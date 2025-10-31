เมนูบันเทิง – นักแสดงหนุ่ม ปีเตอร์แพน ทัศน์พล พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์พิเศษมอบให้เหล่าแฟนคลับ ที่มาร่วมฉลองวันเกิดในงานแฟนมีตติ้ง
–หนุ่มฮอต ‘FortFTS’ หรือ ‘ฟอร์ด’ ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย ชวนร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งยิ่งใหญ่ใน “FORTASTIC FIELD FEST” งานแฟนมีตวันเกิดครั้งที่ 3 อาทิตย์ที่ 30 พ.ย. ณ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE งามวงศ์วาน ซื้อบัตรได้ที่ https://www.eventpop.me/
–ศิลปินป๊อประดับโลก ‘David Archuleta’ เจ้าของเพลงฮิต “Crush” เตรียมเสียงร้องมามอบให้แฟนเพลงชาวไทยได้ฟินใน “David Archuleta Live in Bangkok” พุธที่ 19 พ.ย. เวลา 20.00 น. ที่ Melt Livehouse กรุงเทพฯ ซื้อบัตรได้ทาง https://www.ticketmelon.com/bbe/archuletabkk/
–นักแสดงหนุ่ม ‘ปีเตอร์แพน’ ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์พิเศษมอบให้เหล่าแฟนคลับที่มาร่วมฉลองวันเกิดในงานแฟนมีตติ้ง “Peter Pan’s Birthday Meet Take you to NeverLand” อาทิตย์ที่ 7 ธ.ค. ณ Phenix Auditorium Hall, โครงการ ฟีนิกซ์ ประตูน้ำ ซื้อบัตรผ่านทาง www.ticketmelon.com
–GMMTV ยกทัพศิลปินทั้งค่าย พร้อมเหล่า “Mascot Fandom Character” ร่วมมหกรรมกีฬาแห่งปี “GMMTV STARLYMPICS 2025” พบการแข่งขันระหว่าง “ทีม Lightning Cheetah” และ “ทีม Shadow Eagle” ปิดท้ายความสนุกด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “STAR CONCERT” เสาร์ 20 ธ.ค. ตั้งแต่ 14.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เปิดจำหน่ายบัตรทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และโทร.0-2262-3456
–มาม่า presents “In the Mood Music Festival 2025” เสาร์ 20 ธ.ค. ณ สนามกอล์ฟ Treasure Hill, จ.ชลบุรี พบศิลปิน 7 คู่ JAONAAY x JAOKHUN, SCRUBB x WIN SQWEEZ ANIMAL, JETSET’ER x YOKEEPLAYBOY, TWO POPETORN x THE PARKINSON, NOP PONCHAMNI x LIPTA, BURIN x ATOM และ NO ONE ELSE x ZOM MARIE พร้อม 3 สเปเชี่ยลเกสต์ NONT TANONT, GROOVE RIDERS และ Triumphs Kingdom ซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon :https://www.ticketmelon.com/in-the-mood-music-festival/inthemood2025/
–ย้อนรำลึกตำนานเพลงไทยสากลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในคอนเสิร์ต เล่าขานตำนานเพลง “ปฐมบท” อาทิตย์ 21 ธ.ค. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบ 2 ศิลปินแห่งชาติ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส – วินัย พันธุรักษ์ พร้อมด้วย กัน นภัทร, อาร์ม กรกันต์, ลูกหว้า พิจิกา, แอ๊ค โชคชัย, ผิงผิง สรวีย์, เอิงเอย ปภาวริญจ์, เตวิชญ์ ชัยธัช และ เบลโลล่า กนิษฐา ซื้อบัตรได้ทาง Ticketmelon