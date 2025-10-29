กระแสซีรีส์ปัง! ‘เก่ง-น้ำปิง’ โดนซาแซงตามหนักที่จีน วอนอย่าทำแบบนี้ เผยตอนทำงานทำเต็มที่ เมื่อจบงานแล้วขอขอบเขตให้กันด้วย
เรียกว่ากระแสซีรีส์ ”เขมจิราต้องรอด“ ปังแบบสุด ๆ ทำเอานักแสดงนำของเรื่องอย่าง เก่ง หฤษฏ์ และ น้ำปิง นภัสกร มีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสาย ทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดทั้งคู่ก็มีงานที่ประเทศจีน แต่ก็มีเหตุการณ์โดนซาแซงตามไปในที่ต่าง ๆ จนทำให้คนดูแลถึงขั้นออกมาไลฟ์เตือนขอให้บุคคลที่มาตามหยุดทำพฤติกรรมแบบนี้
ล่าสุด เก่ง และ น้ำปิง ได้มาร่วมงาน MAYA TV AWARDS 2025 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์บางกะปิ พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดนซาแซงตามที่ต่างประเทศ ?
น้ำปิง : ตกใจ อาจด้วยความที่ซีรีส์เราออนไประดับนึง อาจมีแฟนขึ้นมาบ้างแล้วเราก็อาจจะไม่ได้รับมือดีมากนัก ก็ยอมรับว่าตกใจ
เก่ง : เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น เก่งคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรบอกกับทุกคน การที่เราสามารถเป็นแฟนคลับใครหรือซัพพอร์ตใคร รู้สึกว่าควรที่จะมีขอบเขตกับเค้าบ้าง
จริง ๆ วันนั้นมันเป็นเวลาส่วนตัวแล้วใช่ไหม ?
เก่ง : ใช่ เลยรู้สึกว่าควรอยู่ในทุก ๆ การซัพพอร์ต ไม่ใช่แค่วงการนักแสดงแต่รวมถึงทุก ๆ วงการที่เราอยากจะซัพพอร์ตใครซักคนนึง ก็อยากให้เมนของคุณสบายใจมากกว่า
วันนั้นแฟน ๆ ก็เป็นห่วงเรามาก ?
น้ำปิง : สิ่งที่ทำได้ก็คือรับมือในครั้งต่อไป ฟีดแบ็กกับทางค่ายว่าเหตุการณ์จริง ๆ ที่เราอยู่หน้างานเป็นแบบนี้ สิ่งที่เราต้องการเพิ่มคืออะไรสิ่งที่แฟนคลับนำเสนอหรือแนะนำเราคืออะไร จริง ๆ ก็ไม่ใช่แค่ในต่างประเทศหรือเจาะจงที่ใดที่นึง ตอนนี้เวลาเราไปที่ต่าง ๆ แน่นอนว่าพอฐานแฟนคลับเรากว้าง คือคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่ว่าจะรับรู้ว่ากฎของการตามศิลปินคืออะไร บางคนก็ไม่รู้เราก็เข้าใจ บางทีมีป้า ๆ น้า ๆ มาจับตัวเรา ปิงไม่ได้อะไรแต่บางทีเราตกใจ เราเองก็ไม่ค่อยคุ้นชินเริ่มทำความเข้าใจว่าด้อมเรามันกว้างเกินที่เราจะเข้าไปบอกทุกคนว่าต้องเป็นอย่างนี้นะ
หลายคนเค้าก็เป็นห่วงว่าถ้ามันมีมากกว่าการแตะตัว ?
น้ำปิง : เรากลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้น ก็มีการคุยกันเรื่องการ์ด ก็เดี๋ยวคงมีการปรับปรุงในส่วนตรงนี้ เพื่อให้อย่างน้อยคือเราห่วงความปลอดภัยของทุกคนด้วย ไม่อยากให้ทุกคนมาเสี่ยงเพื่อเรา จะได้เซฟใจพวกเราแล้วก็ทุกคนที่ไปด้วยกันด้วย
วันนั้นเหมือนพี่เก่งห่วงน้องมาก ?
เก่ง : ห่วงครับ เป็นเหตุการณ์ที่เราอาจเคยเจอแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้น เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงน้องมากกว่า เพราะเราก็แข็งแรงในระดับนึง เราก็วิ่งไวอยู่ (ยิ้ม) ก็เลยเอาน้องปลอดภัยก่อน
โมเมนต์เราคือเป็นอารมณ์ตกใจและกลัวมากกว่า ?
น้ำปิง : ที่เราอยากบอกทุกคนคือเต็มที่กับทุกงาน ถ้าไปงานเราจะให้ความสุขทุกคนเต็มที่ แต่พอมันจบลงอยากให้ทุกคนเคารพ ให้เรามีพื้นที่มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตข้างนอก เมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นแต่ตอนนี้แฟน ๆ เยอะขึ้น จบงานแล้วก็จะมีชอบวิ่งตามมาบ้าง วิ่งตามในห้าง กลายเป็นว่าคนอื่นในห้างก็อาจจะเดือดร้อนไปด้วย ไม่อยากให้ด้อมเราถูกมองว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ สุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด มันคือชื่อของศิลปิน
ดังนั้นอยากให้รู้ว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของศิลปินดีขึ้น หรือไม่ได้ทำให้ภาพรวมของด้อมดูน่ารัก อยากให้ทุกคนได้อยู่ในบรรยากาศที่น่ารัก จริง ๆ ไม่ได้อยากออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้ แต่มันก็เกิดขึ้นบ่อย หลัง ๆ มานี้ก็เจอเยอะ ฝากทุกคนด้วยพวกเราก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกัน