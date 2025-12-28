เปิดราศี ได้ยิ้มกว้างส่งท้ายปี ลืมตาอ้าปากพลิกผันรวย ราศีอดทนอีกนิด ข้ามปีมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตจากการเสี่ยงโชค

อีกไม่กี่วันสิ้นปีเก่าแล้ว หมอขวัญ แม่นเว่อร์ เปิดดวงส่งท้ายปีทางช่องอมรินทร์ทีวี ราศีใดในช่วงนี้ ได้มีรอยยิ้มกว้างช่วงส่งท้ายปี ดังนี้

เปิดราศี ยิ้มกว้างส่งท้ายปี

  • ราศีมีน จังหวะโชคดีของราศีมีนที่ลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้ ดาวพฤหัสฯส่งผลดีสร้างพลังบวกให้ มีความโชคดีเกิดขึ้น พลิกผันรวยขึ้นอย่างฉับพลัน
    แนะนำไหว้ศาลหลักเมืองในจังหวัดที่อาศัยอยู่เสริมดวง
    เลขมงคล 55
  • ราศีตุลย์ เหนื่อยมาทั้งปี ผ่านอุปสรรค ถึงเวลาของราศีตุลย์ อิทธิพลดาวศุกร์ส่งผลดีต่อดวงชะตา ช่วงนี้มีโชคลาภเกิดขึ้น เรื่องการงาน การเงิน ดีขึ้นมากๆ
    แนะไหว้หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
    เลขมงคล 09
  • ราศีธนู ดวงเฮง ชะตาพลิกฟื้น รวยขึ้นแบบฉับพลัน ดาวพฤหัสฯส่งผลดีต่อดวงชะตา หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง มีเกณฑ์ได้ถอยรถคันใหม่ อาจได้บ้านหลังใหม่ ส่วนแบ่งกำไร หุ้น แต่ระวังสุขภาพ ความดันโลหิต
    แนะไหว้พญาศรีสัตตนาคราช เสริมดวงช่วงนี้
    เลขมงคล 87

ราศีช่วงนี้อดทนอีกนิดปีหน้า ข้ามปีไปแล้วโชคดีแน่ ดังนี้

  • ราศีกุมภ์ อดทนอีกหน่อย การเงินจะไม่ขาดมือเลย ปีหน้าโชคดีด้านการเงิน ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มอบงานชิ้นใหญ่ๆ มีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้น
    แนะสร้างบุญปล่อยปลาหน้าเขียง
    เลขมงคล 67
  • ราศีเมษ ดวงเปิด ดาวศุกร์ส่งผลดีค้าขายจะดีขึ้น มีเกณฑ์ดวงดีจากการเสี่ยงโชคด้วย เตรียมรับทรัพย์ก้อนโตในปีหน้า
    เลขมงคล 77
  • ราศีกันย์ ฟ้าเปิด ดวงการค้าจะดีขึ้นแบบฉับพลัน มีโชคลาภจากการเสี่ยงด้วย ปีหน้าเงินเข้าแบบรัวๆเลย ความรักได้รู้จักรักครั้งใหม่
    แนะทำบุญสังฆทานช่วงนี้
    เลขมงคล 64

ที่มา อมรินทร์ทีวี

ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68

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