ดูดวง ราศีเจอโอกาสใหม่ ได้เลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนชีวิต ดึงดูดทรัพย์สินการเงิน การเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ ชีวิตที่สบายใจขึ้น การงานที่เหนื่อยล้ามานาน จะส่งผลดีแบบชัดเจน
ช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง
หมอเค้กดลบันดาล เผยถึงดวงชะตาราศี แรงดึงดูดทำงาน ส่งพลังดีๆ เข้ามาให้ โอกาสใหม่และความกล้าสำเร็จ “การเริ่มต้น” โปรเจกต์ใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง ที่เปลี่ยนชีวิตได้
เมษ โอกาสใหม่และความกล้าสำเร็จ “การเริ่มต้น” โปรเจกต์ใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง ที่เปลี่ยนชีวิตได้
พฤษภ ความมั่นคงและความมั่งคั่ง Manifest จะดึงดูด ทรัพย์สิน การเงิน และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
เมถุน การสื่อสารและโอกาสจากผู้คน จะได้เจอคอนเนกชันสำคัญ มีคนช่วยดัน หรือได้รับข่าวดีจากการพูดจา
กรกฎ ความรัก และการเยียวยา ดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆ เข้ามา รวมถึงการเยียวยาหัวใจ การกลับมาของคนที่คิดถึง
สิงห์ ชื่อเสียง แสงสปอตไลต์ และการยอมรับ คนจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำ
กันย์ ความสำเร็จที่มีระบบและความมั่นใจในตัวเอง “ความสมบูรณ์แบบ” ที่จับต้องได้ ทั้งในงาน สุขภาพ คนที่ใช่เข้ามาในรูปแบบเพื่อน
ตุลย์ ความรักและ “ความสมดุล” ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ การงาน และการเงิน สิ่งที่ไม่ลงตัวจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง
พิจิก การเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ ชีวิตที่สบายใจขึ้น การงานที่เหนื่อยล้ามานาน จะส่งผลดีแบบชัดเจน
ธนู โอกาสจากต่างแดน ความก้าวหน้า การขยายทั้งการเดินทาง และโอกาสใหม่ สิ่งที่คุณฝันไว้จะเริ่มเป็นจริง
มังกร ความสำเร็จในอาชีพและสถานะ จะผลักคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการ คนจะให้ความเคารพในตัวคุณมากขึ้น
กุมภ์ แรงบันดาลใจใหม่และการปฏิวัติตัวเอง โอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางความรัก การงานมากที่สุด
มีน ปาฏิหาริย์ ความฝันที่เฝ้ารอจะสัมฤทธิ์ผล ทั้งงาน ความรักที่เจ็บปวดมานาน จะมีคนเข้ามาดามใจ