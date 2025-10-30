ต้นสังกัด “ไททศมิตร” ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต หลัง ‘โมส’ ประสบอุบัติเหตุตกเวที อาการยังไม่ดีขึ้น
วันที่ 30 ต.ค.2568 เพจเฟซบุ๊ก Taitosmith ได้โพสต์ข้อความว่า “ทางค่าย GeneLab ขอแจ้งให้ทราบว่า โมส – รัฐธีร์ สิริพิชญาศานต์ ศิลปินวง TaitosmitH ประสบอุบัติเหตุตกเวทีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา และอาการยังไม่ดีขึ้น ปัจจุบันได้เข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลนวเวช ซึ่งแพทย์มีความเห็นให้พักรักษาตัวโดยทันที
ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถทำการแสดง ในวันพฤหัสบดี ที่ ร้าน โรงเบียร์แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทางวง TaitosmitH และค่าย GeneLab ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เจ้าตัว ได้ออกมาประกาศ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขออณุญาติพูดเรื่องนี้สักหน่อยนะครับผมรู้สึกแย่ปนะมาณนึงเลยที่ไม่สามารถโชว์ได้เต็มที่ในหลายๆโชว์ที่ผ่านมาและคงจะเป็นอีกหลายๆโชว์จนไม่รู้จะจบตรงไหน
หลายๆคนคงจะทราบเรื่องที่ผมตกเวทีแล้ว แรกๆผมก็ฮาแต่ตอนนี้ฮาไม่ออกเลยครับ มันเจ็บแถวๆซี่โครงทุกการเคลื่อนไหวทุกการออกเสียง ซึ่งไปตรวจมาแล้ว1รอบไม่มีแตกหักร้าว แต่เป็นกล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบรุนแรง
ผมอยากลางานแต่คงจะกระทบหลายส่วนก็เลยฝืนเล่น แต่ทุกการฝืนที่ผ่านมามันโชว์ได้แค่10-40%จากที่ควรจะเป็นจึงทำให้ผมรู้สึกไม่ดีเอาสะเลย ขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ถ้าหายดีเมื่อไหร่จะใช้คืนทั้งต้นทั้งดอกเลยครับ
ปล.คิดว่าจะไปตรวจอีกรอบครับ ถ้าผลออกมารุนแรงและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคงจะต้องพักจริงๆ แต่ถ้าผลไม่แย่ก็ลุยกันต่อ ขอบคุณที่supportครับ