หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ผลหวยพัฒนาล่าสุด ตรวจรางวัล หวยลาว ออกอะไร

สรุปผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว หรือ หวยพัฒนา ภายใต้การกำกับของกระทรวงการเงิน งวดล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ผลรางวัลทั้งหมดมีดังนี้:

รางวัลเลข 6 ตัว: 440369
รางวัลเลข 5 ตัว: 40369
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว: 0369
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว: 369
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว: 69

ผลสลากพัฒนา 5/45 งวดวันที่ 29/12/68

สำหรับการออกรางวัลสลากพัฒนา แบบชุด 5/45 หมายเลขที่ออก ได้แก่ : 24, 28, 09, 31, 39

อัตราเงินรางวัลหวยลาว และวิธีคำนวณเงินรางวัล

ในการตรวจหวยลาว ผู้ซื้อสามารถคำนวณเงินรางวัลได้ตามมูลค่าการซื้อ (หน่วยเป็นกีบ) ดังนี้:

เลข 4 ตัว: รับเงินรางวัล 6,000 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 6,000,000 กีบ)
เลข 3 ตัว: รับเงินรางวัล 500 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 500,000 กีบ)
เลข 2 ตัว: รับเงินรางวัล 60 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 60,000 กีบ)

ทำความรู้จัก “หวยลาว” หรือ “หวยพัฒนา” คืออะไร? ออกกี่โมง?

หวยลาว หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สลากพัฒนา ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ถือเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศลาว

ตารางเวลาและช่องทางการรับชมหวยลาว

  • วันออกรางวัล: ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์
  • เวลา: เริ่มดำเนินการถ่ายทอดสดเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • ช่องทางรับชม: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และ ถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV)

วิธีตรวจหวยลาว 6 ตัว, หวยลาว 4 ตัวท้าย, หวยตำราฝัน, เลขนามสัตว์

ระบบการออกรางวัลหวยลาวจะเริ่มจากการจับรางวัล เลข 6 ตัว เพียงชุดเดียว แต่สามารถแยกรางวัลได้หลายประเภทตามความนิยมของแต่ละพื้นที่ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ผลรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการออกรางวัล หวยตำราฝัน (4/40) และเลขนามสัตว์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการเสี่ยงโชคใน สปป.ลาว

 

 

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