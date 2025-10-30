ลิลลี่ แชร์โพสต์เพจปลอมลั่นล่าสุดท้อง! แห่คอมเมนต์กำลังจะยินดีอ่านจบด่ากันลั่น

ปลอมจนราวบันไดเบี้ยว! ลิลลี่ ถึงกับแชร์โพสต์เพจปลอมลั่นล่าสุดท้อง! แห่คอมเมนต์กำลังจะยินดีอ่านจบแฟนๆด่ากันลั่น

มีแต่เรื่องให้ต้องชี้แจงอีกแล้ว ล่าสุดหนักเลย ลิลลี่ นารีนาท น้องสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น แชร์โพสต์จากเพจปลอม น้องยูจิน ที่โพสต์ภาพสาวลิลลี่ ในชุดว่ายน้ำตั้งท้อง แคปชั่น “ต่อไปนี้หนูก็จะไม่เหงาอีกต่อไปยินดีกับป้าลิลลี่ด้วยนะคะ”

โดย ลิลลี่ แชร์โพสต์พร้อมข้อความลั่นหนักว่า “ล่าสุดท้องงงงงง อีเพจปลอมนี้ จะบ้า” ท่ามกลางคอมเมนต์บอกใครเชื่อก็บ้า พร้อมทั้งบอกภาพปลอมจนบันไดเบี้ยว เหล็กเบี้ยวเพราะแต่งรูป ทั้งยังแซวแคปชั่นก็มั่วว่าลิลลี่เป็นป้ายูจินแล้ว

ขณะที่หลายคนก็บอกเพจปลอมช่วยกันรายการทั้งยังเชียร์ให้ฟ้อง อาทิ เพจนี้เป็นเพจปลอมใช่ไหม พี่ถึงว่าล่ะ ทำไมจู่ๆก็ป่องเฉยเลย ช่วยกันรายงานให้เพจปลอมนั้นหายไปเลยจ้ารัวๆเลยทำคนอื่นเขาเสียหายหมด , ฟ้องให้ยับบบบบ , กำลังจะแสดงความดีใจ ดีที่อ่านจบชาติเปรตพวกเฟสปลอม แขบมีลี่เห้อ เฟสปลอมมันเกิดก่อน เป็นต้น

