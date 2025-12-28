เปิดราศี ได้ยิ้มกว้างส่งท้ายปี ลืมตาอ้าปากพลิกผันรวย ราศีอดทนอีกนิด ข้ามปีมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตจากการเสี่ยงโชค
อีกไม่กี่วันสิ้นปีเก่าแล้ว หมอขวัญ แม่นเว่อร์ เปิดดวงส่งท้ายปีทางช่องอมรินทร์ทีวี ราศีใดในช่วงนี้ ได้มีรอยยิ้มกว้างช่วงส่งท้ายปี ดังนี้
เปิดราศี ยิ้มกว้างส่งท้ายปี
- ราศีมีน จังหวะโชคดีของราศีมีนที่ลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้ ดาวพฤหัสฯส่งผลดีสร้างพลังบวกให้ มีความโชคดีเกิดขึ้น พลิกผันรวยขึ้นอย่างฉับพลัน
แนะนำไหว้ศาลหลักเมืองในจังหวัดที่อาศัยอยู่เสริมดวง
เลขมงคล 55
- ราศีตุลย์ เหนื่อยมาทั้งปี ผ่านอุปสรรค ถึงเวลาของราศีตุลย์ อิทธิพลดาวศุกร์ส่งผลดีต่อดวงชะตา ช่วงนี้มีโชคลาภเกิดขึ้น เรื่องการงาน การเงิน ดีขึ้นมากๆ
แนะไหว้หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
เลขมงคล 09
- ราศีธนู ดวงเฮง ชะตาพลิกฟื้น รวยขึ้นแบบฉับพลัน ดาวพฤหัสฯส่งผลดีต่อดวงชะตา หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง มีเกณฑ์ได้ถอยรถคันใหม่ อาจได้บ้านหลังใหม่ ส่วนแบ่งกำไร หุ้น แต่ระวังสุขภาพ ความดันโลหิต
แนะไหว้พญาศรีสัตตนาคราช เสริมดวงช่วงนี้
เลขมงคล 87
ราศีช่วงนี้อดทนอีกนิดปีหน้า ข้ามปีไปแล้วโชคดีแน่ ดังนี้
- ราศีกุมภ์ อดทนอีกหน่อย การเงินจะไม่ขาดมือเลย ปีหน้าโชคดีด้านการเงิน ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มอบงานชิ้นใหญ่ๆ มีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้น
แนะสร้างบุญปล่อยปลาหน้าเขียง
เลขมงคล 67
- ราศีเมษ ดวงเปิด ดาวศุกร์ส่งผลดีค้าขายจะดีขึ้น มีเกณฑ์ดวงดีจากการเสี่ยงโชคด้วย เตรียมรับทรัพย์ก้อนโตในปีหน้า
เลขมงคล 77
- ราศีกันย์ ฟ้าเปิด ดวงการค้าจะดีขึ้นแบบฉับพลัน มีโชคลาภจากการเสี่ยงด้วย ปีหน้าเงินเข้าแบบรัวๆเลย ความรักได้รู้จักรักครั้งใหม่
แนะทำบุญสังฆทานช่วงนี้
เลขมงคล 64
ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68