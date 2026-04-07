ดวงเฮงดวงปัง
วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2569
โหร…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะมีลาภผลประโยชน์ในเรื่องของเก่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของท่าน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะได้กำไรดี ซื้อขายหุ้นในตลาดต่างประเทศก็เช่นกัน เพื่อนร่วมงานอาจแพ้น้ำแพ้อากาศหรือเป็นไข้นอนซมจนท่านต้องเข้าไปดูแลเขา ท่านที่มีคู่แล้วควรพูดหรือตำหนิติเตียนให้น้อย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมักคิดอะไรไม่ค่อยออก ซื้อสิ่งของมาแล้วคิดว่าไม่ได้ซื้อ ต้องไปซื้อมาอีก จะหงุดหงิดกับความใจร้ายของญาติมิตรบ่อยๆ ผู้ใหญ่นายจ้างผู้บังคับบัญชานำแต่เรื่องดีๆ มาให้ จะสนใจทำสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่เคยสนใจทำมาก่อน หรืออาจตัดสินใจผิดพลาด การทำงานด้านบันเทิงเริงรมย์จะถูกชะตากับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือทำบุญทำกุศล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตท่านอย่างยิ่ง จะได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่สำคัญหรือมีอำนาจในการปกครองมากขึ้น แต่การทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ถูกโฉลกกับท่านนัก จะได้รับคำบอกเล่าที่ดีหรือคำชมเชยจากสิ่งที่ท่านทำสำเร็จไปแล้วเร็วๆ นี้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะพบกับปัญหาชีวิตในทำนองดวงตก ทำอะไรมักไม่ได้อย่างใจเท่าที่ควร ควรระมัดระวังการพูดหรือการเจรจาที่หวังผลประโยชน์ ควรรอบคอบในการใช้ความคิดให้มากๆ ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคและการพนันทุกชนิด กับคนรักของท่านจะทำตัวเหินห่างโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัว แต่การเงินของท่านดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีความรู้สึกสนุกสนานกับกิจการนอกบ้าน หรือได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ จะเป็นตัวของตัวเองและสบายใจมากขึ้นมากกว่าเดิม มีความสุขกับการค้นคว้าศึกษาวิจัยสิ่งต่างๆ จะเด่นดังในเรื่องที่ได้ทำไปแล้ว เล่นการพนันหรือเสี่ยงโชคทุกชนิดมีโอกาสได้มากกว่าเสีย การงานอาจมีปัญหามาให้แก้ไขมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านควรระวังความคิดและคำพูดให้ดีๆ อาจมีศัตรูหรืออุปสรรคเพราะคำพูดได้ง่าย อย่างไรก็ดี ท่านจะทำงานด้วยความขยันขันแข็ง สู้งานทุกชนิดอย่างไม่ย่อท้อ จะใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากขึ้น คู่ครองคนรักอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยจะได้อย่างใจนัก คนรักมักจ้องจับผิดพฤติกรรมของท่านหรือวางตัวข่มท่านต่อหน้าผู้อื่น
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะได้ข่าวไม่สู้ดีนักจากฝ่ายตรงข้าม การติดต่อสื่อสารใดๆ กับทั้งใกล้และไกลมีปัญหาทั้งสิ้น และยิ่งท่านลงมือแก้ไขก็จะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ทางที่ดีท่านมอบหมายให้ผู้อื่นเจรจาแทนจะดีกว่า หรือบางกรณีญาติพี่น้องจะช่วยท่านได้ อาจต้องเดินทางไกลห่างบ้านหรือถิ่นกำเนิดในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะต้องประชุมกับผู้ร่วมงานที่คุณวุฒิและวัยวุฒิน้อยกว่ามากหน่อย อาจจะต้องทำงานหนักร่วมกันเป็นที่โกลาหลที่เดียว แต่การทำงานของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างฉับพลันพอสมควร ควรระงับสติอารมณ์ในการเจรจากับชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรม เพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะต้องดำเนินการติดต่อประสานงานมากขึ้นเพื่อลาภผลประโยชน์ อาจมีผู้ใหญ่มอบหมายให้ท่านไปออกงานแทนเขาก็เป็นได้ ท่านที่ค้าขายของเล็กๆ น้อยๆ แบบค้าปลีก จากนี้ไปท่านจะขายได้ดีขึ้นเล็กน้อย จะคิดถึงแต่เรื่องการหาลาภผลด้วยวิธีพิเศษต่างๆ แต่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการพนันใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านควรพยายามถนอมน้ำใจผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ใช้งานท่านไว้ให้ดี อย่าให้เขาสะเทือนใจด้วยเรื่องใดๆ เด็ดขาด เพราะจะส่งผลเสียแก่ท่านในระยะยาว ทัศนวิสัยของญาติพี่น้องกระจ่างแจ้งดี พวกเขามองอะไรก็เห็นทะลุปรุโปร่ง จะสามารถช่วยให้คนอ่อนแอเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยไหวพริบสติปัญญาของท่านเอง
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะมีความคิดในแนวทางแปลกใหม่ ซึ่งสามารถทดลองกับงานได้เป็นอย่างดี บางครั้งอาจสองจิตสองใจในแบบรักพี่เสียดายน้อง หรือมีความสับสนเรื่องการเงินพอสมควร แต่งานที่ทำจะให้ผลประโยชน์และเด่นดังโดยไม่รู้ตัวได้ ระยะนี้คู่ครองคนรักจะให้ความหวังและความสุขแก่ท่านได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านควรจะพักผ่อนร่างกายให้พอเพียงกับการทำงานมากๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนจนเกินไปหรืออาหารแปลกประหลาด ไม่ควรวิตกกังวลกับเรื่องในอนาคตหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น คู่หมั้นคู่สมรสจะมีหลายบุคลิกหรือหลายอารมณ์จนท่านรับมือไม่ค่อยทัน คนโสดจะเสน่ห์แรงอย่างมาก