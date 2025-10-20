ดูดวง ราศีดาวย้าย จากที่ชีวิตถูกฉุดรั้ง จากนี้ไปเงินไหลมาเทมา งานรุ่ง โชคลาภกระแทกใส่ เข้ารัวๆ ทองเข้าจุกๆ ฟาดเรียบ ยกระดับความปัง 100 %
เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมแล้ว ช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง
หมอบอย เคลียร์ชัด เผยถึงดวงชะตาราศี ดาวอาทิตย์ย้าย เงินไหลมาเทมา ที่ผ่านมาเหนื่อย เครียด ทุกข์ ซึมเศร้า ไบโพลาร์ เรียกได้ว่าชีวิตยังไม่เห็นดีขึ้น ทำอะไรเหมือนมีใครมาฉุดรั้ง จากนี้ไปดาวอาทิตย์ย้ายร่วมดาวพุธ และดาวอังคาร พลิกฟื้น เปลี่ยนแปลง จะกลับยิ่บใหญ่อีกครั้ง ชื่อเสียง บารมี เกียรติยศ มีเพียบพร้อม งานรุ่ง ความรักลงตัว โชคลาภกระแทกใส่ เข้ารัวๆ ทองเข้าจุกๆ ฟาดเรียบ ยกระดับความปัง 100 %
สำหรับราศีนี้ ประกอบด้วย ตุลย์ กันย์ ธนู เมษ มังกร กุมภ์ โดยราศีนี้ ดาวอาทิตย์ย้าย เงินไหลมาเทมา ที่ผ่านมาเหนื่อย เครียด ทุกข์ ซึมเศร้า ไบโพลาร์ เรียกได้ว่าชีวิตยังไม่เห็นดีขึ้น ทำอะไรเหมือนมีใครมาฉุดรั้ง
จากนี้ไปดาวอาทิตย์ย้ายร่วมดาวพุธ และดาวอังคาร พลิกฟื้น เปลี่ยนแปลง จะกลับยิ่บใหญ่อีกครั้ง ชื่อเสียง บารมี เกียรติยศ มีเพียบพร้อม งานรุ่ง ความรักลงตัว โชคลาภกระแทกใส่ เข้ารัวๆ ทองเข้าจุกๆ ฟาดเรียบ ยกระดับความปัง 100 %