วันที่ 10 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ รองประธานมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม พร้อมคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย พล.อ.วรวิทย์ ชินะนาวิน พล.ท.บรรพต งามกัณหา พล.ต.หญิงนวรัตน์ บวรศักดิ์ และโยษิตา ธรรมใจ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และ แสดงความยินดีกับ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ นายกสมาคมไทย-จีน ที่ เปิดสำนักงานใหม่ที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าครบ 1 ปีเต็ม

ขณะที่พล.อ.บุญเลิศ เปิดเผยว่า มูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียมก่อตั้งมานาน เปิดพิพิธภัณฑ์รถโบราณให้ประชาชนดูฟรีมาเป็นสิบๆปี นอกจากทางเจษฎาเทคนิคมิวเซียมจะให้ความรู้เรื่องรถโบราณแบบให้เปล่าแล้ว ที่นี่ยังให้บริการเลี้ยงข้าวปลาอาหาร แจกของขวัญ แจกทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากไร้ แจกของที่ระลึกกับเด็ก และเยาวชนในโอกาสสำคัญต่างๆด้วย ด้วยเหตุนี้ผมจึงชื่นชม และ นับถือน้ำใจของ คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเป็นการส่วนตัว มานานแล้ว

“เจษฎาเทคนิคมิวเซียมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด อาทิ งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ , นำรถ Ampficar ร่วมงานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ , งานนำรถโชว์ที่สวนหลวง ร.9 , งานไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี , Micro Car Parade 5 ธันวามหาราช ส่วนกิจกรรมแห่รถโบราณงานด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nation วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ที่พึ่งได้ผ่านพ้นไปในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่รักในสถาบันหลักเป็นอย่างมาก” พล.อ.บุญเลิศกล่าว และว่า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สำหรับประวัติ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 1 และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 12 เป็นอดีตประธานมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก อดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษ อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด อดีตรองประธานราชตฤณมัยสมาคมและประธานองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) เป็นประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 1 และเป็นนายกสมาคมไทย-จีน

ในด้านกีฬา พล.อ.บุญเลิศ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งนับเป็นการดำรงตำแหน่งในช่วงที่สำคัญที่ทางไทยมีปัญหาบาดหมางกับทางสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ หรือไอบ้า จนเกือบจะถูกตัดสิทธิให้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก และถูกให้ออกจากสมาชิกสหพันธ์ฯ ซึ่งในการแข่งขันโอลิมปิก 2012 ที่กรุงลอนดอน พล.อ.บุญเลิศ ได้ประกาศไว้ว่าหากนักกีฬาไทยไม่อาจคว้าเหรียญทองมาได้จะลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งต่อมาก็ไม่มีใครสามารถคว้าเหรียญทองมาได้จริง พล.อ.บุญเลิศ ก็ได้ลาออกจริงตามที่ให้วาจาไว้

ด้านการเมืองเคยเข้าร่วมในกบฏ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520 ที่มี พล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ เป็นแกนนำในการล้มรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินของ พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ อย่างไรก็ตามการก่อรัฐประหารครานั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จ จากวันนั้นเป็นเวลาถึง 35 ปี ที่ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ห่างหายจากการเมือง และได้กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งในฐานะประธานองค์การพิทักษ์สยามชุมนุมใหญ่ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมี “ธง” นำประเทศไทยย้อนเวลาไปสู่การ “แช่แข็ง” นักการเมืองไม่ให้มายุ่งกับการปฏิรูปประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี