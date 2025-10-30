ไฮโซแพร์ ปาลาวี อวยพรวันเกิด เจ เจตริน ยกเป็น sports buddy มีเซอร์ไพรส์ใครมาร่วมอวยพรด้วยคอมเมนต์กันรัวๆเลย
ปีแห่งเสียงหัวเราะและกิจกรรมสนุกสนาน ไฮโซแพร์ ปาลาวี โพสต์ภาพคู่หลากหลายโมเมนต์กับนักร้องดัง เจ เจตริน พร้อมข้อความอวยพรวันเกิดว่า
“Happy Birthday ka my #sportsbuddy Wishing u the 555555 year of laughters and fun activities! #hyperpeeps” ด้าน เจ เจตริน ก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณด้วยว่า “Thank you sports buddy”
ขณะที่ เจ เจตริน ยังโพสต์คลิปพร้อมกับ ไฮโซแพร์ ที่ โจ๊ก IScream ครีเอเตอร์ดังมาในนาม ไบรอัน กล่าวอวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ ทำเจ้าตัวขำหนัก พร้อมแคปชั่นขอบคุณคำอวยพรจาก ไบรอันด้วยว่า “Thank you Brian” ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์กันรัวๆขำไปด้วยเช่นกัน
