ดูดวงราศี ส่งท้ายเดือนต.ค. ศัตรูแพ้พ่าย เคราะห์โศกหมดไป เตรียมตัวรับทรัพย์ งานเด่นเงินดี อาจจะต้องเจอความเหนื่อยยาก แต่ดีแน่
ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เผยดวงชะตาราศี เรื่องราวดีๆ ส่งท้ายเดือนตุลาคม 2568 เตรียมตัวรับทรัพย์ อาจมีโชคลาภเข้ามา แบบไม่คาดฝัน ศัตรูแพ้พ่าย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะเริ่มลดน้อยลง งานเด่นเงินดี อาจจะต้องเจอความเหนื่อยยาก แต่ดีแน่
ราศีเมษ เตรียมตัวรับทรัพย์ อาจมีโชคลาภเข้ามา แบบไม่คาดฝัน
ราศีพฤษภ พบความสำเร็จ สมหวัง หลังจากใช้ เวลาในการปลุกปั้น
ราศีมิถุน ฐานะการเงินมั่นคง มีเกณฑ์ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินก้อนใหญ่
ราศีกรกฎ สถานการณ์ชีวิตเริ่มลงตัว เคราะห์โศกหมดไป มีสิ่งดีๆเข้ามาแทน
ราศีสิงห์ งานเด่นเงินดี อาจจะต้องเจอความเหนื่อยยาก แต่ดีแน่
ราศีกันย์ พบเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข
ราศีตุลย์ มีข่าวดีเรื่องงานที่กำลังรอคอย หรือมีช่องทางในทำกินใหม่ๆ
ราศีพิจิก ศัตรูแพ้พ่าย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะเริ่มลดน้อยลง
ราศีธนู ความสัมพันธ์และความรักกับคนรอบตัว ชื่นมื่นมีความสุข
ราศีมังกร ไม่ค่อยมีเวลาพักแต่ทุกเวลาที่ใช้อยู่ทำเงิน ให้กับคุณอย่างมาก
ราศีกุมภ์ จะได้รับข่าวดีหรือข่าว ที่มงคลในชีวิต อาจจะเป็นคุณหรือคนใกล้ตัว
ราศีมีน มีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานก้าวหน้า