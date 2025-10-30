ดวงเฮงดวงปัง
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2568
โดย…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านใช้คุณธรรมเป็นอาวุธและมีเมตตาเป็นพลัง ท่านอาจจะหลบไปถือศีลที่ไหนสักพักหนึ่งก็ได้แต่อาจจะทำให้สูญเสียรายได้บางส่วนไปบ้าง จะมีผู้พยายามขายของเก่าพระเครื่องหรือที่ดินแก่ท่านในราคาถูก ถ้าซื้อไว้ก็ไม่เสียหาย เพราะท่านมีเกณฑ์เสียเงินก้อนหนึ่งอยู่แล้วก็ถือเป็นการแก้เคล็ดไปก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะพบคนหรือเหตุการณ์ต่อต้านเกียรติยศชื่อเสียงของท่าน ยิ่งท่านกำลังจะได้ตำแหน่งใหม่หรือใหญ่โตขึ้นยิ่งมีการต่อต้านอย่างทรหด แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น พรรคพวกใหม่จะเข้ามามีบทบาทเล็กๆ น้อยๆ ต่อไป รวมความแล้วท่านยังมีศัตรูคอยตัดแข้งตัดขาทำให้ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไรนัก
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านถูกรบกวนในเรื่องเงินจากเพื่อนเก่าหรือเรื่องเก่าๆ บางทีญาติพี่น้องใกล้ชิดก็ทำให้ท่านเสียเงินเสียขวัญไปอย่างไร้ประโยชน์ ควรรักษาสุขอนามัยให้ดีและออกกำลังกายด้วยความระมัดระวังไม่ผาดโผน ระยะนี้ท่านชอบความรักที่ลึกลับโลดโผนหรือคนรักที่ไปๆ มาๆ จะทำให้ท่านตื่นเต้นมากกว่าสิ่งเดิมๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะยุ่งยากใจไม่น้อยในเรื่องหุ้นส่วนผู้ร่วมงาน คนที่เคยดีกับท่านก็ทำนิสัยแย่ๆ และอาจทำให้ท่านเสียเงินเสียทองอีกด้วย ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ใครหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ข้าวของส่วนตัวที่เก็บไว้ในบ้านจะเสียหาย หรือถ้าหลงลืมไว้ที่ไหนก็อาจสูญหายอย่างไร้ร่องรอย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะสังเกตได้ว่าผู้ใหญ่มักจะไม่พูดดีกับท่านเท่าไรนัก และควรอยู่ให้ห่างจากพวกเขาไว้หน่อยจะเป็นการดี ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีสูงอายุจะย้ายบ้านหรือมาอยู่กับท่านชั่วคราว แต่ถึงตัวจะใกล้ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่เข้าอกเข้าใจท่านอยู่ดี อย่างไรก็ดี ท่านควรทำดีกับผู้นำชุมชนหรือข้าราชการผู้ใหญ่ให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีสัญชาตญาณหยั่งรู้พิเศษ ถ้ามีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นท่านมักจะมีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าให้ท่านรู้ตัวก่อนเสมอ แต่ไม่ใช่ลักษณะการคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการแสดงวิสัยทัศน์ใดๆ ควรวางตัวให้สุขุมจะดีกว่าการใช้อารมณ์ออกคำสั่ง บริวารจะเกียจคร้านและไม่ค่อยร่วมมือร่วมใจกันนัก
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะเข้าใจผิดคิดมากหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลผิดพลาดโดยไม่รู้สึกตัว หากท่านดันทุรังทำไปเพราะเชื่อตามความคิดอย่างนั้นไปด้วยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในระดับสติปัญญาของท่าน ซึ่งจะมีผลร้ายทำให้ธุรกิจติดต่อยุ่งยากมากกว่าที่คิด ญาติพี่น้องจะทำให้สะเทือนใจ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้าพลาดไปนิดหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบถึงรายได้ในอนาคตของท่าน แม้ไม่มากก็ทำให้ท่านปวดขมับได้เหมือนกัน เงินสดอาจสูญหายเหมือนถูกขโมย ถ้ามีทรัพย์ติดตัวมากๆ ไม่ควรดื่มหรือไปไหนในเวลากลางคืนกับคนแปลกหน้า ไม่ว่าท่านจะมีพรรคพวกไปด้วยกี่คนก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีโอกาสได้พบคนมากหน้าหลายตา และไม่มีใครที่เป็นศัตรูของท่านเลย แม้ท่านไม่ชอบหน้าเขาก็ไม่ควรตั้งแง่อะไรนัก บางทีเขาทำตัวเฉยๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบท่าน ข่าวสารที่มีเข้ามาอาจเป็นข่าวลวงหรือเรื่องไม่จริง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบถึงท่านเลยถ้าท่านไม่ได้นำไปพูดต่อกับผู้อื่น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านพร้อมที่จะทำงานยากๆและแก้ปัญหาให้แก่หมู่คณะของท่านได้ จิตใจเข้มแข็งกล้าหาญและมีความอดทนสูงต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของกิจการภายในและสังคม ชนะการใช้กลเม็ดของฝ่ายตรงข้ามอย่างเงียบๆ ศัตรูมีอิทธิพลและมีความเป็นนักเลงสูง บางรายมีวิธีการที่เหมือนงูพิษที่พร้อมฉกเสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะต้องวางตัวให้เป็นกลางเอาไว้ให้ดีเพราะเพื่อนร่วมงานอาจแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าไม่สามัคคีกันเสียเลย อาจกำลังท้อถอยหรือเบื่อหน่ายกับงานเดิมๆ แต่กลับรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากับการหาเงินด้วยวิธีใหม่ๆ แต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องซับซ้อนซ่อนกลหรือหวังความสมานฉันท์ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านพยายามดำรงชีพให้เป็นปกติเพียงไรก็ไม่วายถูกกล่าวร้าย การแสวงหาทรัพย์จะมีจังหวะที่ดีเกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งท่านควรฉวยโอกาสอันดีนี้ไว้แบบน้ำขึ้นต้องรีบตัก หากเคยมีศัตรูด้านความรักมาแล้ว ท่านจะถูกศัตรูรุกรานให้ทุกข์ใจ ควรเตรียมตัวตั้งรับให้ดี ไม่ควรวิจารณ์สิ่งใดหรือตำหนิใครโดยไม่จำเป็น