ยันไม่ได้มีเจตนาไม่ดี! เบียร์ เดอะวอยซ์ ถึงกับแชร์โปรไฟล์โพสต์ตามหานายกฯไหน คนเตือนทำครอบครัวเขาตกใจได้ สงสัยเกิดเรื่องอะไรต้องโพสต์ขนาดนี้ ลั่นถึงใครที่คิดไม่ดี
เกิดอะไรขึ้นอีก เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ เบียร์ ภัสรนันท์ แชร์โปรไฟล์ภาพ ระบุประกาศตามหานายกสมาคมการค้าไทย-จีนด้วยว่า
“รบกวนนายกสมาคมการค้าไทย-จีนติดต่อเบียร์กลับหน่อยนะคะ ติดต่อไม่ได้จริงๆค่ะ พอดีมีเรื่องสำคัญจริงๆค่ะ” พร้อมทั้งคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า “เรื่องสำคัญจริงๆค่ะ” , “แค่บอกว่ามีเรื่องสำคัญจริงๆ เบียร์ทำงานให้เขานะ ใครที่คิดไปในทางที่ไม่ดี มันผิดที่สมองคุณนะ ไม่ได้ผิดที่เบียร์”
ขณะที่มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกว่า “ตอนนี้เขาไม่สะดวกติดต่อค่ะ กำลังเคลียร์กับภรรยาอยู่ พอดีมีคนแคปโพสท์คุณเบียร์ไปให้ภรรยาเขาดู รบกวนเขียนต่อท้ายให้ชัดเจนด้วยว่าธุระเรื่องงานสำคัญหรืออะไร ” เบียร์ ก็มาตอบด้วยว่า “งานบริษัทเขาค่ะ”
เจ้าของคนคอมเมนต์ดังกล่าวยังบอกอีกว่า “ตกใจหมดค่ะ แท็กชื่อเฟสก็พอ อย่าแชร์โปร์ไฟล์รูปเขาขึ้น คนดูผ่านๆมันตกใจ ลองติดต่อเลขาหรือผู้ช่วยเขาได้ไหมคะ ?”
“เบียร์ ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยค่ะ ยืนยันว่ามีการหายไปแล้วติดต่อไม่ได้จริงๆค่ะ เบียร์มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญติดต่อเขาตรงเลยเพื่อให้ข้อความสื่อถึงกันโดยตรงเลยจะดีกว่าค่ะ”
เบียร์ ยังโพสต์ด้วยว่า “เพิ่งทำธุรกิจไม่ทันไร ก็มีลูกหนี้แล้ว วิงเวียนคล้ายจะเป็นลมค่ะ” ก่อนจะโพสต์ถึงใครอีกว่า “คือไม่แปลกใจทำไมถึงโดนมิจฉาชีพ หรือแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ หลอกกันเยอะ ล่าสุดมีคนแอบอ้างนามสกุลคนรวย มาเม้นท์ในโพสต์ คนก็แห่กดไลค์กัน แค่เห็นว่ามาแย้งเบียร์เฉยๆ เข้าไปดูโปรไฟล์มันยังใช้ AI มาทำรูปมี security guard ยืนล้อมอยู่เลย อืมไม่แปลกใจเลยจริงๆ เห็นอะไรในเน็ต แค่ขอว่ามันถูกใจก็พร้อมจะเชื่อทุกอย่าง ”