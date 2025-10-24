ดูดวง ราศีจะได้ผัวรวย ชะตาแอบแซ่บ มีโชค มีทรัพย์ลับๆ รับความปัง อย่างไม่คาดฝัน เตรียมสละโสดช่วงหน้าหนาว
ช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง
หมอบอย เคลียร์ชัด เผยถึงดวงชะตาราศี จะได้ผัวรวย โดดเด่นทางสังคม เป็นศิราณี เป็นเสาหลักให้คนอื่น เป็นที่พึ่งพาให้คนอื่นมาตลอด ปิดทองหลังพระ มองผิวเผิน คนมองว่าใจร้อนวู่วาม มักใช้อารมณ์ พูดจามะนาวไม่มีน้ำ แต่จริงๆ แล้วเป็นคนตัดสินใจเร็ว ไม่ชอบอ้อมค้อม อ้อนคนไม่เป็น เลยครองโสดมานาน ช่วงนี้จะดวงแอบแซ่บ พบรักจากสื่อออออนไลน์ มีโชค มีทรัพย์ลับๆ จากคนต่างแดน เตรียมสละโสดช่วงหน้าหนาว รับความปัง อย่างไม่คาดฝัน
