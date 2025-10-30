ต้นสังกัด “ไททศมิตร” ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต หลัง ‘โมส’ ประสบอุบัติเหตุตกเวที อาการยังไม่ดีขึ้น

วันที่ 30 ต.ค.2568 เพจเฟซบุ๊ก Taitosmith ได้โพสต์ข้อความว่า “ทางค่าย GeneLab ขอแจ้งให้ทราบว่า โมสรัฐธีร์ สิริพิชญาศานต์ ศิลปินวง TaitosmitH ประสบอุบัติเหตุตกเวทีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา และอาการยังไม่ดีขึ้น ปัจจุบันได้เข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลนวเวช ซึ่งแพทย์มีความเห็นให้พักรักษาตัวโดยทันที

ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถทำการแสดง ในวันพฤหัสบดี ที่ ร้าน โรงเบียร์แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทางวง TaitosmitH และค่าย GeneLab ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ที่นี้

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เจ้าตัว ได้ออกมาประกาศ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขออณุญาติพูดเรื่องนี้สักหน่อยนะครับผมรู้สึกแย่ปนะมาณนึงเลยที่ไม่สามารถโชว์ได้เต็มที่ในหลายๆโชว์ที่ผ่านมาและคงจะเป็นอีกหลายๆโชว์จนไม่รู้จะจบตรงไหน

 

 

หลายๆคนคงจะทราบเรื่องที่ผมตกเวทีแล้ว แรกๆผมก็ฮาแต่ตอนนี้ฮาไม่ออกเลยครับ มันเจ็บแถวๆซี่โครงทุกการเคลื่อนไหวทุกการออกเสียง ซึ่งไปตรวจมาแล้ว1รอบไม่มีแตกหักร้าว แต่เป็นกล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบรุนแรง

ผมอยากลางานแต่คงจะกระทบหลายส่วนก็เลยฝืนเล่น แต่ทุกการฝืนที่ผ่านมามันโชว์ได้แค่10-40%จากที่ควรจะเป็นจึงทำให้ผมรู้สึกไม่ดีเอาสะเลย ขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ถ้าหายดีเมื่อไหร่จะใช้คืนทั้งต้นทั้งดอกเลยครับ

ปล.คิดว่าจะไปตรวจอีกรอบครับ ถ้าผลออกมารุนแรงและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคงจะต้องพักจริงๆ แต่ถ้าผลไม่แย่ก็ลุยกันต่อ ขอบคุณที่supportครับ

