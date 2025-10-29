เบิร์ด ธงไชย – ครูสลา คุณวุฒิ พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน ร่วมถวายความอาลัย ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เบิร์ด ธงไชย – ครูสลา คุณวุฒิ พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน ได้แก่ คริสติน่า อากีล่าร์, ใหม่ เจริญปุระ, ต่าย อรทัย, ก้านตอง ทุ่งเงิน และ ไผ่ พงศธร ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาส ตลอดระยะเวลายาวนาน
เบิร์ด ธงไชย เปิดเผยว่า “นับเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยต่างเปี่ยมด้วยความโศกเศร้าและ
อาลัยอย่างที่สุด พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการดูแลผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนงานของสภากาชาดไทยที่ทรงเป็นองค์สภานายิกา ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ พระองค์ท่านจะทรงสถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราชาวไทยทุกคนตราบนิจนิรันดร์”
ครูสลา คุณวุฒิ เปิดเผยว่า “ความจำในวัยเด็กและความรู้สึกตอนนี้ พระองค์ท่านคือเหตุผลที่ทำให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ของชาวไทย เมื่อทราบข่าวการเสด็จสู่สวรรคาลัย จึงหมายถึงการจากไปของ “แม่ของแผ่นดิน” น้อมถวายความอาลัย จึงมาพร้อมกับความมุ่งมั่น ที่จะทำความดีเพื่อเป็นดั่ง การทำบุญ ถวายแด่พระองค์ท่านตลอดไป”
คริสติน่า อากีล่าร์ เปิดเผยว่า “ติ๊นาเติบโตมากับการเห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อคนไทยมาตลอด ทรงเป็นแม่ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความห่วงใย และให้โอกาสลูกทุกคนในแผ่นดินได้มีอาชีพ
มีชีวิตที่ดีขึ้น ติ๊นาเคยมีโอกาสถวายงานและรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเมตตาของพระองค์อย่างลึกซึ้ง การสูญเสียครั้งนี้เป็นความโศกเศร้าที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย สิ่งที่เราทำได้คือการน้อมรำลึกและสานต่อ
พระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไปค่ะ”
ใหม่ เจริญปุระ เปิดเผยว่า “กราบน้อมส่งท่านผู้เปรียบเสมือนแม่แห่งแผ่นดินไทย ท่านคือที่สุดของหัวใจ ตั้งแต่เราเกิดมาและจำความได้ ท่านสง่างามเพียบพร้อมในกิจวัตร ทรงให้ความเมตตากับ พสกนิกร พระราชกรณียกิจที่ทรงช่วยคนไทยมาอย่างยาวนานเเสนนาน ลูกเคยมีโอกาสได้ถวายงาน ท่านทรงมีพระเมตตาและเอ็นดูใหม่เสมอๆ ท่านคือความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย วันนี้ลูกขอ กราบส่งเสด็จท่านสู่สวรรคาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้”
ต่าย อรทัย เปิดเผยว่า “ความทรงจำในวัยเด็กคือ เห็นพระองค์ท่านผ่านข่าวพระราชสำนัก ท่านทรงงานทุกวัน ภาพที่ชินตาคือ ทรงผมและชุดผ้าไทยที่เปลี่ยนไปทุกวัน พระองค์ท่านทรงใส่ใจ
ชุดแต่งกายและให้เกียรติทุกสถานที่ที่ไป จนเกิดศูนย์การเรียนรู้..ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ความประทับใจนั้นนำมาสู่การสานต่อ การทำงานด้านศิลปินให้กับต่าย ด้วยการนำผ้าไทยพื้นบ้าน
ลายต่างๆ มาออกแบบผสมผสานผ่านชุดโชว์ในการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ในหลายอัลบั้มที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคะ”
ไผ่ พงศธร เปิดเผยว่า “ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นภาพข่าวในพระราชสำนักนำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงงานหนัก และมีคำถามในใจว่า พระองค์ท่านไม่ทรงเหนื่อยบ้างหรือ จนที่สุดถึงได้เข้าใจว่า พระองค์ท่านต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนของพระองค์อย่างดีที่สุด ผมอยากจะบอกว่า ผมโชคดีที่สุดที่ได้เกิดเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน
และขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และขอยึดมั่นในการทำความดี เพื่อตอบแทในสิ่งที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราทุกคนครับ”
ก้านตอง ทุ่งเงิน เปิดเผยว่า “ตั้งแต่เด็ก ก้านตองเติบโตมากับภาพของพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดิน เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ทำให้ก้านตองซาบซึ้งและน้อมนำพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการทำความดีเสมอ ขอน้อมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านค่ะ”
ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย เหล่าศิลปินต่างน้อมรวมดวงใจแสดงความอาลัย ด้วยความสำนึกในพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมตั้งมั่นสืบสานความดีงาม
เดินตามรอยพระองค์ด้วยรักและภักดีต่อไป