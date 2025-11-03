Frank Drip Coffee and More ดื่มกาแฟ-เติมแมว โฮมคาเฟร้านลับ ย่านจรัญสนิทวงศ์ บรรยากาศอบอุ่น มีน้องเหมียว 3 ตัว รอต้อนรับ พร้อมให้เกาพุง

เรียกว่าเป็นคาเฟร้านลับเลยก็ว่าได้ สำหรับ Frank Drip Coffee and More ที่เราค้นพบร้านนี้จากกูเกิล แมพด้วยความบังเอิญเลยลองปักหมุดแวะไปชิมกาแฟสักหน่อย

ร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 เข้าซอยมาไม่ถึงกับลึกมาก แต่ในซอยค่อนข้างแคบเวลามีรถสวนกันต้องระวังนิดหนึ่ง แนะนำหากใกล้ถึงร้านให้โทรหาร้านเพื่อเปิดประตูที่จอดรถไว้ก่อน

ทันทีที่เดินเข้ามาในร้านก็พบกับน้องแมว 3 ตัว น้องมีชื่อว่า น้องจิ๋ว, น้องแฟรงค์(ที่มาของชื่อร้าน) และน้องโตเกียว

ทาสแมวโดนตกแน่ๆ เพราะน้องๆ น่ารัก จริงๆ แมวของเจ้าของร้านมีทั้งหมด 6 ตัวด้วยกัน แต่จะสลับกันเข้าร้านมาเจอนุด

ภายในร้านเป็นโฮมคาเฟที่ตกแต่งออกมาได้น่ารักมากๆ เน้นโทนสีสดใสเพิ่มลูกเล่นให้กับร้าน ที่นั่งในร้านอาจไม่ได้เยอะมาก แต่ในอนาคตร้านมีแพลนจะทำชั้นสองด้วย

 

สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่นี่มีทั้งกาแฟ และมัตจะ เครื่องดื่มที่นี่ถือว่าราคาน่ารักเลย

ลองเมนู Americano คั่วกลางค่อนเข้ม และมัตจะเกรดพิธีชงชาจากเมือง Nishio มีความสดชื่น อูมามิ ทานคู่กับคุ้กกี้โฮมเมดของที่ร้านเข้ากันดี

ใครกำลังมองหาร้านกาแฟที่มีบรรยากาศสบายๆ แถมยังเป็นคาเฟแมวที่พร้อมฮีลใจก็แนะนำที่นี่เลย

 

ร้านตั้งอยู่ที่ : ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 เปิดทุกวัน (ปิดวันอังคาร) 09.30-17.00 น. มีที่จอดรถ

ติดตามรีวิวคาเฟ่เพิ่มเติม FB : Cafe Made my Day

