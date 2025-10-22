หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 22 ตุลาคม 2568

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 22 ตุลาคม 2568 สลากกินแบ่งรัฐบาลของสปป.ลาว โดยกระทรวงการเงิน เช็กผลรางวัลทั้งหมดที่นี่

รางวัลเลข 6 ตัว ได้แก่ 684918
รางวัลเลข 5 ตัว ได้แก่ 84918
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ได้แก่ 4918
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 918
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 18

สลากพัฒนา 5/45
19
10
21
45
09

“หวยลาว” หรือ “หวยพัฒนา”
หรืออีกชื่อที่มักเรียกกันว่า “หวยพัฒนา” คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้การกำกับของ บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา โดย กระทรวงการเงิน ประเทศ สปป.ลาว

หวยลาว ออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เริ่มในเวลา 20.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1

หวยลาว มีผลรางวัลทั้งหมด 6 ตัว ส่วนใหญ่นิยมใช้ผลรางวัล 4 ตัวท้าย เนื่องจากทางออนไลน์ซื้อ และขายผลรางวัลแค่ 4 ตัวท้าย ซึ่งมีเพียงบางพื้นที่ที่ใช้ผลรางวัลทั้ง 6 ตัว ทั้งนี้ จะมีการจับผลรางวัลแค่เลขชุดเดียว แต่สามารถเป็นได้ทั้งชุด 4 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว

โดยจะทำการออกรางวัลเลข 6 ตัวก่อน จากนั้นจะออกหวยตำราฝัน 4/40 เลขนามสัตว์ 4 ตัว แต่ละนามสัตว์แทนตัวเลข 0 – 99 และ สลากพัฒนา 5/45

