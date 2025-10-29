ดวงเฮงดวงปัง
วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2568
โดย…บุศพันธ์

ดวงเฮงดวงปัง

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ

วันนี้ท่านมีดาวเสาร์ถอยหลังอยู่ในเรือนลาภะ ความอดทนงานหนักๆ ของท่านจะอ่อนตัวหรือน้อยลงไปด้วย ไม่ควรเจรจาเรื่องธุรกิจและการเงินกับใครๆ เพราะท่านจะไม่ผ่อนปรนให้ใครง่ายๆ พูดจาต่อหน้าธารกำนัลบางครั้งพูดดีก็กลายเป็นร้าย ไม่ควรต่อล้อต่อเถียงกับใคร ธุรกิจการค้าเคลื่อนไหวไม่ทันใจนัก

ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ

วันนี้ท่านที่ทำธุรกิจติดต่อกับชาวต่างชาติจะมีอนาคตดี อาจได้เงินโบนัสคุณความดีที่ช่วยงานบริษัทข้ามชาติมาตลอดปี หรือได้บำเหน็จที่เคยช่วยงานพวกเขาเอาไว้ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเงินตราจะมีมากขึ้นหรือได้ล่าช้า และไม่ค่อยสบายใจได้มากนักในช่วงนี้ คนโสดมีเกณฑ์จะพบคนที่ถูกใจอย่างมาก

ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน

วันนี้ท่านพลานามัยไม่ค่อยดีพร้อมที่จะป่วยได้ง่ายๆ งานที่ทำอยู่เหนื่อยมากบางครั้งทำให้อารมณ์เสีย การเดินขึ้นลงบันไดบ้านหรือสำนักงานอาจจะพลาดพลั้งง่ายๆ หุ้นส่วนคู่สัญญาจะให้ผลประโยชน์หรือทำให้ท่านมีความสุขได้อย่างไม่คาดคิด ยังไม่ควรเคร่งเครียดกับเรื่องเงินทองที่ชะลอตัวเพราะกำลังจะดีขึ้น

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ

วันนี้ท่านที่ค่อนข้างจะยากจนจริงๆ หรือจนมานานๆ โอกาสจะมั่งมีขึ้นกำลังจะมาถึง ขอให้ท่านอดทนบากบั่นทำงานไปก่อนแล้วจะได้รับผลดีอย่างแน่นอน ข่าวสารที่ได้รับมักผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนควรระมัดระวัง ยังไม่ควรสารภาพรักกับใครก็ตามที่ท่านรักใคร่ เพราะอาจไม่ใช่เวลาที่เขาคิดตรงกับท่าน

ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์

วันนี้ท่านมีเรื่องใหญ่ๆ ให้ต้องคิดต้องทำหลายเรื่องพร้อมๆ กัน อุปสรรคในการดำเนินชีวิตระยะนี้มีให้ท่านต้องสะสาง แต่คนเรานั้นล้มแล้วลุกมาอีกครั้งมักจะแข็งแกร่งและทรหดกว่าเก่า การพิจารณาความทุกข์ให้รู้แจ้งและอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้ท่านสบายใจ อย่างไรก็ตาม การเงินของท่านยังดีกว่าราศีอื่นมาก

ลัคนา (ลั) ราศีกันย์

วันนี้ท่านจะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงใหม่ๆ อย่างใกล้ชิดและต้องแก้ปัญหาให้พวกเขาด้วย บางทีก็เป็นเรื่องของการเจ็บไข้เล็กๆ น้อยๆ ของเพื่อนฝูงที่ท่านต้องไปดูแล การติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพลหรือเพื่อนฝูงชาวต่างชาติจะไม่ได้รับความสะดวก ถ้ามีอะไรเสียหายควรคิดว่าฟาดเคราะห์ดีกว่า

ลัคนา (ลั) ราศีตุล

วันนี้ท่านจะทำอะไรอย่างมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว จนบางทีอาจถึงขั้นดื้อรั้นไม่ฟังใครก็ได้ อย่างไรก็ดี หากใจร้อนมากนักเห็นจะไม่ได้ความ เพราะข่าวสารข้อมูลที่ได้ในระยะนี้มักไม่ใช่เรื่องจริง ท่านควรกรองข่าวสักสามชั้นสี่ชั้นก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไป รวมทั้งการพูดจาที่ท่านคิดว่าพูดดี แต่ผู้ฟังอาจแปลเป็นร้ายได้

ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก

วันนี้ท่านมีปัญหาในการวางแผนงานตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่กลับไปกลับมาล่าช้า ถ้าจะจัดตั้งบริษัทการค้าหรือทำการสิ่งใดที่เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือเครื่องอุปโภคบริโภคมักมีปัญหามากหรือไม่ค่อยสำเร็จ การเสี่ยงโชคหวังได้ยาก อยู่นอกบ้านเรือนของตัวเองมีความสุขดีกว่านั่งอุดอู้อยู่ในบ้าน

ลัคนา (ลั) ราศีธนู

วันนี้ท่านอยู่กับบ้านเฉยๆ ก็อาจได้ลาภติดไม้ติดมือเพราะเลขที่บ้าน หากทำอะไรเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับหรือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษามักไม่ค่อยสำเร็จ เพราะจะไปติดพิธีการอันล่าช้ายืดยาดน่าเบื่อหน่ายจนบางทีท่านอาจหมดกำลังใจไปเลยก็ได้ ระยะนี้ท่านมีอุปสรรคศัตรูยังดีกว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

ลัคนา (ลั) ราศีมังกร

วันนี้ท่านมีโชคดีที่พอจะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นช่วงปลอดวิบากกรรม ทำอะไรดีๆ เอาไว้จะช่วยให้ท่านปลอดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในระยะนี้ หรือที่จะรุนแรงก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ แต่ไม่ใช่เรื่องของการพนันหรือการเสี่ยงที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม ความรักค่อนข้างรื่นรมย์ อาจมีสิ่งใหม่เข้ามาในที่อยู่อาศัย

ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์

วันนี้ท่านพบเจอเรื่องอะไรก็ตามควรมีวิจารณญาณกลั่นกรองให้ดีเป็นพิเศษ ไม่ควรใจเร็วตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ โดยไม่คิดให้รอบคอบหรือปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน อุปสรรคและความล้มเหลวเป็นเครื่องทดลองกำลังใจของท่านว่าจะเข้มแข็งหรือเปราะง่ายเพียงใด ความรักยังคงเดินทางไปได้เรื่อยๆ

ลัคนา (ลั) ราศีมีน

วันนี้ท่านอ่อนในเรื่องของการเที่ยวเตร่สัมมะเลเทเมา ควรหลีกเลี่ยงการเที่ยวยามค่ำคืน อีกทั้งท่านเองพลานามัยไม่ค่อยดี ไม่มีกำลังใจและพลังงานมากพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกเรื่อง อาจต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานที่ยังไม่เห็นผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกำ อย่างไรก็ตามมีคนรักที่เข้าใจก็พอแล้ว

