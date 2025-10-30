ญาญ่า อัพเดตงานแต่ง ณเดชณ์ เดินหน้าตามเดิม – เล่าโมเมนต์ ดูโชว์ ลิซ่า ครั้งแรก!
ว่าที่เจ้าสาวสุดฮอต “ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์” เปิดใจถึงความคืบหน้างานแต่งกับ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” หลังมาร่วมงาน เปิดสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด ‘OPPO Find X9 Series’ ณ UOB LIVE ชั้น 6 ศูนย์การค้า EmSpher พร้อมกันนี้ ยังเผยถึงโมเมนต์ที่ไปชมคอนเสิร์ต BLACKPINK ครั้งแรก
ล่าสุดเพิ่งไปดูคอนเสิร์ต BLACKPINK
“ใช่ค่ะดีใจมาก เพราะว่าที่ผ่านมาพยายามจองตั๋วบางทีก็พลาดบางทีก็ได้แต่สรุปแล้วไปไม่ได้ แต่ครั้งนี้เราเตรียมกันไว้นานมากว่าเราจะไปให้ได้ แล้วก็ไปกับเพื่อนๆด้วยสนุกมากเลย คือเก่งมากๆได้เห็นด้วยตาเนื้อรู้สึกว่าสวยมาก”
เติมลิซ่า เอาดอกไม้ไปให้?
“ใช่ค่ะคือถึงแม้ว่าญ่าจะเป็นเป็นพี่แต่เราก็ยังรู้สึกว่าสตั๊นมาก แล้วก็คือทำตัวไม่ค่อยถูกเหงื่อแตกเลย คุยน้อยมากมัวแต่ตื่นเต้น น้องก็แค่บอกว่าดีใจมากๆที่พวกเรา มาก็บอกว่าขอให้เอ็นจอยกับคอนเสิร์ต”
คิมเบอร์ลี่บอกว่าโดนตกไปเต็มๆเลย?
“แน่นอนอยู่แล้วใครที่ไปเจอไม่โดนตกจะถือว่าไม่ได้ค่ะ”
สัมภาษณ์เมื่อวานคิม บอกว่าอยากเป็นไอดอลแล้ว?
“OMG”
เขายากจะชวนญ่าชวนมากี้ไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ป?
“OMG เพื่อนมั่นใจมากเลยเนาะ ก็ทำได้ ให้ญ่าเป็นสายร้องหรอ งั้นให้คิมเป็นสายเต้นแล้วกัน โอเคเตรียมตัวนะคะทุกคนปีหน้าค่ะ(หัวเราะ) อันนี้คือถามจริงๆหรือว่าเล่นๆ คืออนาคตมันเป็นอะไรที่ไม่แน่ ไม่ปิดกั้น เราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะ เพื่อนว่าอะไรญ่าก็ตามนั้น”
อัพเดตงานแต่งยังคงเป็นแผนเดิม?
“ก็แพลนเดิมมาซักพักนึงแล้วค่ะ งานจะเริ่มที่ขอนแก่นก่อน เราก็จะเน้นสนุกกันเอามันๆนิดนึง ทุกอย่างยังคงวาง concept ไว้เหมือนเดิม ก็คือทุกอย่างปีหน้าค่ะ ปีนี้ไม่ทัน (เป็นช่วงต้นปีหรือปลายปี?) คือมีเรื่อยๆ ค่ะเพราะว่ามีหลายงาน ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเหลือแค่ลองชุดเลยค่ะ”
คนบอกอยากเห็นชุดเจ้าสาว เราได้เห็นบ้างยัง?
“เห็นในระดับหนึ่ง แต่ของขอนแก่นยังไม่เห็น แต่ก็น่าจะอีสาน 100% แล้วก็เน้นสนุกๆ“
ญ่ามีส่วนร่วมอะไรกับงานแต่งบ้าง?
”คือถ้าเรื่องชุด 100% เลย ส่วนพี่แบ 0.1% ค่ะ ยกเว้นชุดอาฟเตอร์ของพี่แบอันนี้คือตามสบายแต่ที่เหลือก็ให้จบที่เรา(กลัวเจ้าบ่าวเค้าแหวก?) แหวกแน่นอน ถ้าหนูให้เขาคิดเอง (หัวเราะ)”
งานใหญ่ไหม?
“คือนิดหน่อยค่ะ พื้นที่มันเล็ก เพื่อนที่กรุงเทพฯก็ไปน้อย เพราะว่าพื้นที่จำกัดนิดหน่อย”
แสดงว่าปีหน้าจะเห็นงานแต่งทั้งปี?
“ไม่ขนาดนั้นค่ะ พวกเรายังต้องถ่ายละครถ่ายหนังกันอยู่ค่ะ(ยิ้ม)”