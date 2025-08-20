ดวงเฮง ดวงปัง

ดวงเฮงดวงปัง
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2568
โหรบุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่ควรเกี่ยวข้องกับการทะเลาะเบาะแว้งใดๆ ของใครก็ตาม รวมทั้งของตัวท่านเองด้วย หุ้นส่วนผู้ร่วมงานยังเป็นกำลังใจให้ท่านได้ดีและจะช่วยงานท่านอย่างดีต่อไป ท่านไม่ควรนึกระแวงแคลงใจอะไรมากนัก แค่ตรวจสอบให้อยู่ในกรอบและระเบียบที่ตกลงกันก็พอ ศัตรูจะมีมากเพราะตัวของท่านเอง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะมีฐานะการเงินดีขึ้น ปัญหาการเงินหนักๆ ที่ทำให้หายใจไม่ทั่วท้องจะโล่งใจขึ้นบ้าง เรื่องดีๆ ทางการเงินจะมีหลายต่อ ระยะนี้เป็นจังหวะที่จะกอบกู้ให้ตนเองพ้นวิกฤตการณ์ทางการเงินต่างๆ หรือเปลี่ยนฐานะของตนเองได้ ส่วนศัตรูไม่ว่าจะมีมาในรูปแบบอย่างใดก็กำลังจะล่าทัพออกไปเร็วๆ นี้แล้ว
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันต้องทำเป็นอันมาก เรื่องเงินใจเย็นไว้จะไม่เป็นปัญหา มีจังหวะดีที่จะร่วมลงทุนกับใครก็ได้ ชีวิตท่านในระยะนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆ ขวางกั้น แต่อย่างไรก็ดี ไม่ควรหาผลประโยชน์จากการเงินนอกระบบหรือธุรกิจสีเทาใดๆ ผู้ที่มีรักใหม่หากออกหน้าออกตามากจะถูกริษยา
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ควรโต้เถียงกับนักปราชญ์หรือแสดงความขัดแย้งใดๆ กับผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลเหนือกว่า ไม่มีศัตรูหน้าไหนที่จะทำร้ายเราได้ร้ายกาจเท่าที่เรากระทำแก่ตัวของเราเอง ผู้ที่ลำบากยากจนไม่ควรคาดหวังกับการเสี่ยงโชคใดๆ ระยะนี้ท่านควรลงมือทำงานตามที่ท่านคิดฝันเอาไว้จะดีกว่าพูดไปเรื่อยๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีลาภผลรายได้ค่อนข้างดี แต่ก็ประสบชะตากรรมทำให้ต้องจ่ายออกไปอยู่ดี จะมีผู้เข้ามาทำงานใหม่ๆ หรือแจ้งย้ายเข้าโดยท่านไม่ทราบ เพื่อนฝูงบริวารจะมัวหมองเพราะถูกใส่ร้าย แต่พอทนได้หากท่านยังเข้าใจเห็นใจเขาอยู่ กิจการที่ท่านลงทุนไว้มีโอกาสทยอยกันเดือดร้อนตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไป
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านควรต้องพึ่งญาติพี่น้องช่วยเหลือด้านการงาน แต่หากท่านทำงานผิดพลาดหรือลูกน้องของท่านต้องทิ้งงานจะตรงตามความประสงค์ของศัตรูของท่าน บริวารลูกจ้างที่ทำงานให้ท่านโดยตรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจมีความทุกข์ ซึ่งท่านควรสงเคราะห์เมตตาแก่ผู้ที่ด้อยกว่า ความรักมีแต่เบื่อหน่าย
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีรายจ่ายมากเป็นการจ่ายเพื่อล้างหนี้สินหรือชำระอดีตให้หมดไปจากใจ หลังจากสิ้นเดือนสิงหาคมไปแล้ว ท่านเริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่ด้วยความแจ่มใสขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ดี เรื่องการเงินและรายได้ยังเป็นเรื่องที่กวนใจท่านพอสมควร แต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น ความรักอยู่ที่บ้านและครอบครัว
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะได้รับประโยชน์จากการทำงานหนักในระยะนี้ ควรก้มหน้าก้มตาแก้ไขข้อบกพร่องของตัวท่านเองอย่างจริงจัง ไปหาคนรักอย่าเมามาย ถ้าจะเมาก็ให้คนรักของท่านเมาคนเดียวเท่านั้นก็พอ ชีวิตส่วนตัวของท่านในช่วงนี้จะว่าแย่ก็แย่ แต่ก็มีเรื่องดีๆ ไม่น้อยเหมือนกัน สุดแท้แต่ท่านจะมองในแง่มุมไหน
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านควรห้ามปรามพรรคพวกบริวารของท่านไว้ให้อยู่หมัด เพราะพวกเขาอาจไปแสดงตนเป็นนักเลงหัวไม้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงเครดิตได้ จะมีเพศตรงข้ามหลายคนมาตีสนิทผ่านทางการงานเพราะหวังผลบางอย่าง เพื่อนร่วมงานอาจทำให้ท่านตกใจหรือมีความกังวลบางอย่าง
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านทำงานไม่สะดวก ชีวิตของพี่น้องในครอบครัวส่งผลกระทบถึงชีวิตส่วนตัวของท่านและคู่ครอง ศัตรูกล้าที่จะเผชิญหน้ากับท่าน แต่เขาไม่มีน้ำยานัก จะมีความสุขกับการหาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรือของมีคมต่างๆ หากเข้าประชุมจะได้ยินถ้อยคำทางวิชาการ ศิลปะ หรือเรื่องลี้ลับที่ท่านไม่สบอารมณ์
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านเล็งการณ์อนาคตใกล้ๆ ได้แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ แต่หลังจากกลางเดือนกันยายนไปแล้ว ท่านจะสูญเสียความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรัก หรือบางทีพวกเขาอาจเดินทางไกลให้ท่านคิดถึงก็ได้ ระยะนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะรามือจากการเข้าสังคมและเปิดโอกาสให้บุตรหลานใกล้ชิดมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอยู่ใกล้ชิดและสนุกกับเรื่องราวฉุกละหุกต่างๆ ที่ทำกับบริวารอย่างไม่รู้ตัว ยกเว้นเหตุที่มาจากพวกหน่วยงานราชการต่างๆ เพราะจะทำให้ท่านเดือดร้อนวุ่นวาย จะไปร่วมกับพรรคพวกตีกับใครหรือไปดูใครเขาตีกันควรคิดให้มากๆ ว่ามีนักเลงหัวไม้อยู่เบื้องหลังหรือไม่ ลาภผลของท่านยังหาได้ไม่เดือดร้อน