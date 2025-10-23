ดวงเฮงดวงปัง
 วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2568
 โหรบุศพันธ์

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใด ลูกจ้างรายวันจะได้รับบรรจุเป็นตำแหน่งประจำ ราศีไหน มีเกณฑ์ได้ลาภจากทางไกล

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ

วันนี้ท่านมีรายได้พอสมควร อาจได้รับเครื่องมือสื่อสารหรือสิ่งของที่มีความแวววาว แต่ไม่ว่าท่านจะมีรายได้หรือขัดสนอย่างไรท่านก็แสดงตัวอยู่ในระดับของผู้ที่มีอันจะกิน การตัดสินใจอาจจะปุบปับฉับพลันและเด็ดขาดจนเกินไป ดังนั้นท่านจึงไม่ควรอยู่ตามลำพัง ควรอยู่ใกล้ที่พึ่งที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เอาไว้จะดีกว่า

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

วันนี้ท่านที่อยู่คนเดียวจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยว ควรหาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจมาไว้เป็นเพื่อนจะดีกว่า การติดต่อนัดหมายไม่ค่อยได้ผล การเขียนเอกสารสัญญาใดๆ มักมีข้อผิดพลาด แม้ท่านได้ตรวจให้แน่ใจแล้วก็ตาม รักมากย่อมอ่อนไหวง่าย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามท่านจะพบแต่ความหงุดหงิดหัวใจ

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน

วันนี้ท่านดำเนินชีวิตผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ส่วนมากเกิดจากการตัดสินใจของท่านไม่ดีหรือไม่เด็ดขาดเพียงพอ งานไม่ค่อยก้าวหน้า อาจถูกเข้าใจผิดหรือถูกใส่ร้าย ซึ่งบางทีตัวท่านกลับเป็นผู้เข้าใจผิดเสียเอง บางทีก็มีเหตุมาจากคู่สัญญาหรือเพศตรงข้ามลุกขึ้นแสดงตัวเป็นปรปักษ์ต่อท่านอย่างไม่เกรงใจ

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

วันนี้ท่านที่ทดลองทำงานมาระยะหนึ่งหรือเป็นลูกจ้างรายวันจะได้รับบรรจุเป็นตำแหน่งประจำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านตอนนี้ไม่ค่อยดีนัก ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้นควรเตรียมรับมือกับอะไรๆ ที่ไม่ค่อยดีที่จะติดตามมาด้วย รักใกล้ชิดกันดีขึ้นและไม่ควรคิดวิตกกังวลกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องที่ท่านคิดไปเอง

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์

วันนี้ท่านต้องพยายามจัดสรรงบประมาณให้ได้ดุล เรื่องการประหยัดกับท่านยังเป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้ท่านจะรู้สึกว่ามีโชคดีในหลายๆ เรื่องก็ตาม ชีวิตส่วนรวมของท่านเป็นไปในทางที่ดี ปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นโดยสะดวก ท่านจะประสบความสำเร็จจากกิจกรรมเก่าๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับอนาคต

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์

วันนี้ท่านอาศัยไหว้วานใครไม่ค่อยได้ แม้แต่เด็กๆ ในปกครองก็พากันแสดงอาการดื้อดึงขัดแย้งให้เห็น จะมีการหมุนเงินครั้งสำคัญหรือลงทุนอย่างเล็งผลเลิศ ซึ่งถ้าท่านรู้จักยับยั้งชั่งใจจะได้กำไรไม่ขาดทุน แต่หากทุ่มเทด้วยความโลภโดยหวังแต่จะได้ก็อาจมีโอกาสสูญเสีย ถ้าต้องถูกละอองฝนอาจเป็นไข้หวัดได้

ลัคนา (ลั) ราศีตุล

วันนี้ท่านควรหาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเอาไว้ใกล้ชิดเพื่อให้ช่วยระงับอารมณ์ร้อนๆ ของท่าน การติดต่อนัดหมายไม่ค่อยได้ผล การใช้เครื่องมือหรือเครื่องไฟฟ้าระยะนี้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ถ้ายังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนก็คงจะได้รับหรือยกยอดความมีโชคดีมารวมไว้ให้ในช่วงนี้ คู่ครองคนรักเอาใจใส่ท่านอย่างดี

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก

วันนี้ท่านทำกิจการต่างๆ อย่างเสียไม่ได้หรือปลงตกจนขาดความกระตือรือร้น บางทีก็อาจได้ลาภที่ออกจะประหลาดอยู่สักหน่อยหรือเป็นเรื่องที่ท่านไม่ได้คาดหมายเอาไว้ก่อน ท่านจะทำของเก่าของขลังมีค่าสูญหายหรือชำรุดพอๆ กับการมีโชคอย่างคาดไม่ถึง จะรู้สึกเฉื่อยชาเกียจคร้านเหี่ยวแห้งโดยไม่มีสาเหตุ

ลัคนา (ลั) ราศีธนู

วันนี้ท่านที่เขียนจดหมายส่งไปทางไกลมีข้อผิดพลาดเว้นแต่จะได้ตรวจให้แน่ใจเสียก่อน ผู้ใหญ่ทั้งที่บ้านและที่ทำงานยังไม่เข้าข้างหรือนำความเดือดร้อนมาให้ท่านเสมอ งานก็ยังไม่ค่อยมั่นคงหรือไม่ก็ต้องพยายามประคับประคองตัวมากๆ ทีเดียว ความรักยังไปได้เรื่อยๆ แต่ยังไม่ควรเชื่อใจใครให้มากนัก

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร

วันนี้ท่านจะได้พบเพศตรงข้ามที่โอบอ้อมอารีหรือเข้าอกเข้าใจท่านเป็นอย่างดี ซึ่งจะคบหาสมาคมเป็นคนรักหรือหุ้นส่วนกันต่อไป คนโสดอาจพบเจอคู่ครองหรือได้รู้จักกับคู่ครองจากเพื่อนๆ ก็เป็นได้ มีเกณฑ์ได้ลาภจากทางไกลหรือได้ของแปลกแบบฟลุกๆ บางท่านอาจได้บ้านหรือที่ดินจากการจับสลากก็ได้

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์

วันนี้ท่านที่ชอบดื่มสุราที่มีดีกรีสูงๆ หรือสูบบุหรี่ที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงไม่ควรพอใจที่จะลิ้มลองสิ่งเสพติดอย่างอื่นอีก เป็นระยะที่จะมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเกิดกับการสมาคมของท่าน ถ้าทำอะไรอยู่จะมีผู้พยายามแก่งแย่งแข่งดีกับท่าน ยังไม่เหมาะสมที่ท่านจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับฝ่ายเร่งรัดหนี้สินใดๆ

ลัคนา (ลั) ราศีมีน

วันนี้ท่าน บริวารอาจสำแดงพลังของพวกเขาให้เห็น ช่วยให้ท่านมองโลกและชีวิตด้วยทรรศนะแจ่มใสขึ้นพอสมควร ญาติพี่น้องอาจทำตัวเป็นศัตรูลับๆ ของท่านก็ได้ ควรระแวดระวังเอาไว้สักหน่อยจะดีกว่า ถ้าเที่ยวหามรุ่งหามค่ำท่านควรต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ หรือเรื่องวิวาทต่อยตีเอาไว้ให้มากๆ

