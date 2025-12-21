ดวงเฮง ดวงปัง

ดวงเฮงดวงปัง
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568
โหรบุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะสนใจซื้อหาของเก่าโบราณที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน หรือสนใจศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของพวกฝรั่งมังค่าต่างๆ จะได้ค่าแรงตกเบิกหรือได้รับเงินโบนัสจากการทำงานที่ท่านทำสำเร็จไปแล้ว จะมีได้ลาภผลจากงานที่ทำด้วยความทรหดอดทน ระวังจะสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นผิดพลาด
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะยอมลดเกียรติยศหรือตำแหน่งหรือรายได้บางส่วนเพื่อสงวนไว้ซึ่งความเป็นปกติทางการงาน บัตรเครดิตหรือสิ่งแทนเงินตราส่วนตัวจะถูกนำมาใช้เพื่อเพศตรงข้าม ความคิดจิตใจของท่านจะห่างเหินหมางเมินกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ อาจทำของสูญหายหรือชำรุดได้ง่ายบ่อยๆ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะได้ลาภเพราะความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ชะตาชีวิตทางการเงินมักมีความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ท่านได้รับผลประโยชน์และพอจะมีโชคทางการเงินอยู่บ้าง แต่ท่านพูดจาแสดงความคิดเห็นอะไรมักผิดพลาดไปจากความเป็นจริง ระยะนี้จึงควรหลีกเลี่ยงเจรจาต่อรอง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านต้องเป็นผู้แก้ปัญหาในงานทุกเรื่อง และถึงแม้จะยุ่งยากและขัดแย้งท่านก็ทำได้สำเร็จเสียด้วย จะรู้สึกตัวว่าไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่าหรือเฉื่อยชา ลาภผลสำหรับบางท่านอาจจะผิดพลาดไปบ้าง บางทีพลาดแล้วก็ยังพลาดอีกได้ หากทำงานกลางคืน ระวังจะติดอยู่กับความลุ่มหลงมัวเมาอบายมุขต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะพบเห็นเรื่องราวที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน เหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดจะเกิดขึ้นแก่ท่าน มีการบาดหมางขัดเคืองกับเพศตรงข้ามคนสนิท แต่ก็อาจหมายถึงการเจ็บไข้ได้ทุกข์หรือมีอุปสรรคขัดของในการดำเนินชีวิตของท่านก็ได้ บางครั้งท่านก็ต้องไปเผชิญหน้ากับศัตรูหรือคนที่คิดร้ายกับท่านโดยตรง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะหาเรื่องอะไรกับใครก็ไม่เป็นไร เพราะมีเค้าว่าท่านจะเกิดเป็นปากเป็นเสียงกับใครคนใดคนหนึ่งที่มีอิทธิพล แต่สังเกตได้ว่าเมื่อไรที่ท่านถูกรังแกจนไม่อาจทำกิจการของตนแล้ว ท่านจะไปที่อื่นและมีโอกาสได้ทำสิ่งใหม่ที่รุ่งเรืองกว่าเก่า ระยะนี้มีคดีความก็พ้นภัย ป่วยก็หาย ถ้าป่วยหนักก็รักษาได้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะมีบทบาทมากอยู่ในวงสังคม โดยเฉพาะจะดีเด่นในด้านเกียรติยศชื่อเสียง ได้ความร่วมมือจากพรรคพวกที่มีความคิดจิตใจตรงกัน ศัตรูค่อนข้างเข้มแข็งหรือมีเรี่ยวแรงทำร้ายท่าน มีโอกาสได้แรงสนับสนุนเรื่องเพศตรงข้ามจากครอบครัวให้มีความสุขุม จะมีผู้ที่รอบรู้หรือผู้ใหญ่มาช่วยงานของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีเพียงลาภจรเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเรื่องระหว่างหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพศตรงข้ามของท่านจะให้ประโยชน์แก่ท่านในระยะนี้ การเจรจาในเรื่องธุรกิจหรือไม่ว่าคำมั่นสัญญาอะไรยังมีเงื่อนไขอยู่มากทำให้ตกลงกันยาก เรื่องรักเรื่องใคร่บางทีก็พลิกล๊อคไปได้อย่างน่าชื่นอกชื่นใจ หากยังโสดอาจได้คนรักสายเปย์
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านใช้ชีวิตส่วนตัวและการงานอย่างกระปรี้กระเปร่า จะมีหลายอารมณ์ในหนึ่งวัน มองเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็ก แต่มักขี้โมโห ไม่ค่อยให้อภัยแก่ผู้กระทำผิดโดยไม่เจตนาหรือขลาดเขลา มีค่าใช้จ่ายทางสังคมค่อนข้างสูง อาจเป็นงานบุญ ค่าสังสรรค์เสวนาเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ลาภผลได้มาก็เสียไปง่ายๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านต่อสู้แข่งขันกับใครมักได้ผลดี โดยเฉพาะการเสี่ยงด้วยวิธีต่างๆ แต่การเปียร์แชร์ เล่นหุ้นหรือแทงหวยแบบขำๆ หรือไม่คาดหวังผลอะไรอาจนำโชคดีมาสู่ท่านได้ กิจการที่เกี่ยวกับเงินสดหรือการค้าปลีกมีแนวโน้มว่าจะผิดหวังในสัปดาห์หน้า จะกู้เงินจากสถาบันการเงินโดยสะดวกจนถูกคนอิจฉาริษยา
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะสนใจเรื่องบันเทิงเริงรมย์หรือวงการบันเทิงเป็นพิเศษ บางท่านอาจออกไปทางสำมะเลเทเมาเที่ยวเตร่กลางคืนก็ได้ ถ้าอยู่ในวัยเรียนก็จะไม่ค่อยคร่ำเคร่งกับตำราการศึกษามากนัก ระยะนี้ท่านจะอยู่บ้านไม่ค่อยติด มักอยากออกไปโน่นมานี่หรือไปร้องรำทำเพลงมากกว่าไปห้องสมุดอ่านหนังสือ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านควรระวังเรื่องการถูกลบเหลี่ยมโดยที่ท่านพูดไม่ออกหรือต้องจำต้องเสียประโยชน์ไปอย่างชนิดที่ป้องกันได้ยาก ถ้าต้องเลี้ยงดูญาติมิตรท่านมักจะอั้นทั้งคนและค่าใช้จ่าย เพราะเป็นช่วงที่ท่านควรตระหนี่ถี่เหนียว ระวังงบประมาณเรื่องบ้านจะบานปลายหลังวาเลนไทน์ ระยะนี้จึงควรเร่งให้เสร็จโดยเร็ว