ดูดวง ราศีผ่านจุดต่ำสุดของชีวิต จากนี้ดวงพลิก เงินไหลทุกทิศทุกทาง โชคลาภมาไม่ขาด มีบริวารเป็นอภิชาตบุตร จะได้บุรุษมาอุปถัมภ์
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ดวงชะตาของแต่ละคนและดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง
หมอบอย เคลียร์ชัด เผยถึงดวงชะตาราศี รวยพึ่บพั่บ หลังชนฝา ต่ำสุดๆ ล้มลุก อดทนมาตลอด กินข้าวคลุกน้ำตาก็เคยมาแล้ว พึ่งใครไม่ค่อยได้ ขนาดญาติตัวเองก็ยังปฏิเสธ ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก จากนี้ดวงจะพลิกผัน ไปสู่สิ่งใหม่ๆ โอกาสที่ดีๆ จะมีเทวดาโอบอุ้ม คนเห็นแก่ตัวที่เคยมาเกาะเป็นปิงดูดเลือด ก็จะถูกดีดออกไปจากชีวิต เงินไหลทุกทิศทุกทางแบบรัวๆๆ โชคลาภมาไม่ขาดสาย มีบริวารเป็นอภิชาตบุตร จะได้บุรุษมาอุปถัมภ์ ทั้งสายยุ่น สายโอปป้า สายหน้าตี ดวงพร้อมมาก แต่งหน้าสวยๆ ทาปากแดงๆ รอกันได้เลย
สำหรับราศีนี้ ประกอบด้วย ตุลย์ กันย์ เมษ มังกร สิงห์ กุมภ์
