ราศี โชคดีต้อนรับปีใหม่ อ.ไวท์ จัดอันดับ 5 ราศี โชคใหญ่หล่นทับ เทวดาประทานพร เตรียมฉลองความสำเร็จตั้งแต่ต้นปี รวยพุ่งเวอร์ รวยกะทันหัน
ราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทาง ที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ดวงของแต่ละคน เช็ก ดวงวันนี้ กับ อาจารย์ไวท์ หมอดูโอปป้า
อ.ไวท์ หมอดูโอปป้า เผย ดาวเกตุย้าย 5 อันดับราศี โชคดีต้อนรับปีใหม่ ราศีใดชีวิตยกระดับอย่างแรง เตรียมฉลองความสำเร็จ ราศีใดมีโชคทางการเงิน เร็ว ๆ นี้เหนื่อยแล้วรวย โดยมีรายละเอียดของแต่ละราศี
ราศี โชคดีต้อนรับปีใหม่ 5 อันดับ ดังนี้
อันดับ 1 : ราศีพฤษภ ราศีมังกร
- เป็นราศีที่มีผลกระทบในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีเรื่องให้เครียด คิดมาก น้อยใจ ปีใหม่นี้เทวดาประทานพรโชคใหญ่หล่นทับ มีเรื่องให้ยินดี เป็นคนถ้าตั้งใจแล้ว ต่อให้ช้า ก็ต้องสำเร็จ “ไม่แข่ง ไม่แย่ง แต่ไม่แพ้ใคร” ไม่ลดระดับตัวเองไปเล่นสกปรก โฟกัสที่เป้าหมายของตัวเอง
อันดับ 2 : ราศีพิจิก ราศีกรกฎ
- 2 เดือนที่ผ่านมาชีวิตลำบากมาก เร็ว ๆ นี้เทวดาจะให้โชคใหญ่ระดับอินเตอร์ ดวง Go inter ชีวิตยกระดับอย่างแรง เตรียมฉลองความสำเร็จตั้งแต่ต้นปี เป็นคนรักแรง เกลียดแรง ไม่ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ชอบความชัดเจน แคร์มาก เลยเจ็บง่าย ในเร็ว ๆ นี้คนดี ๆ จะเข้ามาสนับสนุน ทั้งการงาน การเงิน รุ่งพุ่งเวอร์ รวยกะทันหัน
อันดับ 3 : ราศี ธนู กุมภ์
- ชะตาพลิกแรงกว่าราศีอื่น ดวงโชคร้ายผ่านพ้นไป โชคดีพุ่งเข้า เป็นคนที่เจ็บแล้วจำ ไม่ใช่คนเย็นชา แค่ไม่เล่นบทเดิม ชีวิตไม่ค่อยนิ่ง อยู่เฉย ๆ ก็ชอบมีเรื่อง ปัญหาจากคนอื่น เร็ว ๆ นี้อุปสรรคคลี่คลาย เทวดาให้โชค ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ เมื่อมีเงินเข้ามา ซึมเศร้าก็หายไป
อันดับ 4 : ราศีมีน
- ใจดี มีเมตตา เห็นใจคนอื่นง่าย แพ้คำพูดแรง คิดซ้ำ เก็บนาน ช่วงปลายปีมีเรื่องให้คิด ให้กังวลใจ มีสิ่งที่คาดหวัง และบางสิ่ง มีผลต่ออารมณ์มาก ต้องหาวิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเอง หดหู่ใจ กว่าจะผ่านมาได้ ต้นปีซึมเศร้าหายไป เพราะมีเรื่องใหม่ๆที่น่ายินดีกว่า
อันดับ 5 : ราศีมิถุน
- ดวงได้งานใหญ่สดปัง เป็นคนดูเหมือนไม่จริงจัง แต่ถ้าเอาจริงจะโฟกัสมาก ดูเหมือนเล่น ๆ แต่จริง ๆ คิดลึก คิดเยอะ และคิดเผื่อคนอื่นเสมอ ทุ่มสุดตัว จริงจังเรื่องงานมาก ที่ผ่านมาเหนื่อยฟรี เร็วๆนี้เหนื่อยแล้วรวย มีโชคทางการเงิน
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