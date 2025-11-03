ดวงเฮงดวงปัง
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
โหรบุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียง่าย ถ้าป่วยอยู่จะทรุดโทรมหนักขึ้น ควรระวังและเข้มงวดเรื่องอาหารการกินและอารมณ์ของท่านให้ดี จะได้รับส่วนแบ่งจากหุ้นขององค์กรใหญ่ๆ หรือสิ่งที่ท่านลงทุนเอาไว้นานแล้ว แต่ก็ได้น้อยกว่าที่ท่านคิด จะเข้าไปมีบทบาทในหมู่ญาติพี่น้องหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านไม่ค่อยเชื่อคำพูดหรือสื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ท่านได้รับทราบ มีการผิดนัดเรื่องการเงิน ไม่ว่าจะจากท่านเองหรือจากผู้ที่ให้คำมั่นสัญญาไว้แก่ท่าน จะใช้เงินมากเป็นพิเศษ อาจรู้สึกหนักใจที่จะแบ่งเบาภาระของญาติมิตรที่เป็นคนช่างฝัน ได้รับความยุ่งยากจากศัตรูที่ความเชื่อตรงกันข้ามกับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านหายใจไม่ทั่วท้องหรือมีอาการใจหายวาบบ่อยๆ สุขภาพร่างกายไม่ค่อยสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเท่าไรนัก หากมีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรระมัดระวังสิ่งที่จะกระตุ้นอาการป่วยเอาไว้สักหน่อย ท่านที่ยังไม่มีบ้านของตนเองจะมีโอกาสที่จะมีบ้านหรือที่ดิน ส่วนท่านที่จองบ้านอาจได้ข่าวดีเร็วๆ นี้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่เหมาะที่จะเดินทางไกลในตอนกลางคืน ไม่ว่าด้วยยานพาหนะอะไร ถ้าเป็นหนี้ใครอยู่จะถูกทวงถามหนักจนตั้งตัวไม่ติด จะขาดความมั่นใจในเรื่องเสี่ยงๆ อีกต่างหาก ช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์จากดินต่างๆ ความรักสดชื่น แต่คนรักกลับห่างเหินไป
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านทำอะไรก็ตามจะส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์อันดีงามที่ท่านได้สร้างสมมา บุตรบริวารที่มีข้อขัดแย้งอยู่แล้วอาจหนักข้อขึ้น โดยเฉพาะที่เป็นกันเองหรือที่สนิทสนมกับท่านมากๆ ซึ่งอาจเกิดเพราะท่านพูดอะไรออกไปโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน อาจพบการจากลากับคนที่ท่านยังรักใคร่เขามาก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะมีความสอดคล้องกับวงงานอย่างกว้างขวางกับญาติพี่น้อง กับคนรักอาจมีเรื่องผลประโยชน์ที่สนนับสนุนเกื้อกูลกันได้ แต่การเจรจาต่อรองต่างๆ ทางการงานจะล่าช้าหรือไม่สำเร็จได้ง่ายๆ หากท่านเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานวิจัยเรื่องสำคัญๆ อยู่อาจได้องค์กรใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่ดีสนับสนุน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีความคิดสับสนและมีอารมณ์อ่อนไหวจนวิตกกังวลไม่มากก็น้อย อาจเพราะมีงานในหน้าที่ต้องมากมายทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว รายได้จะลดลงแต่รายจ่ายสูงขึ้น จะบูรณปฏิสังขรณ์บ้านหรือสำนักงาน โดยมีคนคอยชักใบให้เรือเสียอยู่ห่างๆ อย่างไรก็ดี ท่านกำลังดวงดีท่ามกลางผู้ที่ไม่ยินดีนัก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านควรพูดให้น้อยหรือไม่โต้แย้งกับใครได้จะเป็นการดี ดาวพุธยังโคจรถอยหลังในภพหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคนรัก ถ้าเขาเป็นนักธุรกิจหรือมีภารกิจที่ต้องรอคอยข่าวสาร ระยะนี้เขาจะไม่สบายใจและส่งผลกระทบถึงท่านด้วย อย่างไรก็ดี รายได้ของท่านยังมั่นคง ถึงแม้ช่วงนี้จะชะลอตัวหรือต้องลงทุนมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีลาภมากเพราะเก็บเล็กผสมน้อยจากหลายทาง แต่โดยสภาพรวมๆ แล้วท่านยังอยู่ในฐานะที่กระเป๋าแห้งหรือการเงินไม่ค่อยคล่องตัวนักเพราะมีรายจ่ายค่อนข้างมาก แม้ท่านจะพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสายตาของผู้อื่น แต่ก็ยังไม่ได้การต้อนรับจากผู้ใหญ่ในวงการของท่านนัก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีดาวพุธโคจรถอยหลังอยู่ในเรือนการงาน การเจรจาเพื่อผลประโยชน์หรือการทำงานไม่ได้ผล จะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ให้หมดไปกับการวางแผนเปิดกิจการใหม่ๆ และถึงแม้ความคิดของท่านเป็นเรื่องที่ดี แต่สมาชิกในบ้านอาจตามความคิดของท่านไม่ทัน จนกลายเป็นตัวถ่วงในการทำงานของท่านได้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านถูกผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอิทธิพลในวงศาคณาญาติเข้าใจผิด หรือเขาเข้าใจถูกเลยทำตัวต่อต้านท่าน ซึ่งจะกระทบถึงการใช้ชีวิตของท่านพอสมควร เหตุการณ์ดังกล่าวจะสงบลงได้เมื่อท่านได้แสดงกิริยาโต้ตอบอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนหรือยินยอมให้เขาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่ค่อยสบายกายนักเพราะพักผ่อนน้อย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงของท่านเล็กน้อย เด็กๆ ที่เฉลียวฉลาดหรือคนอ่อนกว่าที่มีบทบาทในสังคมจะช่วยให้ท่านมีชื่อเสียงเกียรติยศมากขึ้น จะได้รับเชิญจากหน่วยงานราชการให้มาร่วมงานสำคัญที่เพิ่งมีการริเริ่มใหม่ ไม่ว่าท่านจะเต็มใจหรือไม่คงจะต้องเข้ารวมคิดร่วมทำกับพวกเขาไปก่อน