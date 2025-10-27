ดวงเฮงดวงปัง
วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2568
โดย…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีคนที่ฐานะทางสังคมต่ำกว่าเป็นศัตรู ซึ่งท่านไม่คู่ควรจะไปต่อกรกับพวกเขา ถ้าเฉยไว้ไม่ช้าพวกนี้คงถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมความสงบจับไปเอง จะเริ่มมีบทบาททางการเมืองหรือเพื่อนสนิทเบนเข็มทั่วไปสู่การเมือง ไม่ควรเสพสุรามึนเมาจนครองสติไม่อยู่ เพราะอาจทำให้เสียเงินเสียทองโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะหงุดหงิดเพราะผู้น้อยหรือบริวาร หากบุตรบริวารมาขอความช่วยเหลือ ท่านควรคิดหน้าคิดหลังเสียก่อนที่จะทำตามที่บริวารแนะนำ การงานยังพอผันเงินเข้ามาได้บ้าง หุ้นส่วนผู้ร่วมงานก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสักหน่อย กับเพศตรงข้ามก็เช่นเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ทางใจยังมั่นคง
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านทำอะไรก็ตามจะมีผู้คอยขัดขวาง หรือถูกใส่ร้ายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีลักษณะที่น่าเชื่อถือ แต่เขากลับไม่ละอายต่อบาป มีดาวอังคารเจ้าเรือนลาภผลโคจรในเรือนอริ อาจมีเหตุต้องเสียทรัพย์หรือเสียผลประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งท่านควรติดต่อให้คนใกล้ชิดช่วยเหลือ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่มักเป็นนักคิด นักประชาสัมพันธ์ หรือนักการทูตอาจได้ทำความผิดหรือพลั้งพลาดพูดอะไรบางอย่างที่เป็นโทษแก่ตนเอง ควรระวังเรื่องคดีความหรือการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเอาไว้ให้ดีๆ คนรักคงไม่มีผลประโยชน์กับชีวิตท่านตอนนี้ และหากวิตกกังวลก็จะไม่เป็นประโยชน์
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีดาวพุธโคจรถอยหลังในเรือนพันธุและดาวพฤหัสฯ โคจรในเรือนวินาศ โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนของท่านไม่ค่อยดีนักหรือถูกเลื่อนกำหนดเวลาออกไป บางรายอาจต้องทิ้งค่าเทอมที่จ่ายไปแล้วดื้อๆ เรื่องธุรกิจติดต่อที่ท่านทุ่มเทแรงกายไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะประสบความสำเร็จล่าช้ากว่าที่คิด
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านเดินทางไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวก นอกจากไปท่องเที่ยวไกลๆ ลูกหนี้จะชำระหนี้ตรงเวลา ของหายได้คืน คาดหวังลาภผลประโยชน์อะไรก็มักได้ตามที่คาดหวัง ถ้าไม่มีบ้านของตนเองและต้องการซื้อหาบ้านอาศัยเป็นของตัวเอง ท่านควรระวังได้บ้านที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่สมราคา
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านที่เจรจาในเรื่องสำคัญๆ ไม่สำเร็จเมื่อสัปดาห์ก่อนๆ จะเริ่มเห็นลู่ทางที่ดีขึ้น หากท่านเป็นนักศึกษาหรือผู้ทำงานวิจัยเรื่องสำคัญๆ จะพบการจ่ายเงินที่ล่าช้าหรือพบความยุ่งทางการเงินเล็กน้อย รวมทั้งควรต้องระวังเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการสั่งการเอาไว้ให้ดี ระยะนี้ควรอยู่ให้ห่างคนรักเอาไว้หน่อยจะดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านที่เคยคิดว่ามีความไม่แน่นอนต่างๆ มาครอบงำชีวิต ต่อไปนี้หนทางข้างหน้าพอจะสว่างสดใสขึ้นบ้าง มีลาภเป็นสิ่งแปลกประหลาดหรือได้เพื่อนใหม่ที่เป็นคนแปลกๆ แต่ถ้าท่านอยู่ในกระแสแห่งความผันแปรทางการเงินคงจะได้ทรัพย์ก้อนหนึ่งที่ช่วยให้หายใจทั่วท้องไปได้ ระยะนี้รักงานมากเป็นพิเศษ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีดาวพุธโคจรในเรือนวินาศทำให้การสื่อสารของท่านอ่อนกำลัง ความวิตกกังวลจะมีมากขึ้น ถ้าท่านเชื่อมั่นในความสุจริตของตนเองและพรรคพวกแล้วอธิษฐานบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือก็อาจผ่อนคลายความเครียดไปได้ ธุรกิจการค้าของท่านยังไม่เป็นผลดี ควรรอรับโชคตามวาสนาไปก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านพบว่าสินค้าเครื่องบริโภคทุกชนิดจะขายได้ดีเป็นพิเศษ บริวารในบ้านเดียวกันจะหันหน้าเข้าหากันด้วยดี บ้านเรือนสงบร่มเย็นพอสมควร เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหรือเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานของท่านอาจต้องซ่อม หรืองานจะสะดุดเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง ส่งผลให้ลาภผลติดขัดไปบ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมักดำเนินชีวิตเงียบๆ แต่ควรใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ ได้ทรัพย์ในดินหรือเป็นที่ดิน รวมทั้งลาภจากการลงทุนในของเก่าของโบราณและพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลัง อาจได้เงินปันผลจากการเข้าหุ้นส่วนในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ท่านก็ใช้จ่ายเงินมือเติบ หรือมีคนใกล้ชิดมาช่วยใช้เงินของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านควรอยู่ในความสงบและสงวนท่าทีไว้บ้าง เพราะขืนใจร้อนเอะอะไปก็จะทำไก่ตื่นเปล่าๆ ไม่ควรใช้เงินกับเรื่องเสี่ยงๆ หากท่านเล่นหุ้นเล่นหวยก็ควรหวังแค่ความสนุกเท่านั้น ดาวศุกร์(6) เล็งลัคนา (ลั) ราศีเกิด ความรักเป็นเรื่องของจิตใจ ท่านคิดหรือทำอย่างไรก็จะได้รับการคิดและคำตอบอย่างนั้น