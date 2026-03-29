อ.ลักษณ์ ฟันธง 3 ราศีดวงดีรับสงกรานต์ ราศีวันนี้ที่รอคอยได้สมหวัง ราศีดวงรับทรัพย์เงินทอง ราศีงานพารวย มดดำ อุทานลั่นลุ้นเป็นราศีพลิกร้ายกลายดี
รายการแฉ นำโดย มดดำ คชาภา เชิญ อ.ลักษณ์ โหราธิบดี ฟันธงดวง 12 ราศี “สงกรานต์นี้ดวงเปลี่ยน! อ.ลักษณ์ ฟันธงดวง 12 ราศี รับปีใหม่ไทย” โดยในรายการมีการเช็กดวงด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด @funtongworld เพื่อเช็กลัคนาราศีในการดูดวงให้ละเอียดแม่นยำของแต่ละบุคคลด้วย
อ.ลักษณ์ ฟันธง 3 ราศีดวงดีรับสงกรานต์
โดย อ.ลักษณ์ กล่าวว่า ปีนี้วันมหาสงกรานต์ 14 เมษายน ราศีที่มีโอกาสดีมากในช่วงสงกรานต์นี้เป็นต้นไปคือ ลัคนาราศีเมษ พฤษภ มิถุน ฟันธง
ราศีเมษ
- ตรงกับดวงเมือง เปลี่ยนแปลง นำไปสู่ผลดี สงกรานต์นี้ ดาวศุกร์โคจร ในมุมที่ดี ในเดือนเมษายน ดาวพฤหัสโคจรในมุมที่ดี จะเป็นปทุมเกณฑ์ มุมที่มีทั้งทรัพย์สินเงินทอง การลงทุนธุรกิจ ปังเลย เคลื่อนที่เดินหน้า สำเร็จเลย
ราศีพฤษภ
- งานรุ่ง ลุยสุดชีวิต เปิดทางความสำเร็จ ปลายเมษายน ดาวศุกร์ จรเป็นเกษตร เป็นมหามงคลอุดมโชค วันที่ 22 เมษายน ไปแล้ว ราศีพฤษภจะรุ่งโรจน์ ไปถึง 22 พฤศจิกายน มีดวงโอกาสจะเป็นเจ้าของธุรกิจ มีตัวตน หรือจากดาราไม่ดังก็ดัง สินค้าไม่ปังก็ปัง
ราศีมิถุน
- จากเมษายนนี้งานพารวย จากงานไม่ลงตัว หลัง 20 มีนาคมนี้ไปฉลุย ลุยเดินหน้าสำเร็จ ฟันธง
ราศีที่ดวงชะตาพลิกร้ายกลายเป็นดี ได้แก่ ลัคนาราศีกรกฎ สิงห์ มีน ฟันธง
มดดำ พิธีกรถึงร้องลั่นเลยรอดแล้วราศีสิงห์ของตัวเองลั่น “กูเหนื่อยมานานแล้ว” พร้อมทั้งขอให้ อ.ลักษณ์ ทำนายราศีสิงห์ของพิธีกรก่อนเลย
ราศีสิงห์
- จากชีวิตเหมือนแบกหินเจอเรื่องหนัก ร่างกายก็เจ็บป่วย แต่ ดาวเสาร์ โคจรพ้นไปแล้วเมื่อกุมภาพันธ์ไปยาวๆเลย พ้นเคราะห์แล้วเหลือ ราหู คู่ครองหุ้นส่วนคนที่สัมพันธ์ ยิ่งรักใครมากยิ่งทุกข์มาก ก็พ้นไปตั้งแต่ 20 มีนาคม ดวงค่อยๆดีขึ้น มีพลัง ยิ่งหลัง 31 พฤษภาคม ผู้ใหญ่หนุนคนเกื้อกูล จากนี้ไปชีวิตรุ่งมากช่วงปลายปี
ราศีกรกฎ
- ดวงวันนี้ที่รอคอยจะสมหวัง สมปรารถนา จากนี้เป็นต้นไป ฟันธง หลัง 31 พฤษภาคม ดาวพฤหัสโคจรทับดวงชะตา ในรอบ 12 ปีและจะทับสองจังหวะจากนี้ไป ไม่ถอยหลังอีกแล้ว ราศีกรกฎ จึงลืมตาอ้าปาก หายป่วยหายเจ็บ หายทุกข์โศก จากนี้รุ่งโรจน์
ราศีมีน
- ดวงจากนี้ฟ้าเปิด งานขยาย สำเร็จ หลัง 20 มีนาคม คึกคัก
ราศีดวงมีดีมีร้ายจากดาวพฤหัสบดีย้าย ได้แก่ ลัคนาราศีกันย์ และ ราศีพิจิก ฟันธง
ราศีกันย์
- เกิดลาภผลความสำเร็จ แต่ดาวเสาร์เดิมยังกดทับ จึงต้องระมัดระวังเรื่องการทำสัญญา อะไรยืดหยุ่นได้เพื่อประโยชน์ร่วมก็ยอมๆไป มิฉะนั้นจะมีการขัดความสำเร็จ 20 มีนาคม – 1 พฤษภาคม ลงตัวเรื่องงาน นำมาซึ่งลาภผลหลังวันที่ 31 พฤษภาคม ไปถึง 20 ตุลาคม ขณะที่ดีอยู่ดาวเสาร์ก็เล็งอยู่ด้วยก็ต้องระวัง
ราศีพิจิก
- ดวงชะตาพลิกร้ายกลายดี ผกผันมาหลายปี ต่อจากนี้ดวงชะตาจะพลิกเป็นรุ่งโรจน์ รวย ฟันธง พิจิกที่ผ่านมาแปรปรวน มีปัญหาไม่ลงล็อก เสียเงิน หลัง 31 พฤษภาคม คนป่วยจะหายป่วย ที่มีปัญหาก็จะผ่านพ้น จะดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่บัดนี้เลย
ราศีตุลย์
- หลังสงกรานต์นี้ไป เป้าหมายทั้งหลายจะสำเร็จ ที่ไม่ลงตัวจะสำเร็จ ฟันธง จาก 20 มีนาคม ยาวไปถึงสงกรานต์ ถึง 31 พฤษภาคม จะนำพาไปให้เกิดความมั่นคงยิ่งใหญ่สืบไป
ราศีธนู
- เลิกท้อแท้ เลิกอ่อนแอ ลุกขึ้นลุย ทำงาน เรียนรู้เทคโนโลยี ลงมือทำทันที จาก 31 พฤษภาคม ดวงจะเปลี่ยนแปลงเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จบนความเปลี่ยนแปลง ยิ่งเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ อะไรใหม่ๆไม่เคยเกิด จะสำเร็จมากๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี พาให้รุ่งโรจน์ ฟันธง
ราศีมังกร
- ดวงชะตาใกล้เปิด ขอให้มีกำลังใจทุ่มเททำงานแบบเสือซุ่ม หลัง 31 พฤษภาคม ไปแล้วดวงจะรุ่งถึง 20 ตุลาคม ฟันธง
ราศีกุมภ์
- ดาวการเงินขยับเดินหน้า ชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมา ดวงชะตาจะรุ่งตามยุคตามสมัย เป็นคนสติเฟื่อง ล้ำสมัย ไม่ล้าหลัง ฟันธง
ที่มา รายการแฉ
ทีมข่าวสด 29 มี.ค.69