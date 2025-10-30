สกาย แฟนใหม่ประกาศตัดสินใจแยกย้าย ฉลามจัส อดีตหวานใจ มิกซ์ เฉลิมศรี เผยเหตุผลเศร้า ทั้งๆที่สกายไม่ได้ทำอะไรผิด
เพิ่งมีเรื่องราวดราม่าร้อนแรงก่อนหน้านี้ หลังจาก ฉลามจัส ดุลยวัต นักว่ายน้ำดีกรีทีมชาติไทย
เปิดตัว สกาย แฟนใหม่ จากนั้นมีประเด็นถูกขุดวีรกรรมคบซ้อนนอกใจขณะ ฉลามจัส ยังคบหากับ มิกซ์ เฉลิมศรี กระทั่งสุดท้าย ฉลามจัส ก็ออกมาขอโทษ มิกซ์ เพื่อนๆ มิกซ์ ทั้งยังยืนยันว่า สกาย แฟนใหม่ไม่ใช่มือที่สามขอให้หยุดด่าว่า สกาย นั้น
ล่าสุด ฉลามจัส แชร์ข้อความของ สกาย ที่ประกาศตัดสินใจแยกทางกับ ฉลามจัส ลงไอจีสตอรี่ว่า “จัสกับสกายได้คุยกันและปรึกษากันแล้ว ว่าเราจะห่างกันสักพัก เพราะตัวสกายเอง ไม่เคยเจอสภาวะความกดดันขนาดนี้จากสังคม”
“ทั้งๆที่กายไม่ได้ทำอะไรผิด อยู่กับจัสไปก็บั่นทอนความรู้สึกกันไปเปล่าๆ เลยตกลงตัดสินใจ แยกย้ายกันแบบนี้ครับ” พร้อมแท็กไอจีของฉลามจัส
โดยพบว่าไอจีที่เคยเห็นรูปคู่ของทั้งคู่ เช่นรูปที่ ฉลามจัส ไปร่วมยินดี สกาย รับปริญญา หรือคลิปโมเมนต์น่ารักด้วยกันก็ไม่เห็นแล้วด้วย