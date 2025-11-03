ดูดวง ราศีฟ้าสั่ง ดวงดีแบบตะโกน รวยด้วยลำแข้ง ปากเฉียบพารวย หาเงินเก่ง จะได้เดินตามฝัน จะมีอะไรเป็นของตัวเอง ชอบอิสระ ไม่พึ่งพาใคร ไม่เคยง้อใคร
ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง
หมอบอย เคลียร์ชัด เผยถึงดวงชะตาราศี ฟ้าสั่ง กงล้อแห่งโชคชะตา ดวงดีแบบต้องตะโกน จะได้เดินตามฝัน จะมีอะไรเป็นของตัวเอง ชอบอิสระ ไม่พึ่งพาใคร ไม่เคยง้อใคร หาเงินเก่ง หาเงินดุ เงินคือสามีที่เรารักที่สุด รวยด้วยลำแข้ง เก่ง แกร่ง ทนทานทั่วแผ่น เสน่ห์แรง เกินต้าน ปากเฉียบ พารวย
สำหรับราศีนี้ ประกอบด้วย มิถุน กันย์ มีน ธนู เมษ สิงห์ โดยราศีนี้ ฟ้าสั่ง กงล้อแห่งโชคชะตา ดวงดีแบบต้องตะโกน จะได้เดินตามฝัน จะมีอะไรเป็นของตัวเอง ชอบอิสระ ไม่พึ่งพาใคร ไม่เคยง้อใคร
หาเงินเก่ง หาเงินดุ เงินคือสามีที่เรารักที่สุด รวยด้วยลำแข้ง เก่ง แกร่ง ทนทานทั่วแผ่น เสน่ห์แรง เกินต้าน ปากเฉียบ พารวย