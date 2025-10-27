Home Coffee and More ร้านกาแฟสุดโฮมมี่ แยกวงศ์สว่าง ที่มีมากกว่าการดื่มกาแฟ บรรยากาศชวนอบอุ่น เหมือนมาบ้านเพื่อนที่มีเครื่องดื่ม เสียงเพลง และหนังสือ

ร้านกาแฟที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยกรุงเทพ-นนท์ 54 สื่อความหมายตรงตามชื่อร้าน Home Coffee and More

นอกจากมีกาแฟรสชาติดี และเบเกอรี่โฮมเมดน่าตาน่าทานแล้ว ยังมีหนังสือ และเสียงเพลงอีกด้วย

บรรยากาศภายในร้านทำออกมาค่อนข้างดี ให้ความรู้สึกเหมือนมาที่บ้านเพื่อนสักคน มีความอบอุ่น สบายๆ เรียบง่าย มานั่งผ่อนคลาย ดื่มกาแฟ และอ่านหนังสือสักเล่ม

เจ้าของร้าน Weird Book

ที่นี่มีสองชั้นด้วยกัน ด้านล่างเป็นบาร์เครื่องดื่ม และมุมหนังสือ ส่วนด้านบนเป็นพื้นที่ที่ใช้แชร์ สเปซร่วมกันกับร้าน Weird Book ร้านหนังสือ-เครื่องประดับ อย่างสร้อยคอ ต่างหู และแหวน

ทางร้านเองตกแต่งออกมาในสไตล์โฮมมี่ ให้ความรู้สึกเหมือนร้านหนังสือต่างประเทศเลย ใครกำลังมองหาหนังสือต่างประเทศ หรือหนังสือหายากมาที่นี่อาจได้พบกับหนังสือที่ตามหา

เครื่องดื่มลองเมนู Americano เมล็ดกาแฟคั่วกลางแบบพิเศษ ตัว Peaberry รสชาติดี ไม่เข้ม ไม่ขม ออกโทนหอมๆ ละมุนๆ

อีกเมนูคือ Non-Coffee อย่าง Cocoa รสชาติหวาน เข้มข้น ทานคู่กับ Blueberry Cheese Pie อร่อยเข้ากันดีมาก

สำหรับใครที่อยากมาดื่มเครื่องดื่มที่ร้านแล้วได้ฟังเพลงสนุกๆ ทุกวันเสาร์ที่นี่มีดีเจมาเล่นเพลงให้ฟังด้วย เรียกว่าเป็นสถานที่ที่มากกว่าร้านกาแฟ เหมือนประโยคนี้ที่อยู่บนกระจกร้านเลยก็ว่าได้

“The Best Moments are Found in the Simplest Places”

ร้านอยู่ที่ : ซอยกรุงเทพ-นนท์ 54 (MRT วงศ์สว่างทางออก 3) เปิด ทุกวัน 08.00-17.00 น. จอดรถในซอยหน้าร้าน

