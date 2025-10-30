ไอซ์ซึ ไม่คาดคิด! ซีรีส์ สงครามส่งด่วน เพิ่มฐานแฟนคลับกลุ่มใหม่ แง้มอยากลองเล่นบทรักโรแมนติก – ขอบคุณแฟนๆ ที่อดทนรอ สัญญาจะรับงานถี่ขึ้น
ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของคำชื่นชมและรางวัลที่ได้รับ สำหรับซีรีส์ สงครามส่งด่วน ทางเน็ตฟลิกซ์ ล่าสุด ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ นักแสดงนำของเรื่องสามารถคว้ามาได้อีกรางวัล จากเวที MAYA TV AWARDS 2025 เมื่อวันก่อน ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โลฟ์สโตร์ บางกะปิ
ทั้งนี้ ไอซ์ซึ ได้พูดถึงความสำเร็จที่ซีรีส์ สงครามส่งด่วน พามาไกล รวมถึงไม่คาดคิดว่าจะมีแฟนคลับกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนเรื่องการรับงานยอมรับว่าตอนนี้อยากลองเล่นบทที่เบาๆ แนวรักโรแมนติกบ้าง เพื่อก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
ซีรีส์ สงครามส่งด่วน พาเดินสายรับรางวัลมาก? “ซีรีส์เรื่องนี้คือมีคนดูเยอะมาก แล้วก็มีแฟนๆ ซีรีส์เยอะมาก ยอมรับว่าตอนที่ทำผมรู้สึกคาดหวังเพราะรู้ว่ามันดีแน่ๆ แต่พอออกมาแล้วมันเกินความคาดหวังไปไกลมากๆ ที่บอกว่าคนดูเยอะคือมีคนดูหลายกลุ่มด้วย ซึ่งผมก็จะเจอในชีวิตประจำวันที่เข้ามาคุย”
“อย่างช่างที่บ้านก็รู้จัก คุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าดูหลายรอบ เด็กบางคนบอกว่าอยากเปิดร้านขนมปังของตัวเองเพราะดูซีรีส์เรื่องนี้ หรือแม้กระทั่งคุณครูก็ขอให้ผมอัดคลิปบอกนักเรียนว่าตั้งใจเรียนนะจะได้เป็นหัวแถวในวันหน้า รู้สึกว่าซีรีส์มันเข้าถึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แล้วก็ทัชใจคนดูทำให้มีแรงบันดาลใจ ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในซีรีส์เรื่องนี้”
ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนขยายฐานแฟนคลับให้ตัวเราไหม? “ขยายมากๆ ครับ ผมรู้สึกว่าตัวเองก็มีคนรู้จักประมาณหนึ่งจากผลงานก่อนๆ แต่ครั้งนี้ผมว่าไม่เหมือนที่ผ่านๆ มา ไม่ใช่แค่เมืองไทย ฐานแฟนที่ต่างประเทศก็กว้างขึ้นด้วย ทุกวันนี้ก็ยังมีคนส่งข้อความมาจากประเทศอื่นๆ อย่างญี่ปุ่น อินเดีย หรือบราซิล ว่าเขาได้ดูเรื่องนี้นะ”
ไม่ได้เป็นคนที่รับงานแสดงบ่อยๆ แต่พอรับทีคือคุณภาพมากๆ เลย? “ผมว่าอยู่ที่ตัวโปรเจ็กต์มากกว่า หลักๆ ผมก็จะได้บทที่ทางโปรดิวเซอร์หรือผู้กำกับเห็นว่าผมสามารถถ่ายทอดได้ ส่วนตัวโปรเจ็กต์จะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จผมว่าก็เป็นเรื่องของเนื้อเรื่องและบทด้วยว่าเข้าถึงคนดูมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสงครามส่งด่วนก็เป็นด้วยตัวเรื่องเองด้วย ส่วนผมก็ตั้งใจเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับ”
“อีกอย่างผมกลัวทำคนที่เขาจ้างผมผิดหวังมากกว่า เพราะเราก็เป็นตัวละครหลักในเรื่องก็ย่อมมีความกดดันในการทำงานอยู่แล้ว แต่พอเราลงลึกในไปในโปรเจ็กต์แล้วจะไม่คิดถึงความคาดหวังแล้ว คิดแต่ว่าจะทำยังไงให้ทำงานทุกๆ วันและทำได้ดีเท่าที่เราทำได้ที่สุดในเวลานั้น”
เคยคิดว่าไหมว่าทำไมงานแต่ละชิ้นที่มาถึงเราไม่มีง่ายเลย? “ผมรู้สึกสิ่งนี้ตอนที่เล่นเรื่อง The Collector คนประกอบผี ที่ลดน้ำหนักไปเยอะมากๆ หลังจากนั้นมาก็คือจะมีแต่บทที่ท้าทายความสามารถ จริงๆ ต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์และผู้กำกับที่เห็นตรงนี้เพราะผมก็จะได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นนักแสดงของตัวเองด้วย”
“ถามว่าอยากกลับไปเล่นอะไรที่เบาๆ ไหม อยากครับ อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองทำอะไรที่หลากหลายแนวมากขึ้น เพราะส่วนใหญ่งานตอนนี้จะเป็นดราม่า ทริลเลอร์ หรือเดือดๆ หน่อย เลยอยากได้อะไรเบาๆ แบบรักโรแมนติกแต่ไม่ถึงกับคอมเมดี้มาก แต่ผมก็กำหนดอะไรไม่ได้มาก เพราะบางมีก็อยู่ที่จังหวะด้วยว่าทางโปรดิวเซอร์หรือผู้กำกับเขาเห็นผมในมุมมองไหน”
คนไม่กล้าให้บทอะไรเบาๆ เพราะกลัวไม่สมความสามารถเราหรือเปล่า? “ไม่หรอกครับ ผมว่าทุกบทบาทก็มีความยากความง่ายแตกต่างกันไป สำหรับผมถ้าเป็นบทรักมันก็ท้าทายเหมือนกันเพราะส่วนตัวไม่ได้เล่นในเวย์นี้มากเท่าไหร่ ถ้าผมรับก็เหมือนก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองประมาณหนึ่งก็ต้องท้าทายความสามารถตัวเองเหมือนกัน”
แล้วผลงานเรื่องต่อไปต้องรออีกนานแค่ไหน? “กำลังคุยอยู่ครับ รบกวนแฟนๆ รอนิดหนึ่ง ผมก็พยายามเตรียมตัวด้วย รวมถึงจังหวะเวลาโอกาสโปรเจ็กต์ที่คุยกันก็มีช่วงเวลาของมัน ผมเองเป็นคนไม่ค่อยรับงานพร้อมกัน อาจจะมีเคยช่วงหนึ่งแต่อันนั้นคือไม่ได้ต้องรับผิดโปรเจ็กต์เยอะ เลยสามารถทวิสต์ได้ แต่พอมันเป็นบทลีดขึ้นมาและต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย เลยรับงานพร้อมกันไม่ได้ ฉะนั้นก็อยากที่จะโฟกัสที่งานเดียวอย่างเต็มที่”
คือถ้ามีเมนเป็นไอซ์ซึต้องอดทนเก่งใช่ไหม? “รบกวนด้วยครับ(หัวเราะ) แต่ผมก็จะพยายามรับงานให้มากขึ้น (งานก็รับน้อย โซเชียลก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหว?) ตอนนี้ผมก็พยายามเล่นโซเชียลมากขึ้นแล้ว ก่อนหน้านี้ผมปิดไอจีไป แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ เวลาไปออกอีเวนต์อะไรต่างๆ หรือมางานประกาศรางวัลก็จะมีการแจ้งบอกแฟนๆ ด้วย”
“ล่าสุดที่โพสต์คือแจ้งบอกว่ามางานรับรางวัลอันนี้ แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้าอีกลงครั้งสุดท้ายก็น่าจะเกือบเดือน คือผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ แต่ก็ฝากติดตามด้วยครับ”