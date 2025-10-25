เปิดดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามาจากสิ่งที่เคยล้มเหลว มีโอกาสได้ตำแหน่ง การยอมรับหรือเงินก้อน จากผลงานที่ทำมานาน
เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมท้ายปีกันแล้ว ในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง
หมอเค้กดลบันดาล เผยถึง ดวงช่วงนี้ พระราหู หนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ ประกอบด้วย
ราศีกุมภ์ เคยเหนื่อยจากการถูกเข้าใจผิดหรือ ถูกคนหักหลัง แต่ราหูที่เคยบดบัง จะเปิดทางให้เห็น “ทางสว่าง” ช่วงนี้จะได้โอกาสใหม่จากผู้ใหญ่ หรือคนต่างถิ่นต่างแดนชีวิตเปลี่ยนจากลุ่มหลง สู่หลุดพ้น เงินเริ่มไหลเข้ามาจากสิ่งที่เคยล้มเหลว
ราศีพฤษภ จากที่เคยเสียใจเรื่องความรักและความไว้ใจ ตอนนี้จักรวาลกำลังส่งคนดีเข้ามาแทน มีเกณฑ์ได้งานใหม่ โปรเจกต์ใหม่ หรือรายได้เสริมแบบไม่คาดคิด ราหูให้รางวัลกับคนที่ผ่านบทเรียนความเจ็บมา อย่างซื่อสัตย์ต่อหัวใจตนเอง
ราศีสิงห์ ราหูที่เคยบังแสงพระอาทิตย์ในใจคุณ เริ่มคลาย จากนี้ไปเสน่ห์และรัศมี จะกลับมาเต็มพลัง มีโอกาสได้ตำแหน่ง การยอมรับหรือเงินก้อนจากผลงานที่ทำมานาน ชีวิตกลับมามีออร่าอีกครั้ง
ราศีพิจิก ผ่านช่วงที่เหมือนติดกรรมเก่าหรือคำพูดคน ตอนนี้จะเริ่ม “เบิกทางบุญใหม่” บางคนจะได้โชคลาภจากการเดินทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธา พลังราหูเปลี่ยนจากแรงลวง เป็นแรงผลักให้สำเร็จ