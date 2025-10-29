คฑา ชินบัญชร เผยดาวพุธยกเข้า 31 ต.ค. หนุน 3 ราศีเฮงยืน 1 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีโอกาสก้าวหน้า ทั้งเรื่องงานและการเงิน

ช่วงปลายปี 2568 ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง

คฑา ชินบัญชร เผยถึงดวงชะตาราศี ดาวพุธ ยกเข้าสู่ราศีตุลย์ 31 ต.ค.2568 เวลา 19.32 น. ส่งผลให้ 3 ราศี เฮงยืน 1 ได้รับข่าวดี งานต่างประเทศ การศึกษา เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีโอกาสก้าวหน้า ทั้งเรื่องงานและการเงิน เอกสารสัญญาคดีความ ตกลงกันได้เรียบร้อยดี

เริ่มจาก ราศีพฤษภ เอกสารสัญญาคดีความ ตกลงกันได้เรียบร้อยดี การงานเด่น เลขมงคล 6,8,9

ราศีกุมภ์ เฮงยืนหนึ่ง ได้รับข่าวดี งานต่างประเทศ การศึกษา ส่งออก ขนส่ง เลขมงคล 1,6,8

ราศีตุลย์ เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีโอกาสก้าวหน้า ทั้งเรื่องงานและการเงิน เลขมงคล 4,6,9

ทำบุญ: ผู้ป่วย ผู้พิการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก สวด บทมหาจักรพรรดิ (หลวงปู่ดู พรหมปัญโญ)

