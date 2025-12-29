ดวงเฮงดวงปัง

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2568

โหรบุศพันธ์

ดวงเฮงดวงปัง

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ

วันนี้ท่านที่ชอบเก็บตัวเงียบๆ และทำความดีโดยไม่บอกให้ใครรู้ แต่หากเปิดเผยไประยะนี้อาจถูกกล่าวหาว่าร้ายได้ ได้ไปในงานชื่นชุมนุมที่มีแต่มิตรที่มีความรู้หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแม้ท่านมีศัตรูที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ ท่านก็ไม่ต้องกลัวเพราะไม่มีใครทำอะไรท่านได้ อย่างไรก็ตามพูดให้น้อยเข้าไว้จะดีกว่า

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

วันนี้ท่านไม่ควรทำงานหนักเกินกำลัง คำพูดที่ออกจากปากครู มิตร และผู้ที่ร่วมงานที่ทุ่มเทเป็นกำลังใจของท่านได้อย่างดี ทรัพย์ในดินที่ได้แก่ท่านเวลานี้เป็นสิ่งมีคุณค่า เพราะมาจากน้ำพักน้ำแรงหรือคุณความดีที่ท่านทำเอาไว้ ญาติผู้ใหญ่ของท่านมีความสุขสบายและจะมีการให้ของกำนนัลแก่ท่านก้อนใหญ่

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน

วันนี้ท่านได้รับผลดีจากผู้ร่วมงานที่เป็นชาวต่างประเทศ มีกิจธุระอันใดอาศัยไหว้วานได้ดียิ่งกว่าผู้อื่น แต่ผู้ใหญ่กลับจะแสดงอาการขวางๆ หรือจ้องจับผิดท่านเป็นอันมาก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ควรย้ายอีก บริวารได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและมีรายได้ดีกว่าแต่ก่อน

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

วันนี้ท่านไม่ค่อยแข็งแรง พลานามัยไม่สมบูรณ์ ไม่ควรยกของหนักๆ หรือขึ้นต้นไม้ปีนป่านที่สูง รวมทั้งไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะใดๆ เพราะท่านจะภูมิแพ้กำเริบได้ง่าย การออกนอกบ้านในเวลากลางคืนไม่เหมาะสมแก่ท่านในระยะนี้ บริววารที่พูดกับท่านไม่ค่อยรู้เรื่องจะลาออกหรือหายจากไป

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์

วันนี้ท่านได้คนรับใช้ที่เข้าอกเข้าใจท่านอย่างดี ญาติมิตรจะนำเพื่อนต่างเพศหลายคนมาให้ท่านดูตัว แต่ท่านก็ไม่พึงใจให้เขาเข้ามาในชีวิตของท่าน เพราะอาจยังไม่ถูกใจท่านนัก จะมีความผูกพันกับผู้ร่วมงานและผู้ใหญ่มากขึ้น เจ้านายชาวต่างชาติมักคอยจับผิด เป็นเหตุให้ท่านระมัดระวังในการทำงาน

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์

วันนี้ท่านจะพบว่ามีลูกน้องบริวารทำตัวเป็นศัตรูกับท่านอย่างลับๆ ถ้าเข้าไปในสถานที่รโหฐานหรือแหล่งบันเทิงเริงรมย์ควรตรวจตราดูความปลอดภัยด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะมีเค้าว่าอาจเกิดอันตรายแก่ท่านได้ คนรักจะนำลาภมาให้ แม้ว่าข่าวที่ได้รับจะไม่ค่อยตรงนัก คนรักที่เป็นชาวต่างชาติจะมาใกล้ชิด

ลัคนา (ลั) ราศีตุล

วันนี้ท่านจะคิดอะไรนอกกรอบได้ดี แต่มักทำอะไรสุขุมรอบคอบจนช้ากว่าคนอื่น บริวารสูงอายุหรือเป็นผู้ที่ท่านเคารพนับถือจะนำความสุขความสบายมาให้ เช่น ให้ที่พักอาศัยบ้านหรือให้สถานที่ทำสำนักงานแก่ของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท่านในขณะนี้ แต่ลูกจ้างที่รับใช้มักมีลับลมคมใน

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก

วันนี้ท่านได้รับเงินสดเป็นผลตอบแทนจากการทำงาน มีอันธพาลมากระเซ้าเย้าแหย่ท่าน ถ้าท่านสามารถระงับยับยั้งใจได้ก็จะเป็นการดี ไม่ควรเดินทางเข้าไปในแหล่งเสื่อมโทรมหรือซอยเปลี่ยว ไม่ควรใช้คนทำงานในบ้านอย่างเกินกำลัง เพราะเขาอาจได้รับอันตราย คนในบ้านจะอาละวาดเล็กๆ น้อยๆ

ลัคนา (ลั) ราศีธนู

วันนี้ท่านได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ มักรู้สึกว่าตนเองมีที่พึ่งที่มั่นคงแข็งแรง แต่ความจริงเรื่องการเงินยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เสียเลย อย่างไรก็ดีเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นลาภของท่านในช่วงต้นปี 2569 ได้รับสิ่งของอันมีค่าจากธรรมชาติ แต่หลังมีนาคมไปแล้วควรระวังความเสียหายไว้ด้วย

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร

วันนี้ท่านเหมือนผู้ที่อยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งกันดาร ชีวิตประจำวันในสัปดาห์นี้เหมือนทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆ เช่น มีผื่นคันขึ้นจนนอนหลับยาก เป็นต้น แต่ความโชคดีของท่านก็คือ ความทุกข์ยากเหล่านั้นกำลังจะหมดไปในไม่ช้า ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามมักจะหายเองได้ ถ้าท่านไม่ตื่นเต้นโวยวายเกินไป

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์

วันนี้ท่านจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงานของผู้อื่นในขณะที่มีเหตุการณ์ขัดแย้ง แต่วาจาของท่านกลับให้ผลดี การค้าปลีกระยะนี้ค่อนข้างดี มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจหรือให้ลาภแก่ท่านหลายคนหลายแบบ ซึ่งท่านก็ควรยินดีปรีดาและไม่เคร่งเครียดกับเรื่องใดๆ จะเป็นผลดีกับท่านมากกว่า

ลัคนา (ลั) ราศีมีน

วันนี้ท่านจะได้ร่วมงานกับผู้ที่ท่านไม่ชอบหน้าหรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อน คู่แค้นเก่าจะกลับมาพบปะกันอีก บริวารที่เริ่มเติบโตมักหนีเที่ยว บางคนก็ติดเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า ถ้าท่านต้อนรับเพื่อนของบุตรหลานได้ก็จะเป็นการดี บริวารจะแสดงความสามารถในการบริหารงานเป็นประโยชน์แก่ท่าน

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