ราศีกรกฎ-ราศีสิงห์-ราศีกันย์
โดย บุศพันธ์
สำหรับผู้ที่ลัคนา (ลั) อยู่ในราศีกรกฎ
ในรอบปี 2569 นี้ ชะตาชีวิตของชาวราศีกรกฎอาจไม่น่าอภิรมย์นักในช่วงครึ่งปีแรก ท่านอาจไม่มีความสุขกับเรื่องที่ท่านวาดฝันเอาไว้ หรือพบกับเรื่องน่าผิดหวังบางอย่าง บางท่านอาจต้องเดินทางไปค้างอ้างแรมในสถานที่ที่ห่างไกลจากบ้านเรือนถิ่นกำเนิด หรืออาจรู้สึก”ร้อนที่อยู่” คือชอบอยู่นอกบ้านเพราะมีความสุขมากกว่าอยู่ในบ้าน จะไม่สนใจใฝ่รู้หรือศึกษาเล่าเรียนสิ่งใหม่ๆ เท่าที่ควร ไม่ควรหวังผลเลิศจากการทดสอบวัดความรู้หรือการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากนัก ในช่วงต้นปีท่านเป็นผู้มีศัตรูมาก แต่โดยรวมศัตรูของท่านจะแพ้ภัยตนเองหรือไม่สามารถทำร้ายท่านได้ถนัดถนี่นัก อย่างไรก็ตาม ท่านจะกลับกลายเป็นผู้โชคดีในช่วงครึ่งปีหลังอย่างหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว ท่านจะมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ที่มีปัญหาเรื่องคดีความมานานๆ ก็จะมีโอกาสชนะคดีได้มากขึ้น
การเงินของชาวราศีกรกฎในปี 2569 อาจไม่ค่อยพอใช้ในช่วงต้นปี จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หุ้นส่วนคู่สัญญา หรือคู่ครองคนรัก เขาก็ไม่สามารถช่วยท่านได้ แต่หลังจากดาวพฤหัสฯ โคจรออกจากเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกรกฎในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้ว ท่านจะมองเห็นลู่ทางทางการเงินและการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2569 ท่านจะมีโอกาสดีๆ ในเรื่องรายได้หรือมีช่องทางทำมาหากินที่ท่านสามารถทำได้ดี อย่างไรก็ตาม ชาวลัคนาราศีกรกฎควรหลีกเลี่ยงการเล่นหุ้น เล่นหวย ธุรกิจบันเทิงเริงรมย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับสุรายาเมา เพราะอาจไม่ให้คุณเท่าที่ควร
การงานของชาวราศีกรกฎไม่ค่อยจะราบรื่นนักในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 ท่านอาจต้องเผชิญปัญหาจากผู้ใหญ่ในสำนักงานที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของท่าน หรือท่านทำงานผิดพลาดจนทำให้ผู้ใหญ่ไม่ไว้ใจท่านเหมือนเดิม แต่หลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ไปแล้ว ผู้ใหญ่ที่เคยห่างเหินไปจะกลับมาสนับสนุนท่านอีกครั้ง หรือท่านอาจได้เจ้านายคนใหม่ที่เข้าขากับท่านได้มากขึ้นก็ได้ หุ้นส่วนผู้ร่วมงานหรือคู่สัญญาที่เหินห่างร้างราไปก็กลับมาสนับสนุนท่านตั้งแต่ช่วงต้นปี ซึ่งท่านอาจต้องใช้ชีวิตแบบวิ่งสู้ฟัดพอสมควรจึงจะได้ดี
สุขภาพของชาวราศีกรกฎอาจขึ้นๆ ลงๆ ในช่วง 3 เดือนแรก อาจเจ็บป่วยด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือเกียจคร้านเฉื่อยชาเป็นพิเศษ แต่หลังจากนั้นท่านจะแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากขึ้น ที่ป่วยไข้ก็จะหาย แต่ควรระมัดระวังการบาดเจ็บบริเวณก้นหรือต้นขาเอาไว้ให้ดี
ความรักของชาวราศีกรกฎค่อนข้างลุ่มๆ ดอนๆ หากมีเพศตรงข้ามเข้ามาในช่วงต้นปี ท่านควรคบหาเป็นเพื่อนกันไปก่อน และเมื่อโชคชะตาอำนวยหลังจาก 13 กุมภาพันธ์ 2569 ไปแล้ว ท่านจึงค่อยๆ หันมาศึกษากันอย่างจริงจังก็ยังไม่สาย ส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ของท่านกับคนรักจะดีขึ้น
สำหรับผู้ที่ลัคนา (ลั) อยู่ในราศีสิงห์
ในรอบปี 2569 นี้ ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์จะรู้สึกเบาสบายตัวไปบ้างตั้งแต่ต้นปี อะไรๆ ที่ผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่เห็นด้วยกับท่านหรือทำให้ท่านเดือดร้อนจะน้อยลงหรืออย่างน้อยก็ทุเลาเบาบางลงไปมาก แต่เรื่องท่านต้องเคร่งเครียดและวิตกกังวลเพราะมีศัตรูจำนวนมากยังคงไปอยู่ในช่วง 1-2 เดือนแรก ปัญหาอุปสรรคจะมีมากหรือศัตรูคู่อาฆาตอาจแผลงฤทธิ์แผลงเดชต่อหน้าท่านอย่างไม่ยี่หระอะไรใดๆ ทั้งสิ้น แต่หลังจาก 13 กุมภาพันธ์ 2569 ไปแล้ว พวกเขาจะหมดเรี่ยวแรงหรือแพ้ภัยตนเองไปเองโดยที่ท่านไม่ต้องลงมือทำอะไรใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งปีหลัง หรือหลังจาก 31 พฤษภาคม 2569 ไปแล้ว ท่านอาจประสบชะตากรรมซ้ำเดิมแบบเดิมที่พบมาแล้วเมื่อปี 2568 อีกครั้ง ท่านควรตระเตรียมตนเองให้พร้อมเสมอสำหรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งดีและร้ายสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในปี 2569 นี้
การเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์มักขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองหรือการทำเงินด้วยการสื่อสาร การเป็นคนกลางในการเจรจา หรือการเป็นนายหน้าคนกลาง ช่วงต้นปี2569 การเงินของท่านอาจค่อนข้างลุ่มๆ ดอนๆ แต่หลังจากช่วงสงกรานต์ไปแล้ว ท่านอาจสุขสบายขึ้นบ้าง การค้าขายแบบค้าปลีกที่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จ จะพบทางออก แต่ท่านต้องทรหดอดทนทำงานหนักมากกว่าผู้อื่น หลังสิ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้วบุตรบริวารอาจทำให้ท่านต้องเสียเงินในแบบที่ไม่ควรจะเสียหรือไม่ทันตั้งตัว
การงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปี 2569 นี้อาจไม่ค่อยรุ่งโรจน์นัก โดยเฉพาะช่วงกลางปีไปจนถึงเดือนตุลาคม 2569 ทีเดียว ช่วงนี้ผู้ใหญ่อาจใช้งานท่านอย่างหนัก แต่กลับไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ให้เครดิตท่านเท่าที่ควร อะไรๆ ที่เคยดีในช่วงต้นปีอาจผันเปลี่ยนเวียนกลับเสมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ลูกน้องบริวารของท่านก็อาจก่อเรื่องยุ่งยากวุ่นวายได้ในช่วงนี้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ท่านก็ควรอดทนทำอย่างสุดความสามารถเสียก่อน เพราะในช่วงปลายปีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นโดยที่ท่านไม่ต้องขวนขวายดิ้นรนอะไรใดๆ ทั้งสิ้น
สุขภาพชองชาวลัคนาราศีสิงห์อาจไม่ค่อยแข็งแรงนักในระยะ 3-4 เดือนแรก และควรระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นเอาไว้ให้มากๆ รวมทั้งอาจมีเกณฑ์เกิดโรคผดผื่น โรคผิวหนังบางชนิด หรือขาแข้งเคล็ดขัดยอกได้ง่าย
ความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีอุปสรรคมากหรือวิวาทกับคนรักบ่อยๆ ในช่วงต้นปี แม้มีคู่ครองอยู่แล้วก็จะไม่สุขสมอารมณ์หมายเท่าที่ควร หากมีปัญหามานานๆ ก็อาจทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงหรือเลิกร้างกันได้ง่าย แต่หากท่านอดทนจนผ่านพ้นช่วงต้นปีไปได้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น
สำหรับผู้ที่ลัคนา (ลั) อยู่ในราศีกันย์
ในรอบปี 2569 นี้ ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันย์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน ลาภผลประโยชน์จากญาติพี่น้อง เรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญา หรือเรื่องคู่ครองคนรัก ส่วนใหญ่ท่านจะพบเจอแต่เรื่องดีๆ ทั้งสิ้น แต่หลังจากที่ดาวพฤหัสฯ (5) โคจรเข้าสู่เรือนวินาศในเดือนตุลาคม 2569 ไปแล้ว เรื่องความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจลดน้อยถอยลงไปมาก บุคคลที่เคยให้คุณแก่ท่านอาจนำความเดือดร้อนมาให้แทน อีกทั้งในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2569 ท่านอาจพบเจอเรื่องผิดหวังบางประการ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องและครอบครัวอาจไม่ถูกใจท่านเท่าไรนัก ควรระวังเหตุตึงเครียดที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อน ศัตรูที่แข็งแกร่งหรือมีอิทธิพลจะเปิดหน้าสู้กับท่านอย่างเปิดเผย บางท่านอาจพบเจอโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังรุนแรงแถมมาอีกด้วย
การเงินของชาวลัคนาราศีกันย์ค่อนข้างดี ในช่วง 3-4 เดือนแรกท่านยังมีพอใช้พอจ่าย และพอที่จะปรนเปรอตนเอง หรือมีรายจ่ายในเรื่องการรักษาสุขภาพหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง หลังสิ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้ว ท่านมีโอกาสได้ลาภจากคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาที่ร่วมงานกัน อย่างไรก็ดี ท่านมีโอกาสเสียเงินจากการเล่นหุ้นเล่นหวย หรือการหาโชคลาภแบบฟลุกๆ เสี่ยงๆ เกือบตลอดทั้งปี แต่หลังจากดาวราหู (8) โคจรออกจากเรือนอริในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 แล้ว ท่านจะมีโชคเรื่องการเสี่ยงอีกครั้ง แต่หากท่านคาดหวังความร่ำรวยจากการพนันขันต่อหรือการจับเสือมือเปล่าย่อมเป็นไปได้ยาก
การงานของชาวลัคนาราศีกันย์ค่อนข้างมีโอกาสดีมากในช่วง 5 เดือนแรก เพราะผู้ใหญ่จะสนับสนุนการทำงานของท่าน อาจได้ทำงานโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ แต่หลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ไปแล้ว ท่านจะมีโอกาสได้รับลาภผลประโยชน์จากสิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงไป อีกทั้งมีโอกาสได้รับคุณประโยชน์จากดินหรือทรัพย์จากดินต่างๆ เช่น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เหมืองแร่ หรือโครงการเกษตรกรรมต่างๆ มีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมงานหรือมีหุ้นส่วนคู่สัญญาเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอีกด้วย
สุขภาพของชาวลัคนาราศีกันย์ไม่ค่อยจะดีนัก อาจพบโรคเรื้อรังบางอย่างที่ท่านต้องรักษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ไปแล้ว อย่างไรก็ดี ท่านอาจมีอาการเจ็บป่วยบริเวณขาท่อนล่าง โรคประสาททั่วไป หรือโรคที่เกี่ยวกับเท้าต่างๆ
ความรักของชาวลัคนาราศีกันย์ในปี 2569 จะค่อนข้างตึงเครียดตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะท่านที่ยังโสดควรคบหาเป็นเพื่อนกันไปก่อน เพราะช่วงลำบากยากเย็นของท่านจะอยู่ราวปลายปี ซึ่งถ้าท่านผ่านช่วงสิ้นปีไปได้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จะง่ายขึ้นเสมอ