ดูดวง ราศีดาวศุกร์ย้าย 4 พ.ย. เงินไหลเข้า ระวังโดนเปย์ไม่พัก ออร่าจับขั้นเทพ ของขวัญ ของฝากไม่ขาดมือ เสน่ห์แรงจนพูดเล่นๆ ยังมีคนหลงจริง รักโดดเด่น
ช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง
หมอเค้กดลบันดาล เผยถึงดวงชะตาราศี ดาวศุกร์ย้ายเข้าตุลย์ วันที่ 4 พ.ย. 2568 เวลา 10.21 น. ส่งผลให้สวยหล่อแรงขั้นสุด โดนเปย์ไม่พัก โดยดาวศุกร์จากสิงห์ผ่านกันย์ เข้าสู่ราศีตุลย์ ช่วงนี้ออร่าจับขั้นเทพ เดินไปไหนคนก็เหลียว ใครเห็นก็อยากเข้าหา อยากเปย์ อยากซัพพอร์ต แบบไม่ต้องขอ เสน่ห์แรงจนพูดเล่นๆ ยังมีคนหลงจริง รักโดดเด่น เงินไหลเข้า ของขวัญ ของฝากไม่ขาดมือ ดาวศุกร์เข้าตุลย์ที่ไร ใครอยู่ใน 4 ราศีนี้คือหล่อขึ้น สวยขึ้น ดูแพงขึ้น
สำหรับราศีนี้ ประกอบด้วย เมถุน ธนู เมษ ตุลย์ โดยราศีนี้ ดาวศุกร์ย้ายเข้าตุลย์ วันที่ 4 พ.ย. 2568 เวลา 10.21 น. ส่งผลให้สวยหล่อแรงขั้นสุด โดนเปย์ไม่พัก โดยดาวศุกร์จากสิงห์ผ่านกันย์ เข้าสู่ราศีตุลย์ ช่วงนี้ออร่าจับขั้นเทพ เดินไปไหนคนก็เหลียว
ใครเห็นก็อยากเข้าหา อยากเปย์ อยากซัพพอร์ต แบบไม่ต้องขอ เสน่ห์แรงจนพูดเล่นๆ ยังมีคนหลงจริง รักโดดเด่น เงินไหลเข้า ของขวัญ ของฝากไม่ขาดมือ ดาวศุกร์เข้าตุลย์ที่ไร ใครอยู่ใน 4 ราศีนี้คือหล่อขึ้น สวยขึ้น ดูแพงขึ้น