ดวงเฮงดวงปัง
วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2568
โหรบุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมักเดินทางทั้งใกล้และไกลด้วยความเคร่งเครียดจืดชืด และยังหาจุดที่ทำให้สบายใจในเรื่องการเดินทางและการสมาคมได้ยาก ญาติมิตรจะพากันมีความคิดเห็นขัดแย้งกับท่านหรือห่างเหินกันไป ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่กับสมาชิกในครอบครัวมักจะมีอุปสรรคไม่มากก็น้อย รักมักขัดแย้งกันเล็กน้อย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ระยะนี้พวกเขาจะไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชหรืออ่อนกำลังลง บางทีท่านก็มีความรู้สึกเซ็งกับโชคชะตาของตนเองและสิ่งแวดล้อม เว้นแต่กำลังเป็นความซึ่งรูปคดีเข้มข้นขึ้นทำให้รู้สึกตื่นเต้นดีนัก ยังดีที่ท่านเอาใจใส่การเงินอย่างดีจึงไม่มีปัญหาใดๆ ให้ปวดหัวนัก
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีเกณฑ์จะขัดแย้งกับคนหมู่มากในสังคม ถึงได้งานใหม่ก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอย เป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธกำลังตั้งหลักจะโคจรถอยหลังไปจากเรือนอริ ผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือท่านจะกลับกลายเป็นขัดแย้ง แม้ไม่อยู่ใกล้ชิดกันก็ยังมีโอกาสขัดอกขัดใจกันได้มากทีเดียว เกณฑ์เสี่ยงโชคทุกชนิดยังพอมีหวัง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีการเงินรายได้ดีทุกอย่าง แต่หุ้นส่วนผู้ร่วมงานกลับไม่ค่อยดี ทำให้งานมีอุปสรรคนิดหนึ่ง ยังไม่ควรริเริ่มเรียกหุ้นหรือตั้งวงแชร์ ในระยะนี้พยายามทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่หวังอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ยังไม่ควรหวังลาภผลอะไรจากทางไกลหรือจากผู้ใหญ่ ระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขัดข้องหรือสายไฟชอร์ต
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีดาวเสาร์โคจรถอยหลังเล็งลัคนา ด้านเพศตรงข้ามและความรักจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเท่าที่ควร คนรักไม่ค่อยอยู่ในโอวาท หุ้นส่วนมักทำให้ปวดหัวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่ทำให้รู้สึกว่าไว้ใจกันยาก แต่หลังจากดาวเสาร์โคจรเดินหน้าอีกครั้งในช่วงปลายปี ท่านจะค่อยๆ หาทางแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมักต้องทำงานเกี่ยวกับสังคมหรือการแสดงน้ำใจของคนหมู่มาก บริวารที่เคยช่วยเหลือกิจการงานมานานๆ จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีของท่านและคอยช่วยเหลือกันต่อไป ท่านเป็นคนที่เลี้ยงบุตรบริวารได้ดีเพราะถือคติว่า “งานใช้ไข้รักษา” ท่านที่แต่งงานแล้วญาติพี่น้องของเขาจะให้ความเมตตาแก่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีดาวพฤหัสฯเจ้าเรือนมิตรสหายโคจรถอยหลังในเรือนการงาน ท่านต้องทำงานที่ต้องการความร่วมมือจากคนหมู่มาก แต่หากบางท่านชักนำเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรเข้ามาร่วมงานก็อาจกลายเป็นการก่อเวรกรรมให้แก่ตนเองในอนาคตโดยไม่รู้ตัว และอาจทำให้การงานของท่านจะผิดพลาดล่าช้ากว่ากำหนด
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านต้องทำงานค่อนข้างหนักและมีปัญหาค่อนข้างสับสน เป็นระยะที่ท่านจะต้องปรับตัวให้เข้ากับงานแบบใหม่ๆ ภาระหน้าที่จะชักนำความหงุดหงิดอารมณ์ร้อนเข้ามาอย่างมาก อุปสรรคที่เกิดมักจะกลายเป็นเงื่อนปมที่จะขยายตัวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลข้างเคียง คนรักเอาใจใส่จนเหมือนควบคุม
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านประสบพบเจอใครที่ทำอะไรให้ท่านไม่พอใจไม่ควรโมโหโกรธา ให้ท่านคิดว่าการให้อภัยคือทานอย่างหนึ่งไปเสีย จะเจรจาอะไรกับใครถ้าเป็นเรื่องงานแล้วจะไม่ได้เรื่องและมีผลทำให้ไม่สบายใจไปได้ทั้งนั้น อาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีพลังงานอันโดดเด่นในเรื่องความขยันขันแข็งและอดทน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีความสุขสบายไม่มากไม่น้อย คิดอะไรสมความปรารถนาเป็นส่วนมาก จะใช้เงินทองเพื่อเครื่องอุปโภคบริโภคและการสื่อสารที่จำเป็น ซึ่งไม่ถือเป็นการสิ้นเปลืองอย่างเปล่าประโยชน์ใดๆ และเป็นเหตุผลความจำเป็นบางประการที่ทำให้ท่านประหยัดไม่ได้ การงานมักมีปัญหาให้ต้องปวดหัวอยู่เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านที่ไม่ถูกกับนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาอยู่ก่อนอาจป็นฝ่ายถูกสับโขกอยู่คนเดียว แม้แต่คนที่ท่านเคยมั่นใจว่าเคยดีกับท่านก็จะมองท่านไม่ดีไปด้วย เรื่องเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางใจจะนำพาความฉุนเฉียวมาให้ในทุกกรณี จะพบปัญหาทางการเงิน แม้ไม่เกินกำลังที่จะแก้ไขก็เสียความรู้สึก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอาจจะคาดคะเนเหตุการณ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในบางเรื่อง การตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าระยะนี้เป็นความจำเป็นแต่ก็ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่า ยิ่งเป็นการกะเก็งกำไรประเภทซื้อถูกขายแพงด้วยแล้วยิ่งได้รับความสำเร็จได้ง่าย จะไปเรียกเก็บเงินจากใครมักได้รับการต้อนรับที่ดีไม่ว่าจะใช้วาจาเช่นไร