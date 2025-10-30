เดินทางมาร่วมงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 11 ของ ULTRA V THAILAND ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ สำหรับ “อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ” กับงาน “ULTRACOL Brand Ambassador Prestige Night ที่ โรงแรม ดิ โอคุระ เพลสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) หลังจบงาน ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มีคอมเมนต์แซะธุริกจบะหมี่คลุก ว่าลอกโมเดลธุรกิจเจ้าดัง เลียนแบบธุรกิจพระเอกท่านหนึ่ง
อาเล็ก เผยว่า “หลายคนแซวว่าเก็บเงินค่าสินสอด ก็เป็นหนึ่งในนั้น คือเราเป็นคนชอบกิน เรามาทางสายอาหารเราก็อยากจะลองทำธุรกิจดู แม่ผมทำอาหารอร่อยมาก จริงๆ จะทำอาหารสูตรแม่ คุยไปคุยมาทำบะหมี่ แต่ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบกินจริงๆ ชอบกินก๋วยเตี๋ยว ชอบกินบะหมี่ ใช่ๆ ชอบกินเส้น (ลงตัวหรือยัง?) ลงตัวแล้ว แต่ก็ไม่หวืหวาเท่าช่วงแรกที่ 1 นาที 2 นาที หมดแล้ว ตอนนี้เราขยายมัน เราเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 ร้อยชุดแล้ว”
เรื่องหลังบ้านลงตัวหรือยัง? “เราเป็นมือใหม่ เราก็ต้องตรียมวางแผนไว้ประมาณหนึ่ง ถ้าเราเจอปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องแก้ ก็เป็นเรียนรู้เรื่องๆ มันเป็นธุรกิจเดลิเวอรี่ด้วย เก็บประสบการณ์ไป ได้เรียนรู้กับสิ่วที่เป็นแพทชั่นของตัวเองด้วย”
เคยมีเรื่องขัดข้องจนเครียดไหม? “ไม่ขัดข้องก็เครียด ทุกวันจริงๆ ตอนนี้โฟกัสหลายอย่างมาก เข้าใจแล้วนักธุรกิจเขาเป็นยังไง เรามีถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังด้วย มีรายการด้วย ขายของด้วย ตอนนี้เข้าใจพี่คนนึงเลย คือพี่บอย ปกรณ์ เมื่อก่อนเราสงสัยโอ้โหทำหลายอย่างเลยแบ่งเวลายังไง ตอนนี้พอเข้าใจแล้ว โอเคๆ เงินมันหายาก แต่ทั้งหมดคือเราสนุกนะ ฝากไว้ด้วยบะหมี่ Nood’s pork noodles บะหมี่คลุกครับ”
ทำงานกับเพื่อนกลัวเรื่องทะเลาะกันไหม? “ทะเลาะกันไปแล้ว ผ่านไปแล้ว อนาคตเราไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น แต่ผมกับเพื่อนกลุ่มนี้สนิทมาก แล้วมีแต่คนใจเย็นทั้ง 3 คน ไม่ค่อยเรื่องขัดใจเท่าไหร่”
คืนทุนเรียบร้อย? “ได้แล้วๆ คือเราเริ่มกันจากเล็กๆ เราลงทุนนิดเดียว แล้วค่อยๆ ขยาย ถึงได้ทุนคืนแล้วก็ยังไม่มีกำไร เพราะต่อทุน ฟีดแบ๊กก็หลากหลายด้วยความที่เป็นอาหาร แต่ส่วนใหญ่ชอบ เรื่องอาหารมันจะมีปัญหาจุกจิกก็ต้องคอยแก้ๆ กันไป ก็คิดว่า 95 เปอร์เซ็นต์พวกเราทำกันได้ดีครับ”
กับคอมเมนต์เครียดๆ? “เครียดมาก เวลาลูกค้าคอมเพลนก็จะเครียด ก็รีบแก้ เราก็รีบคืนเงิน รีบแก้ไข เรื่องดาวก็เครียด บางทีคะแนนลงมาแค่ 0.1 ก็เครียดแล้ว บางทีด้วยความเป็นอาหารเนอะ บางคนเจอหมูกระจกท่อนที่มันแข็ง เราก็ต้องแก้ปัญหานั้น และวิธีการแก้ปัญหาของพวกเราคือชดเชยก่อนเลย เราโอนเงินคืนหรือทำใหม่ให้เลยครับ (ครบแสนก็จะขอแต่ง?) (หัวเราะ) ตอนนี้ได้ประมาณหมื่นกล่อง ก็ 1 ใน 10 แล้ว ขาดแค่ 9 หมื่น”
แต่มีคอมเมนต์หนึ่ง บอกมาแบบนี้ เลียนแบบเอย ซ้ำธุรกิจเอย? “ผมว่าคอมเมนต์ใครคิดยังไงก็ได้ เราไม่ได้เลียนแบบหรือลอกใคร ใดๆ เลย เราทำบะหมี่คลุกอันนี้มาจากความชอบของพวกเรา และก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นอาหารคนละประเภท มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน คือมันมีก๋วยเรือ ก๋วยเตี๋ยวไก่ มีเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ คือมันมีหมวดหมู่ของมัน หมวดของผมคือบะหมี่คลุก ไม่ค่อยมีใครทำด้วยซ้ำ เราเองก็คิดมาดีแล้วว่าเราไม่ได้ลอกเลียนแบบอะไร”
ซีเรียสไหมคอมเมนต์นี้? “เราไม่ซีเรียสคอมเมสต์เรื่องโน้นนี้เลย แต่เราซีเรียสว่าของๆเรามีข้อผิดพลาด หรือมีคุณภาพไม่มั่นคงมากกว่า จะซีเรียสกับคอมเมนต์แบบนี้มากกว่า แล้วเราจะได้มาพัฒนาเราได้ ส่วนความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่เท่าไหร่ครับ อย่างคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าเราไปลอกเลียนแบบ ความจริงทุกคนเห็นอยู่ว่าไม่เหมือนกัน แต่ถ้าคอมเมนต์ไหนที่บอกว่าเราผิดพลาดจริงๆ เราก็จะน้อมรับคำติเหล่านั้นมาพัฒนา ธุรกิจนี้อยากให้มันไปไกลจริงๆ เป็นสิ่งที่เพื่อนกับเราวางแผนไว้ว่าจะมีหลายๆ อย่าง เป็นอะไรที่พร้อมกิน และกินกันได้บ่อยๆ เป็นสไตล์ของพวกเรา”
เข้าโครงการคนละครึ่งไหม? “ต้องติดตามทางแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ครับ ถ้ามีก็พร้อม เพราะแอพฯต้องสนับสนุนเรา (หน้าร้าน?) ตอนนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นสะดวก ไม่ต้องกินร้อน หน้าร้านทำเสร็จใหม่ ที่เราคิดมาคือทำเสร็จมาใหม่ กับทิ้งไว้อุณหภูมิห้องก็อร่อยเท่ากัน นี่คือสิ่งที่เราคิด แต่อนาคตไม่แน่ครับ”