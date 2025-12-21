ปิดจบปัญหาปี68! หมอช้าง เผยข่าวดี 2 ราศีที่เครียดเรื่องคาราคาซังต่อไปนี้ หมดปีนี้ทุกอย่างจะหมดไป รับปีใหม่ด้วยความสุข

จบปีเก่ากับปัญหาเก่าๆกันไปเลย ราศีไหนบ้าง หมอช้าง ทศพร โพสต์ส่งท้ายปีกับ 2 ราศีว่า “ราศี…ปี68ปิดจบปัญหาความรัก เปิดทางเริ่มต้นใหม่”

“ความรักที่ติดค้าง ปัญหาที่วนซ้ำซากมานาน ปี68 จะเป็นปีแห่งบทสรุปและปลายปีนี้…คือจุดเริ่มต้นของหัวใจ”

หมอช้าง เผยข่าวดี 2 ราศีส่งท้ายปี68

หมอช้าง เผย 2 ราศีที่เครียดเรื่องต่อไปนี้ หมดปีนี้ทุกอย่างจะหมดไป

ช่วงส่งท้ายปีมี 2 ราศีที่ปัญหาความรักคาราคาซังจะหมดไปกับปีนี้ ได้แก่

  • ราศีตุลย์
  • ราศีพิจิก

ราศีจบปัญหาคาราคาซังรับปีใหม่69แบบสดใส

“ใครที่กำลังเครียดเรื่องความรัก มีความขัดแย้ง มีมือที่สาม มีปากเสียง พอหมดปีนี้ทุกอย่างจะหมดไป จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความรักที่ดีขึ้น ความสุขที่ดีขึ้น ความสดใส ความลงตัว ”

ที่มา หมอช้าง ทศพร

ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68

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