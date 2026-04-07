หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 7 เมษายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร

สรุปผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว หรือ หวยพัฒนา ภายใต้การกำกับของกระทรวงการเงิน งวดล่าสุดวันที่ 7 เมษายน 2569 ผลรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

รางวัลเลข 6 ตัว: 395211
รางวัลเลข 5 ตัว: 95211
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว: 5211
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว: 211
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว: 11

อัตราเงินรางวัลหวยลาว และวิธีคำนวณเงินรางวัล

ในการตรวจหวยลาว ผู้ซื้อสามารถคำนวณเงินรางวัลได้ตามมูลค่าการซื้อ (หน่วยเป็นกีบ) ดังนี้:

เลข 4 ตัว: รับเงินรางวัล 6,000 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 6,000,000 กีบ)
เลข 3 ตัว: รับเงินรางวัล 500 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 500,000 กีบ)
เลข 2 ตัว: รับเงินรางวัล 60 เท่า (เช่น ซื้อ 1,000 กีบ ได้รับ 60,000 กีบ)

ทำความรู้จัก “หวยลาว” หรือ “หวยพัฒนา” คืออะไร? ออกกี่โมง?

หวยลาว หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สลากพัฒนา ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ถือเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศลาว

ตารางเวลาและช่องทางการรับชมหวยลาว

วันออกรางวัล: ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์
เวลา: เริ่มดำเนินการถ่ายทอดสดเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ช่องทางรับชม: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และ ถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV)

วิธีตรวจหวยลาว 6 ตัว, หวยลาว 4 ตัวท้าย, หวยตำราฝัน, เลขนามสัตว์

ระบบการออกรางวัลหวยลาวจะเริ่มจากการจับรางวัล เลข 6 ตัว เพียงชุดเดียว แต่สามารถแยกรางวัลได้หลายประเภทตามความนิยมของแต่ละพื้นที่ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ผลรางวัลเลขท้าย 4 ตัวเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการออกรางวัล หวยตำราฝัน (4/40) และเลขนามสัตว์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการเสี่ยงโชคใน สปป.ลาว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

IMF ยกย่องไทยเหรียญทอง “โอลิมปิกการเงิน” ต้นแบบจัดประชุมโลก
2

‘เอกนิติ’ เปิดกรอบวงเงินกู้เวิลด์แบงก์ 200 ล้านเหรียญ ลุยเมืองคาร์บอนต่ำ
3

ผบ.ตร. กำชับ ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่ เร่งช่วยเหลือครอบครัว ตำรวจ เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้
4

แดนไท ดีสุดโปรไทย จบที่5ร่วม กวาดเงินกว่า 1.2 ล้าน กอล์ฟ มาเก๊า โอเพ่น 2026
5

เนเน่ พรนับพัน เปิดร้านเค้กสาขาที่ 10 ลุยงานเพลง-ลุ้นคัมแบ๊กงานแสดง รับยังโสด ย้ำ!
6

พนักงานอึ้ง! เจ้านายสั่ง “แบนกาแฟ” ในออฟฟิศ แนะเริ่มงานช้าลง 1 ชั่วโมงแทน
7

ทิ้งหมัดเข้ามุม - ตรวจสอบไทยพีบีเอส
8

"อนุทิน" บินด่วนสุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ระบบระบายน้ำที่บางปลาม้า-สองพี่น้อง
9

Mysterious footprints in Udon Thani spark dinosaur speculation
10

เปิดฉากแล้ว เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 - เจ้าภาพชูธีม ความงามในความไม่สมบูรณ์