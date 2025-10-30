กุ้ง คูนิต้า ยันไม่ได้ว่า ป๊ายปาย ดราม่าเกิดเพราะตีความผิดกันไปเอง ยันรักกันดี แต่ยังไม่ได้เคลียร์ใจส่วนตัว
เรียกว่าเป็นดราม่าร้อนแรงเมื่อหลายเดือนก่อนเลยทีเดียว จากกรณีที่ กุ้ง ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์” หรือ “กุ้ง คูนิต้า” ผู้จัดซีรีส์ยูริ “B-Friend – เจตนา (ไม่) ลืม” ได้พูดถึงบนเวทีในทำนองว่า “ไม่เคยทำอะไรแล้วเหนื่อยเท่านี้ ในชีวิตไม่เคยเจอดราม่าขนาดนี้ ครั้งนี้ที่มาทำ B-Friend โดนด่าเยอะที่สุด ไม่เคยมีใครเกลียดเราโดนว่า โดยที่เขาไม่รู้คำตอบของเราเลย
ฉายทุกวัน โดนด่าทุกวันใน X ทำให้เราไปเจอโลกใหม่ โลกที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วจะพูดอะไรก็ได้ ทำร้ายใครก็ได้ น้องๆ ทุกคนแทบจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยซ้ำกับสถานการณ์ที่เจอ แต่เราจะต้องอดทน กุ้งขอบคุณปายที่เป็นแรงบันดาลใจที่ให้ทำเรื่องนี้ มันเป็นอะไรที่ท้าทายมาก ก็มีทั้งความรักและความเจ็บปวด เป็นงานที่เจ็บปวดทรมานและมีความสุข มันครบรสมาก
น้องปายยังมีอนาคต เก่ง มีความสามารถ แล้วอยากให้เขาลองเข้ามาในโลกของกุ้งบ้าง 7 เดือนกับสิ่งที่เกิดขึ้น กุ้งรักน้องปายเหมือนเดิม แต่ว่าบางครั้งมันเจ็บเหลือเกินกับความรักในครั้งนี้ กุ้งสงสารน้องๆ ทุกคน ไม่มีใครรู้ว่ากุ้งเจออะไรมาบ้าง”
งานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่น มองว่าคำพูดดังกล่าวไม่ให้เกียรติ ป๊ายปาย เหมือนหักหน้ากันบนเวที พร้อมติดแฮชแท็ก #saveป๊ายปายโอริโอ้
ล่าสุดวันที่ 29 ต.ค. กุ้ง คูนิต้า ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น ระหว่างมาร่วมงาน MAYA TV AWARDS 2025 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยยืนยันว่าไม่ได้พูดถึงบุคคลที่สามในทางที่ไม่ดี แต่เป็นการที่ทุกคนตีความผิดกันไปเอง
ดราม่าหลังซีรีส์จบ? “วันนั้นก็มีนักข่าวหลายท่านที่อยู่ภายในงาน ถ้าได้ดูคลิปตัวเต็มก็จะทราบว่ากุ้งไม่ได้พูดอะไรตามที่เป็นข่าว เป็นการตีความผิดกันไปเอง คือเราไม่ได้กล่าวถึงบุคคลที่สามในแง่ไม่ดีเลย ยังมีการบอกด้วยว่าเรายังรักกันดีเหมือนเดิม”
คลิปตัวเต็มที่ว่าเราจะสื่อถึงอะไร? “ข่าวที่ออกมามันไม่ตรงกับสิ่งที่กุ้งตั้งใจจะพูด อย่างที่เขาบอกว่าเราไปคอมเมนต์ จริงๆ กุ้งไม่ได้ว่าใคร ทราบว่าทุกคนก็รอวันที่กุ้งจะออกมาพูด แต่ก่อนหน้านี้ที่กุ้งไม่ออกมาพูดเพราะว่ากุ้งไม่ได้ผิด เวลาอะไรที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำผิดก็ไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัว แล้วถ้ากุ้งออกมาพูดปุ๊บ กลายเป็นว่าเราต้องมาทะเลาะกัน ซึ่งเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราไม่อยากจุดประเด็น”
สิ่งที่พูดออกมาวันนั้น อะไรมันคือทำให้เราต้องพูดออกมา? “อืม…มันเก็บกดพอสมควร ในหลายๆ เรื่องกับปัญหาที่เกิด มันมีอะไรหลายอย่าง และมันเป็นอีพีสุดท้ายแล้ว เราก็อยากพูดความในใจว่าเราทำเรื่องนี้เราเป็นยังไงบ้าง แต่เรายืนยันว่าสิ่งที่เราพูด เราไม่ได้ว่าใคร เพราะว่าเราเจอปัญหาคือเด็กในบ้านของตัวเอง ไม่ใช่คนอื่น แล้วจริงๆ ในสิ่งที่พูดวันนั้นเราไม่ได้พูดถึงเด็กคนอื่นที่อยู่นอกบ้านเรา แต่สิ่งที่เราพูดเราจะสื่อถึงเด็กเรา”
ได้มีการเคลียร์กับทางปายแล้วหรือยัง? “กุ้งได้ติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของน้องเขาแล้ว ซึ่งตัวกุ้งเองกับน้องเขาก็ยังไม่ได้เจอกันแต่วันนั้นเลย อีกอย่างเราไม่ได้มีปัญหากันก็เลยไม่ได้คุยกัน ซึ่งกุ้งก็ยืนยันคำเดิมว่าวันนั้นไม่ได้หมายถึงน้องเขานะคะ กุ้งยืนยันว่ากุ้งพูดถึงเด็กในค่าย”
รู้สึกยังไงกับสิ่งที่พูดบนเวทีวันนั้น แล้วหลายคนตีความว่าจะสื่อถึง ป๊ายปาย โอริโอ้? “รู้สึกเสียใจ แต่จริงๆ แล้วคนก็ชอบอะไรแบบนี้ ถ้าเราคิดในแง่ที่ไม่ต้องซีเรียสมากก็ไม่เป็นไร เพราะสักวันนึงคนก็จะรู้ความจริง (ยืนยันว่าเราไม่ได้ว่าน้องเขา?) ยืนยันว่าไม่ได้ว่าน้องเขา ส่วนว่าในอนาคตจะมีโอกาสร่วมงานกันไหม เรายังไม่ได้ตัดสินใจตรงนั้น”
เสียใจไหมรถทัวร์มาลงที่เราคนเดียว? “กุ้งคิดบวก บางคนรู้จักกุ้งดีว่าเราเป็นคนยังไง บางคนก็ไม่ทราบว่าเราเป็นผู้จัด พอมีข่าวนี้เขาก็ทราบว่าเราคือผู้จัด ซึ่งกุ้งอยากให้มองเป็นภาพบวก มันทำให้เราสบายใจ และทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งในมุมของกุ้ง ถามว่าเสียใจไหม มันก็ต้องเสียใจ มันก็คงแย่ คนเราจะไม่มีความรู้สึกเป็นไปไม่ได้ เชื่อว่าคนที่รู้จักกุ้ง จะรู้จักนิสัยของกุ้งดีว่าเราเป็นคนยังไง”
รู้สึกยังไงว่าเป็นผู้จัดเรื่องแรกก็โดนรับน้องซะแล้ว? “กุ้งมองว่าพระเจ้าอาจกำลังสอนเรา เขาอาจจะมองว่าเรากำลังเดินทางผิด เขากำลังจะสอนให้เราปรับปรุง เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไป ถามว่าเราท้อไหม ตอนนี้งานก็ยังเยอะอยู่ ยังทำงานไม่ได้หยุด น้องๆ ในค่าย ไม่ได้มีผลกระทบ เด็กทุกคนก็ยังมีงานเข้ามาตลอด เพราะว่านี่เราก็เพิ่งเสร็จจากการไปแฟนมีตที่ต่างประเทศ”
ดราม่านี้มัน กระทบต่อชื่อเสียงเราไหม? “สำหรับตัวกุ้ง สิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้เราได้กลับมาคุยกับเพื่อนๆ และผู้ใหญ่ที่เคารพจำนวนมาก หลายท่านที่ไม่ได้คุยกันมานานก็กลับมาคุยกัน กลับมาทำงานกัน เอางานไปทำ ตอนนี้งานเข้าเยอะมาก ได้โปรเจ็กต์ดีๆ จากงานนี้พอสมควร เพราะอย่างที่กุ้งพูด กุ้งไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องเขา เราก็เลยไม่ได้โกรธอะไรกัน”