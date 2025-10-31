รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง

รับความเฮงความปังเดือนพฤศจิกายน 2568 หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง ลุ้นพรุ่งนี้หวยออกด้วย

เดือนก่อนสุดท้ายของปีนี้ ราศีไหนลุ้นรับความเฮงความปังก่อนสิ้นปีกันบ้าง หมอช้าง ทศพร โพสต์เปิด 5 อันดับราศีดวงดี พฤศจิกายน ได้แก่

อันดับ1 ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 18 ต.ค.-16 พ.ย.)
อันดับ2 ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ก.ย.-17 ต.ค.)

อันดับ3 ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 13 ก.พ.-14 มี.ค.)
อันดับ4 ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดวันที่ 15 ม.ค.-12 ก.พ.)
อันดับ5 ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ก.ค.-16 ส.ค.)

