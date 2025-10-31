เปิดฉากแล้ว สำหรับซีรีส์บอยเลิฟแนวสืบสวนสยองขวัญ “สิงสาลาตาย” Goddess Bless You From Death โปรเจ็กต์ CHANGE2561 ORIGINAL โดย สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ที่สร้างจากบทประพันธ์ MTRD.S ผลงานการกำกับฯ ของ ‘ปีเตอร์’ นพชัย ชัยนาม
คว้าคู่จิ้นสุดฮอต ‘พาเวล’ นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ กับ ‘พูห์’ กฤติน กิจจารุวรรณกุล มาจับคู่กันอีกครั้ง โดย พาเวล รับบท ‘สิงหา’ สารวัตรหนุ่มผู้ดุดัน ไม่เชื่อเรื่องผี คิดว่าทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่ถูกแม่บังคับให้สักรูปเสือคาบดาบกับดอกเข็มและบูชาท้าวเวสสุวรรณไว้เพื่อคุ้มครอง ส่วน พูห์ สวมบท ‘ธูป’ หนุ่มกำพร้าที่เติบโตมากับหลวงตา เกิดมาโชคร้ายมองเห็นผี
ร่วมด้วยนักแสดงแวดล้อม อาทิ ไมเคิล เกียรติศักดิ์ (เซย์), ท๊อปเทน ศุภกรณ์ (ดาริน), อ็อตโต้ พชร (คิง), ลี อัสรี (เมฆ), ฯลฯ
“สิงสาลาตาย” เล่าเรื่องราวของ สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคดีฆาตกรรมปริศนา 7 ศพ ที่ถูกเย็บตาและปากด้วยด้ายแดง ก่อนจะถูกแขวนที่ต้นไม้ใหญ่กลางไซต์ก่อสร้าง ในที่เกิดเหตุเขาพบกับ ธูป (พูห์ กฤติน) พยานคนเดียว และอาจถูกยัดคดีให้เป็นผู้ต้องหา ธูปปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำ และบอกความสามารถพิเศษว่าเขามองเห็นผีได้ตั้งแต่เกิด แต่สิงหาไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ สิงหาจับธูปไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัย
ธูปพบว่าเหล่าวิญญาณผีร้ายจะหายตัวไปเมื่อเขาอยู่ใกล้สิงหา ธูปจึงเกาะติดสิงหาถึงขั้นทำข้อเสนอขอย้ายเข้าไปอยู่บ้านสิงหาเพื่อช่วยไขคดี ทั้งคู่ร่วมมือกันสืบคดีร่วมกับ ผู้กองเมฆ (ลี อัสรี) รุ่นน้องของสิงหา หมอเซย์ (ไมเคิล เกียรติศักดิ์) หัวหน้าแผนกนิติเวช และแพทย์แผนกนิติเวชอย่าง หมอดาริน (ท๊อปเทน ศุภกรณ์) จนพบว่าจุดร่วมของเหยื่อคือการเคยไปทำบุญที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง การได้ใกล้ชิดกันทำให้สิงหาเริ่มเปิดใจกับธูป
ก่อนที่ทั้งคู่จะพัฒนาความสัมพันธ์ สารวัตรคิง (อ็อตโต้ พชร) ก็เข้ามาแทรกในคดี และหวังดึงสิงหาให้กลับมาสนใจตัวเอง ความกดดันจากผู้ใหญ่ที่ต้องการปิดคดีให้เร็วโดยไม่สนใจหาคนผิดแท้จริง ทำให้สิงหาและคิงต้องหันมาร่วมมือกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่ธูปเริ่มรู้ความจริงว่าคนร้ายพุ่งเป้าบางอย่างและอาจจะมีความลับร่วมกับเขาในวัยเด็ก
ผู้กำกับฯ ‘ปีเตอร์ นพชัย’ เผยถึงซีรีส์บอยเลิฟ “สิงสาลาตาย” ว่า “ตอนแรกได้อ่านหนังสือก่อนก็นึกว่าหนังสือซีรีส์วาย ไม่น่ามาในวิถีสยองขวัญ ฆาตกรรม แล้วก็ยังมีเรื่องไสยศาสตร์ สำหรับผมก็แปลก ตอนอ่านสนุก แต่พอทำโห…ยาก มันคือความท้าทาย เราต้องเอาโลกของหนังสือ โลกของความเป็นจริง แล้วก็โลกของซีรีส์ มาผสมผสานให้กลมกลืนและไปด้วยกันได้ เพราะบางอย่างในหนังสือก็ต้องถูกปรับเพื่อให้เข้ากับซีรีส์ ตัวละครผมว่าเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องปรับตัวเองให้เข้าไปอยู่ในโลกของซีรีส์ที่ค่อนข้างจริงจัง เกิดเหตุการตาย เกิดเหตุฆาตกรรม ชันสูตรศพ แต่ก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ดี
พอมาทำสิงสาลาตาย ทุกอย่างใหม่หมด ทั้งผมและทุกคนกับน้องๆ กับทีมงานต้องจูนกันหมด ต้องมีการปรับปรุงกันหน้างานถ้าจะบอกว่าสนุก มันก็สนุกแหละ แต่ความเครียดก็เยอะ เพราะทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะนักแสดงจะเครียดหน่อยนึง
ในทุกหน่วยของซีรีส์เรื่องนี้ต้องใช้ความอดทนเยอะ นักแสดงที่ต้องมาเล่นเป็นศพมาเล่นเป็นผีต้องเย็บตาเย็บปาก มันหนักหนามากสำหรับเขา เขาต้องอยู่แบบปิดตาและเย็บปากครึ่งค่อนวัน ทีมงานก็ต้องอดทนกับสภาพอากาศทุกอย่าง แล้วตัวเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เป็นหนังที่เฮฮามาก แต่ทุกคนก็ช่วยเหลือกันหมด เพื่อนำพามันไป”
แฟนซีรีส์ทั้งบอยเลิฟและแนวสยองขวัญ ห้ามพลาดกับรสชาติใหม่ “สิงสาลาตาย” ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.15 น. บนแอปฯ iQIYI และเว็บ iQ.com