ดวงเฮงดวงปัง
วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568
โหรบุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านที่ชีวิตประจำวันขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรก็ตาม ต่อไปนี้จะค่อยๆกระเตื้องขึ้นบ้าง ลาภผลที่ได้รับเข้ามาจากการตรากตรำทำงานก็ร้อนที่จะจ่าย ผู้ที่ว่างงานจะมีการติดต่อที่ดีกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ๆ หรือเพื่อนที่ท่านคิดถึงเสมอ รักให้ความสุขดี
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านซื้อสินค้าต่างๆ ที่มีราคาแพงแล้วไว้ใจคนอื่นให้ดูแลแทนจะได้ของคุณภาพต่ำที่ทำให้ท่านรู้สึกเสียใจ อาจเกิดภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ควรอดทนและควรหลีกเลี่ยงไปให้ได้ เรื่องความรักเสมือนหมอกฝน โอกาสที่จะพบกันอย่างจริงจังระยะนี้ไม่ค่อยมี และเมื่อพบกันแล้วก็มักพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งที่ครองความเป็นเลิศในทางวิชาการ การร่วมงานกับคนหน้าใหม่เพื่อกิจกรรมใหม่ๆ จะเหมาะสมอย่างยิ่ง ท่านที่มีครอบครัวแล้วควรดูแลคู่ครองของท่านให้ดีและสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้คนรักของท่านสนุกสนานเกินไปหรือไปก่อเหตุเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับผู้ร่วมงานที่มีลับลมคมใน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านทำกิจการงานใดๆ ก็สำเร็จได้โดยยาก เสมือนมีมือวิเศษมาขัดขวาง แต่บริวารทั้งที่อยู่ใกล้และไกลร่วมมือเต็มกำลังความสามารถ ที่ไม่ได้มาช่วยด้วยตัวเองก็ส่งข่าวดีมาบอก ชีวิตของท่านค่อนข้างลุ่มๆ ดอนๆ วางแผนอะไรไม่ค่อยได้ แต่บทจะได้ก็ได้อย่างไม่คาดฝัน ไม่ควรสนใจคำยกยอปอปั้นของใคร
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีอาการเจ็บไข้เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งถ้าท่านปล่อยปละละเลย ต้นปีหน้าอาการเจ็บไข้เหล่านั้นจะรุนแรงขึ้นไปอีกจนท่านต้องเข้าพบแพทย์ แต่คู่หมั้นคู่สมรสหรือคนรักของท่านแข็งแรงดี ท่านเองก็ไม่สามารถพึ่งพาคู่หมั้นคู่สมรสของท่านได้อย่างดี บริวารนำมาแต่เรื่องปวดเศียรเวียนเกล้ามาสู่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงโชคด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น แม้แต่การกู้ยืมก็ไม่ควรกระทำ จะรักกับผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าท่าน ฐานะทางการเงินของท่านประสบปัญหาบ้างตามสภาพเศรษฐกิจ ไม่ควรเดินออกกำลังหรือเดินเล่นกลางคืนเพราะท่านจะมีอันตราย พี่น้องซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลจะช่วยเหลือท่านเรื่องบริวารได้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านไม่สามารถสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่เพื่อนฝูงใหม่ๆ ของท่าน ผู้ใหญ่ไปมาหาสู่เป็นเหตุให้ท่านได้รับความยุ่งยากเล็กน้อย ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยที่มีปัญหามักมาขอให้ท่านช่วยเหลือต่างๆ แต่ญาติมิตรของท่านประสบความยุ่งยากในเรื่องคู่ครอง อันเป็นเรื่องที่ท่านจะช่วยเขาได้ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญใจใดๆ ในที่ทำงานไม่ควรฟ้องผู้ใหญ่ เพราะเขาอาจไม่ช่วยเหลือ ควรจัดการให้เรียบร้อยโดยอัธยาศัยไมตรีของท่านเอง การติดต่อราชการอาจมีปัญหา ท่านควรจัดการเอกสารหลักฐานเรื่องการเงินให้เรียบร้อย ถ้าพบความดุร้ายของผู้อื่นควรประนีประนอมมากกว่าดึงดันต่อสู้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านไม่ควรเดินทางด้วยความรีบร้อนหรือในที่ที่เสี่ยงอันตราย เพราะเป็นช่วงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย แม้ในบ้านหรือที่ทำงานของท่านเองก็ควรรอบคอบระมัดระวัง บริวารจะนำของผิดกฎหมายมาฝากท่านแล้วหายหน้าหายตาไป ท่านจะถูกคุกคามเล็กๆ น้อยๆ จากอันธพาลในสถานที่ทำงาน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านทำงานควรมีวิจารณญาณของตนเอง ไม่ควรเชื่อคำแนะนำของผู้อื่นมากนัก ระยะนี้ผู้ที่เคยช่วยเหลือจะไม่มีเวลามาช่วยท่านอย่างเคย ไม่ค่อยมีความสุขกับการเที่ยวเตร่สังสรรค์ ควรอยู่ให้ห่างจากการเจรจาต่างๆ เพราะเป็นช่วงที่ท่านเคลิ้มไปได้ง่าย สุขภาพไม่แข็งแกร่งเหมือนเคย เจ็บป่วยเล็กน้อย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะได้ทำตามใจของท่านเองในเรื่องความบันเทิง เช่น ออกไปร้องรำทำเพลง เที่ยวเตร่รับประทานอาหารอร่อยๆ ดูภาพยนตร์หลายเรื่องติดต่อกันจนแทบจะตาลาย เป็นต้น จะมีความสุขกับเดือนสุดท้ายของปี ยกเว้นท่านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์อาจมีเรื่องผิดพลาดขัดใจกับคนหมู่มากได้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงโชคการพนันทุกประเภทเพราะท่านไม่มีโชคทางเรื่องเสี่ยงๆ การเล่นหุ้นเล่นหวยก็ควรหลีกเลี่ยงไปก่อน การงานของท่านประสบปัญหาเพราะบุคลากร เครื่องมือ และกำลังสนับสนุนยังไม่พร้อม ประกอบกับการเล่นพรรคเล่นพวกยังเข้มข้น รวมทั้งควรระวังปัญหาด้านการเจรจาต่อรองให้มาก