ดวงเฮงดวงปัง

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2568
โหรบุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะมีความคิดที่ไม่ตรงกับหุ้นส่วนคู่สัญญา แต่จะไม่เป็นไรถ้าท่านสงวนท่าทีไว้ได้ไม่แสดงกิริยาขัดแย้งกับพวกเขา แม้ท่านจะเข้มแข็งก็หวังความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ จะมีอารมณ์แจ่มใสขึ้นบ้างเล็กน้อย ให้อภัยคนง่าย การเงินรายได้ยังพอมีพอใช้ อาจจ่ายเงินเกินค่าสินค้าที่ซื้อหรือบริการที่ได้รับบ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะถูกใส่ร้ายโดยบริวารหรือญาติพี่น้องที่เตรียมการเอาไว้ก่อน หากท่านสู้พวกเขาไม่ได้ก็ควรถอยไปตั้งหลักก่อนเท่านั้นที่จะนำความสุขให้ท่าน ท่านถอยเร็วจนพวกนั้นตามไม่ทันได้ยิ่งดี จะมีรายจ่ายประเภทชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้อื่นหรือทำสิ่งของแตกหักต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่ รักยังดำเนินไปด้วยดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีความวิตกกังวลเรื่องเงินๆ ทองๆ เพราะใช้จ่ายตามใจตนเองมากเกินไป ดาวพุธถอยหลังอยู่ในเรือนวินาศ มีอะไรเป็นปัญหาให้หนักใจก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ในช่วงนี้ แต่หากท่านสะสางไม่สำเร็จก่อนปลายปี ปัญหาเก่าก็อาจกลับมากวนใจใหม่อีกครั้ง คนรักมักอยู่ในโอวาทและคล้อยตามท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านพบเห็นสิ่งสวยงามตามธรรมชาติและที่ประดิษฐ์โดยฝีมือเพื่อนมนุษย์ ได้ลาภจากการช่วยซื้อหรือเลหลังสินค้าของญาติมิตรที่เลิกกิจการโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น อาจได้ทำงานที่ต้องติดต่อกับนักร้องนักแสดงหรือเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงต่างๆ หากไม่มีหนี้สินมาก่อนการดำเนินชีวิตก็จะปลอดโปร่งมาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะยุ่งยากเกี่ยวกับผู้ใหญ่ตามอัตภาพ ถ้าท่านเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ก็ยิ่งวุ่นมาก หากเป็นผู้น้อยก็ยุ่งน้อย ความยุ่งยากที่เกิดแก่ท่านไม่ได้มีเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น ชีวิตส่วนตัวและการเงินก็ค่อนข้างลำบากใจไปด้วย เพศตรงข้ามที่พบไม่ว่าเก่าหรือใหม่ ถ้าอัธยาศัยตรงกันจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อกันได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะคิดฝันอะไรเรื่อยเปื่อยหรือฟุ้งซ่านเตลิดเปิดเปิงจนเกินไปไม่ได้เป็นอันขาด จะมีข้อขัดแย้งที่เป็นอุปสรรคแก่กิจการใหญ่ๆ ไม่ถูกกับเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ยากเย็นแสนเข็ญต่างๆ รวมทั้งไม่ควรลงทุนในที่ดินหรือผลิตผลทางการเกษตรที่ท่านยังไม่เห็นดอกผลเป็นที่แน่นอน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะมีปัญหาเรื่องอากาศภายในบ้านหรือสำนักงาน สิ่งแวดล้อมที่ทำให้ท่านไม่มีความสุข บางทีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย ดับไปประมาณเสียครึ่งวันท่านจะรู้สึกร้อนในหรือเหมือนตับจะแตก ระยะนี้ท่านจะไม่สบายใจนัก การเจรจาต่อรองต่างๆ ควรต้องรอไว้ภายหลัง และจะไม่สำเร็จง่ายๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านอาจตกปากรับสัญญาอะไรกับใครต้องมั่นใจว่าท่านจะมีโอกาสทำและสามารถทำได้ งานค่อนข้างหนักและมีปัญหาต้องแก้ไขตลอดเวลา จะมีปัญหาที่ทำให้ท่านต้องตัดสินใจว่าควรจะทำอะไรก่อนหลัง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับคดีความจะเสียหาย ระยะนี้คนรักค่อนข้างเอาใจใส่จนบางทีอาจจะมากเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีในการทำงาน เดินทางท่องเที่ยวไกลจะไม่ราบรื่นหรือไม่สนุกอย่างที่ท่านคาดหวังเพราะอาจมีปัญหาและอุปสรรคระหว่างทาง จะมีผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพหลอกลวงขโมยหรือทำลายข้าวของที่ท่านนำติดตัวไปด้วย ควรระวังการลงทุนแบบเสี่ยงๆ หรือพนันแบบหมดหน้าตัก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีดาวราหูประจำอยู่ในเรือนการเงิน ลาภผลช่วงนี้ได้มาก็มีแต่เกณฑ์จ่ายออกไปเพื่อคนอื่น ไม่มีเหลือเก็บออม ท่ามกลางข่าวดีหรือความสุขใจอะไรก็ตามทักเกี่ยวกับเพื่อนฝูงใหม่ๆ หรือท่านจะได้เพื่อนใหม่ที่สนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ควรต่อสู้แข่งขันประชันกับใคร เพราะท่านจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านเดินทางใกล้ๆสะดวก เดินทางไกลไม่ราบรื่น การงานก็ไร้อุปสรรคใดๆ โดยเฉพาะงานสำคัญถ้าอดทนก็จะผ่านไปได้ด้วยดี แต่กิจการเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์จากดินจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยและอาจหนักมากขึ้นในช่วงปลายปี ระวังของเก่า พระเครื่อง หรืออาวุธเก่าจะสูญหายหรือเสียหาย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะพลาดลาภสำคัญไปอย่างน่าเสียดาย รวมทั้งการทำเอกสารสัญญาอาจผิดพลาดเสียหายในภายหลัง ของมีค่าที่เก็บไว้ในที่ทำงานมานานจะเสียหาย รวมถึงของมีค่าที่มีผู้มาฝากท่านไว้ด้วย เพราะถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะจับมือใครดมคงจะยาก ระวังการถูกหลอกให้มีคดีความรุนแรงหรือผ่าตัด