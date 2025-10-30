เจนิส เจณิสตา ยอมรับดังแบบงงๆ คนชอบแม้ไม่อาบน้ำ ประมูลชุดที่เป็นไวรัลได้ 3 แสน มอบมูลนิธิคนชรา รับตอนนี้งานเข้ามาค่อนข้างเยอะ
วันที่ 30 ต.ค.2568 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสายคอนเทนต์ที่ไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวัง สำหรับ “เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ” ที่พักหลังมานี้กลายเป็นขวัญใจโลกออนไลน์แบบไม่ทันตั้งตัว ด้วยความเป็นธรรมชาติ พูดตรง และมีอารมณ์ขันเฉพาะตัวจนใครๆ ก็เอ็นดู
ล่าสุดเจอ ”เจนิส” ที่งานแถลงข่าวซีรีส์ซอมบี้เรื่องใหม่ “ZOMVIVOR AWAKENING NIGHT” จากค่ายดูมันดิ เจ้าตัวก็เปิดใจเรื่องความดังที่มาแบบงงๆ
รู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนอยากให้เราอยู่ในเวอร์ชั่นอาบน้ำแล้ว?
“ให้พูดตามตรงก็คือเหนื่อยอาบน้ำค่ะช่วงนี้ อยากติดเตียงบ้าง ดูซีรีส์ (โนเมคอัพเราก็ยังสวย?) หนูว่าคนดูชิน ไม่ได้สวยหรอก เราวางแผนกันมาแล้ว เจอข้างนอกแล้วแต่งหน้าคนต้องตะลึง เราเลยอัดคลิปหน้าสดจนเป็นเรื่องชิน”
รับกับความดังที่เข้ามาได้หรือยัง?
“หนูดังแล้วหรอคะ หนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าหนูดัง ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเลื่อนแล้วเจอแต่เรา เขาบอกว่าหนูเป็นดาราแล้ว หนูยังไม่รู้เลยว่าดาราเขาทำกันยังไง (ทำไมคิดว่าเราไม่ได้เป็นดารา?) เขาสวย เขาพูดจาดูดี คิดก่อนพูด ส่วนใหญ่เราพูดตามอารมณ์ ผิดถูกไม่เป็นไรช่างมัน เราไม่ต้องเพอร์เฟกต์มาก เราก็คน ไม่เคยวางแผนอะไรทั้งนั้นเลย คอนเทนต์ก็เห็นตามทั่วไปเลย ชอบหยิบกล้องขึ้นมาถ่าย เวลาเพื่อนโทรมาไม่รับสาย หนูเป็นอินโทรเวิร์ต เลยเอาคลิปให้เพื่อนดู ที่ไม่รับสายเพราะเต้นอยู่ บางทีก็กินข้าวอยู่”
ล่าสุดผู้ชายแย่งกัน?
“หนูไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์ เราไปงานแล้วรีบ รถติดไม่ไปไหนเลย เลยตัดสินใจนั่งวิน ปกตินั่งแต่รถตู้”
ชุดประมูลได้เท่าไหร่?
“ชุดประมูล 300,000 บาท แล้วเอาเงินไปมอบให้มูลนิธิคนชราที่ถูกทอดทิ้ง เราโดนวิจารณ์เรื่องทางเพศมา เลยเอาเงินจำนวนนี้ไปสนับสนุนชราที่เป็นผู้หญิง เราหาแสงจริงๆ เลยหาเงินให้มูลนิธิไปเลย หนูไม่คาดหวังอะไรทั้งนั้น ตื่นมาใช้เวลาวินาทีต่อวินาที”
ตอนนี้งานเข้ามาหาเราเยอะไหม?
“ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะ เราก็เลือกอะไรที่เหมาะกับเรา บอกตัวเองตลอดว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ต เรามีสวิตช์เปิดปิดเป็นเอ็กโรทเวิร์ต เราเลยปรับเปลี่ยน”
หลายคนบอกปีนี้เป็นปีของเรารู้สึกยังไงบ้าง?
“หนูว่าช่วงนี้ตัวเจกำลังมาค่ะ เจนเย่ เจฟ ซาเตอร์ เจนิส (มีดูดวงไหม?) ไม่กล้าดู เดี๋ยวดวงเปลี่ยน มันเป็นเคล็ดลับ ให้มันเป็นไป หนูก็ทำงานในวงการมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่รู้ว่าดาราเป็นยังไง แต่อยู่ๆ คนก็ชอบ น้ำไม่อาบคนก็ชอบ เมื่อก่อนหนูแอ๊บสุดฤทธิ์เลย อย่างคนถามว่าดูแลตัวเองยังไง ก็กินน้ำ 8 แก้ว นอนวันละ 8 ชั่วโมง (แล้วตอนนี้ล่ะ?) ไม่ได้ดูค่ะ ทำงานให้หนักเข้าไว้ เดี๋ยวก็ผอมเอง เมื่อไหร่ร้อนเงินก็ทำงานค่ะ ผอมเลย”
ถ้าคนอยากสวยเหมือนเราต้องทำยังไง?
“ปลาเค็ม ถ้ามันจะอร่อย และหอมกรุ่น แกต้องหมัก ถ้าแกอยากสวยแกต้องหมักดู แกไม่อาบน้ำ แล้วพอแกอาบน้ำปุ๊บ แกเกิดใหม่เลย แต่ถ้าอยากแอดวานซ์กว่านั้นแกหาคลีนซิ่ง หรือเซรั่มดีๆ ชื่อเจนบิวตี้ อันนี้ไม่ได้ยิงแอดนะคะ แนะนำจริงๆ ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลย โปรดักส์ของคนขี้เกียจมันมีจริง”