เปิดดวงราศี ส่งท้ายเดือนต.ค. เตรียมตัวรับทรัพย์ ศัตรูแพ้พ่าย เคราะห์โศกหมดไป งานเด่นเงินดี อาจจะต้องเจอความเหนื่อยยาก แต่ดีแน่

ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง

สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เผยดวงชะตาราศี เรื่องราวดีๆ ส่งท้ายเดือนตุลาคม 2568 เตรียมตัวรับทรัพย์ อาจมีโชคลาภเข้ามา แบบไม่คาดฝัน ศัตรูแพ้พ่าย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะเริ่มลดน้อยลง งานเด่นเงินดี อาจจะต้องเจอความเหนื่อยยาก แต่ดีแน่

ราศีเมษ เตรียมตัวรับทรัพย์ อาจมีโชคลาภเข้ามา แบบไม่คาดฝัน

ราศีพฤษภ พบความสำเร็จ สมหวัง หลังจากใช้ เวลาในการปลุกปั้น

ราศีมิถุน ฐานะการเงินมั่นคง มีเกณฑ์ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินก้อนใหญ่

ราศีกรกฎ สถานการณ์ชีวิตเริ่มลงตัว เคราะห์โศกหมดไป มีสิ่งดีๆเข้ามาแทน

ราศีสิงห์ งานเด่นเงินดี อาจจะต้องเจอความเหนื่อยยาก แต่ดีแน่

ราศีกันย์ พบเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข

ราศีตุลย์ มีข่าวดีเรื่องงานที่กำลังรอคอย หรือมีช่องทางในทำกินใหม่ๆ

ราศีพิจิก ศัตรูแพ้พ่าย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะเริ่มลดน้อยลง

ราศีธนู ความสัมพันธ์และความรักกับคนรอบตัว ชื่นมื่นมีความสุข

ราศีมังกร ไม่ค่อยมีเวลาพักแต่ทุกเวลาที่ใช้อยู่ทำเงิน ให้กับคุณอย่างมาก

ราศีกุมภ์ จะได้รับข่าวดีหรือข่าว ที่มงคลในชีวิต อาจจะเป็นคุณหรือคนใกล้ตัว

ราศีมีน มีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานก้าวหน้า

