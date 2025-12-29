ดวงชะตา 12 ราศี 2569

ราศีเมษ-ราศีพฤษภ-ราศีมิถุน
โดย บุศพันธ์
สำหรับผู้ที่ลัคนา (ลั) อยู่ในราศีเมษ
ในรอบปี 2569 นี้ ชะตาชีวิตของชาวราศีเมษอาจต้อง ยุ่งเกี่ยวกับบ้านเรือนและครอบครัวในช่วง 1-2 เดือนแรก แต่หลังจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้ว ท่านจะมีเรื่องการงานและผลประโยชน์เข้ามาวุ่นวายในชีวิตอย่างมาก และจะเป็น เช่นนี้ไปตลอดทั้งปีทีเดียว โดยเฉพาะท่านที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เกษตรกรรม เหมืองแร่ และกิจการที่อาศัยทรัพย์จากดินต่างๆ อาจประสบความยุ่งยากลำบากในแบบที่คิดไม่ถึงหรือตั้งตัวไม่ทัน แต่หากท่านเป็นผู้ที่ไม่ถูกกับดาวโทษทุกข์อย่างดาวเสาร์ (7) แล้ว ท่านกลับจะเป็นผู้มีโชคดี หรือเคราะห์ร้ายของท่านจะทุเลาเบาบางลงไป อย่างไรก็ดี สิ่งที่ท่านยังยึดถือหรือพึ่งพิงได้ในรอบปี 2569 นี้คือญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงที่ยังคงเป็นหน่วยสนับสนุนท่านอยู่เสมอตลอดทั้งปี เป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในต่างถิ่นต่างแดน หรือต้องการไปหาสังคมใหม่ๆ เพื่อนฝูงใหม่ๆ
การเงินของท่านยังคงดีอย่างต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วง 1-2 เดือนแรก ลาภผลประโยชน์จากงานประจำยังคงเข้ากระเป๋าของท่านเรื่อยๆ แต่หลังจากเดือนมีนาคมไปแล้ว รายได้ของท่านอาจติดขัดหรือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ยิ่งหลังจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ไปแล้ว ท่านยิ่งต้องระมัดระวังการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างมาก มีเกณฑ์สูญเสียลาภผลประโยชน์หรือทรัพย์สินบางอย่าง โดยเฉพาะที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ หากท่านมีรายได้ดีในช่วงต้นปี ท่านควรเก็บออมเอาไว้ให้มากที่สุดเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นจะดีกว่านำไปใช้เพื่อปรนเปรอความสุขชั่วครั้งชั่วคราว
การงานของท่านจะให้ลาภผลอย่างเต็มที่ในช่วง 1-2 เดือนแรกของปี 2569 เท่านั้น หลังจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ไปแล้ว การงานของท่านอาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากพอสมควร ผู้มีอิทธิพลในวงงานของท่านอาจก่อกวนจนท่านไม่สามารถทำงานได้ การปรับเปลี่ยนงานอาจช่วยให้เคราะห์ของท่านทุเลาลงไปได้ แต่ท่านจะต้องอดทนอดกลั้นและรู้จักปรับตัวอย่างมากเกือบตลอดทั้งปี ผู้ใหญ่ในสำนักงานหรือครูอาจารย์ยังคงให้ประโยชน์และช่วยเหลือท่านได้ บริวารอาจดื้อรั้นบ้างในช่วงปลายปี แต่ถ้าท่านทำงานกับครอบครัวหรืออยู่ในระบบกงสีแล้ว ปัญหาเรื่องการงานอาจไม่ร้ายแรงมากนัก
สุขภาพร่างกายของท่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ยกเว้นช่วงกลางปีอาจประสบอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็สามารถหายเป็นปกติได้รวดเร็ว อย่างไรก็ดี ดาวเสาร์ (7) โคจรในเรือนวินาศเกือบตลอดทั้งปี ความทรหดอดทนของท่านอาจมีไม่มากนัก ไม่ควรอยู่ในสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆ เช่น ร้อนเกินไป หนาวเกินไป หรืออยู่กลางแจ้งมากเกินไป เป็นต้น
เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ในช่วงต้นปีอาจไม่ค่อยสุขสมอารมณ์หมายนัก แต่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ท่านจะเป็นผู้มีเสน่ห์ต่อบุคคลทั่วไป หากมีคู่ครองอยู่แล้วก็ควรระมัดระวังการแสดงออกหรือความประพฤติของตนให้ดี
สำหรับผู้ที่ลัคนา (ลั) อยู่ในราศีพฤษภ
ในรอบปี 2569 นี้ ชะตาชีวิตของชาวราศีพฤษภไม่ค่อยราบรื่นหรือมีเหตุให้สูญเสียสิ่งของหรือชื่อเสียงเกียรติยศบางอย่างตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ดี ท่านมีดาวพฤหัสฯ (5) โคจรเดินหน้าในเรือนการเงินระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2569 ไม่ว่าท่านจะเสียอะไรไปก็จะได้กลับมาในช่วงเวลาดังกล่าว ในช่วง 5 เดือนแรกของปี ท่านควรเร่งรีบกอบโกยช่วงเวลาดีๆ นี้เอาไว้ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสในการเก็บหอมรอมริบหรือการประจบประแจงผู้ใหญ่ อีกทั้งมีโอกาสได้ลาภผลประโยชน์ที่เป็นมรดกตกทอดอีกด้วย เรื่องใดๆ ที่ติดขัดค้างคาจะได้รับการแก้ไขได้สำเร็จ เสร็จสิ้น
ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง ท่านมีโอกาสในเรื่องศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติม หรือมีโอกาสในการเข้าสังคมที่ดีขึ้น อาจมีการเปลี่ยนยานพาหนะใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของท่านมากขึ้นก็ได้เช่นกัน ท่านที่มีดาวเสาร์ (7) ให้คุณมีโอกาสได้ลาภจากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
การเงินของชาวราศีพฤษภนับว่าดีกว่าราศีอื่นๆ มากในปี 2569 นี้ ท่านมีโอกาสจะได้ลาภก้อนใหญ่ตั้งแต่ช่วง 5 เดือนแรกของปี ซึ่งอาจเป็นลาภที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้ และโดยมากท่านมักได้ลาภจากผู้ใหญ่ครูอาจารย์ หากอยู่ในวัยเรียนก็มีโอกาสสำเร็จการศึกษาได้ไม่ยากนัก และเป็นช่วงที่ท่านสามารถใช้เงินต่อเงินได้ดี ส่วนครึ่งปีหลังท่านจะมีโอกาสได้เข้าสังคมระดับสูงหรือมีเพื่อนใหม่ๆ ที่เป็นบุคคลมีความรู้ในสังคม อีกทั้งเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้อีกด้วย ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2569 ท่านจะหันมาลงทุนกับครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยรวมท่านไม่ค่อยเดือดร้อนทางการเงินมากนักในปีนี้
การงานเป็นช่วงที่ท่านได้รับผลประโยชน์จากงานที่ท่านลงมือทำด้วยตนเอง หรืองานที่ท่านหลังขดหลังแข็งทำสำเร็จไปแล้ว การเอาอกเอาใจผู้ใหญ่ในสำนักงานของท่านให้ดีจะนำหน้าที่การงานที่ดีมาให้ท่านด้วย แต่การงานของท่านจะผันผวนค่อนข้างมาก อะไรๆ ที่ท่านวางแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังอยู่เสมอ บางท่านอาจต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ หรือเดินทางไปทำงานนอกสถานที่บ่อยๆ จึงจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน งานที่จะทำให้ท่านเจริญก้าวหน้าส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวกับความบันเทิง งานเบื้องหลังหรืองานใต้ดินต่างๆ รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การเกษตรกรรม เหมืองแร่ หรืองานที่เกี่ยวกับทรัพย์จากดินก็จะให้ลาภผลที่ดีทีเดียว
สุขภาพร่างกายของท่านอาจไม่ค่อยดีนักในช่วงต้นปี แต่สำหรับท่านที่ยังหนุ่มยังสาวแล้วโดยรวมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนัก ช่วงกลางปีควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ไว้บ้างก็ดี แต่หากท่านเป็นผู้สูงอายุก็ควรตรวจสุขภาพประจำปีเสียหน่อย โดยเฉพาะบริเวณช่องท้องส่วนล่าง ท้องน้อย มดลูก หรือบริเวณอวัยวะเพศ
ความรักของท่านในปี 2569 นี้มักเป็นเรื่องของการรักตัวเองเสียเป็นส่วนมาก หากท่านมีคู่ครองหรือคนรักอยู่แล้วก็มีโอกาสดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่ครึ่งปีหลังอาจมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มากสักหน่อย
สำหรับผู้ที่ลัคนา (ลั) อยู่ในราศีมิถุน
ในรอบปี 2569 นี้ชะตาชีวิตของชาวราศีมิถุนจะดีขึ้นอย่างมากตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเรื่องการงาน การเงิน และเพื่อนฝูงของท่านล้วนดีเด่นทั้งสิ้น ดาวพฤหัสฯ (5) หัวหน้าดาวศุภเคราะห์โคจรทับลัคนา (ลั) ของชาวราศีมิถุน จะมีอะไรดีๆ ผ่านเข้ามาสู่ท่านอยู่เสมอ หากอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็จะเรียนได้ดีขึ้น จะสอบวัดผลอะไรก็จะทำได้ดีกว่าที่ผ่านมา แต่หากอยู่ในวัยทำงาน
ท่านก็จะมีผู้ใหญ่ในสำนักงานสนับสนุนการทำงานของท่านอย่างดี ทั้งด้านตำแหน่งหน้าที่และด้านการเงินต่างๆ จะหาหุ้นส่วนผู้ร่วมงานมาร่วมธุรกิจกันก็ง่ายและท่านจะได้คนที่เข้ากับท่านได้ดีเสียด้วย บางท่านจะมีโอกาสได้แต่งงานแต่งการหรือเริ่มต้นสร้างครอบครัวได้ในปีนี้ ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
การเงินของชาวราศีมิถุนในปี 2569 นี้จะโดดเด่นอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง ดาวพฤหัสฯ (5) โคจรเดินหน้าในเรือนการเงินของท่าน อาจมีรายได้ก้อนโตจากผู้ใหญ่หรือจากคู่ครองคนรัก ยิ่งท่านเอาอกเอาใจบุคคลกลุ่มนี้มากเท่าไหร่ ท่านจะยิ่งได้ลาภจากพวกเขามากเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องลาภผลประโยชน์จากทางไกลในช่วงกลางปี หากท่านทำธุรกิจระหว่างประเทศก็ควรระมัดระวังและเข้มงวดเรื่องผลประโยชน์ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน อย่างไรก็ดี ภาพรวมทางการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนจะสวนทางกับเศรษฐกิจและดีกว่าราศีอื่นๆ มาก
การงานจะเป็นช่วงที่ท่านอาจต้องตกระกำลำบากเพราะมีงานมากหรือต้องทำงานหนักกว่าผู้อื่นอาจเป็นเพราะท่านมีตำแหน่งหน้าที่ทางการงานสูงขึ้น หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในสำนักงานมากขึ้น การงานที่เกี่ยวกับเอกสารหนังสือ กฎหมาย งานวิชาการ หรือความรู้เฉพาะทางต่างๆ จะให้คุณแก่ท่าน
หุ้นส่วนผู้ร่วมงานจะมองเห็นฝีไม้ลายมือของท่านมากยิ่งขึ้น อะไรๆ ที่เป็นผลงานของท่านควรเร่งรีบแสดงให้ผู้อื่นรับรู้รับทราบ ในช่วงปลายปีจะเป็นโอกาสที่ท่านสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจหรือขยายงานในความรับผิดชอบของท่านได้มากขึ้น รวมทั้งอาจได้เดินทางไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนด้วย
สุขภาพร่างกายของชาวราศีมิถุนยังคงกระปรี้กระเปร่าในช่วงต้นปี แต่เมื่อท่านมีกิจกรรมมาก โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บก็มีมากด้วยเช่นกันยิ่งท่านอารมณ์ร้อนก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในช่วงเดือนมกราคมและเดือนสิงหาคม 2569 หากเจ็บป่วยก็ มักเกิดกับต้นขา สะโพก หรือระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย
ความรักของชาวราศีมิถุนค่อนข้างวุ่นวายในช่วงต้นปีเพราะท่านจะเนื้อหอมอย่างมาก ท่านที่ยังโสดมีโอกาสได้พบรักกับบุคคลที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่ามากๆ ส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็จะได้รับความเอา ใจใส่ดูแลและได้ลาภจากคนรักเกือบตลอดทั้งปี