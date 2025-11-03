ดูดวง ราศีปังรับทรัพย์ ช่วงลอยกระทง เงินทองไหลมาเทมา เจอผู้สายเปย์ ดาวการเงินโคจรเด่นในรอบปี ดวงได้ของใหญ่ รับทรัพย์ใหญ่แบบงงๆ

ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง

อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า เผยถึงดวงชะตาราศี ดวงปังรับทรัพย์ ช่วงลอยกระทง เงินทองไหลมาเทมาดั่งสายน้ำ ความรักเบ่งบาน มีเกณฑ์พบรักช่วงลอยกระทง เจอคู่อุปถัมภ์ ผู้สายเปย์ อิทธิพลของดาวการเงินโคจรเด่นในรอบปี ดวงได้ของใหญ่ รับทรัพย์ใหญ่แบบงงๆ

สำหรับดวงชะตาราศีนี้ ประกอบด้วย ตุลย์ กันย์ เมษ มีน โดยราศีนี้ ดวงปังรับทรัพย์ ช่วงลอยกระทง เงินทองไหลมาเทมาดั่งสายน้ำ ความรักเบ่งบาน

มีเกณฑ์พบรักช่วงลอยกระทง เจอคู่อุปถัมภ์ ผู้สายเปย์ อิทธิพลของดาวการเงินโคจรเด่นในรอบปี ดวงได้ของใหญ่ รับทรัพย์ใหญ่แบบงงๆ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
3

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
6

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
7

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
8

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
9

ตชด. จับ กำนันคนดัง พาต่างด้าวข้ามแดน ปะทะคารมเดือด ดาวมึงกับดาวกู ใครใหญ่กว่ากัน
10

เปิดผลทดสอบ ผ้าอนามัย 20 ตัวอย่าง พบแบรนด์ดัง ใช้เวลาซึมซับเกินเกณฑ์มาตรฐาน